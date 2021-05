How to: Το MasterChef του Πάσχα με τη Γωγώ Δελογιάννη

Από το MasterChef στη Στοά Φιξ και από τις σπεσιαλιτές της στο τραπέζι του Πάσχα. Το πέμπτο How to Everything φέρνει στα ηχεία μας τη Γωγώ Δελογιάννη μαζί με τις συνταγές της, τις συμβουλές της, αλλά και το απαραίτητο σχόλιό της για το MasterChef 5.

Σας έχουμε και μια είδηση που πάει πακέτο με το άνοιγμα της εστίασης αλλά σπόιλερ δεν κάνουμε. Γαστρονομικές προτάσεις για το κρέας του Πάσχα, vegetarian πινελιές αλλά και εύκολα γλυκά για άμεσο σερβίρισμα, για να γιορτάσουμε σωστά και φέτος!

-Ειδικά αυτές τις μέρες πρέπει να εμπιστευόμαστε διπλά τον προμηθευτή μας για το κρέας που επιλέγουμε (Γωγώ Δελογιάννη)

-Το καλύτερο πρωινό είναι το κρύο αρνί με σαλάτα και αυγά

-Το φετινό MasterChef είναι το πρώτο που βλέπω και ξέρω ποιος θέλω να νικήσει (Γωγώ Δελογιάννη)

