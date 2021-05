How to: Η λύση για να σβήσεις το hangover και να πίνεις σωστά

Η εστίαση άνοιξε, οι νύχτες απέκτησαν και πάλι... νόημα, έστω και μέχρι τις 12μιση, έστω και χωρίς μουσική. Το αλκοόλ συνοδεύει τις βραδινές μας εξόδους. Αλλά με προσοχή, με μέτρο και κυρίως με την κατανάλωση στα όρια του επιτρεπτού όταν πρόκειται να οδηγήσουμε.

Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση που πιούμε ένα ποτηράκι παραπάνω; Πώς αντιμετωπίζουμε το hangover της επόμενης μέρας; Τι πρέπει να καταναλώνουμε για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να επανέλθει και τι να αποφεύγουμε;

Η διαιτολόγος-διατροφολόγος, Δέσποινα Παπαδοπούλου μιλά στο "How To Everything" του Magazine και μοιράζεται στο NEWS 24/7 ορισμένα tips για ένα πιο ανώδυνο hangover.

HIGHLIGHTS:

-Η αλκοόλη διαλύει τον βαθύ μας ύπνο με αποτέλεσμα να ξυπνάμε σαν να μας έχουν δείρει

-Νερό, πρωτεΐνη και φρουκτόζη, σώζουν ζωές

-Η αλήθεια για τον καφέ μετά το αλκοόλ, δεν είναι αυτή που νομίζουμε

