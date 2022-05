Η Καλαμάτα χορεύει με όπλο την ομορφιά

Η πόλη της Καλαμάτας χορεύει. Και χορεύει όμορφα. Χορεύει στις πλατείες, στο Μέγαρο Χορού, χορεύει στο Κάστρο της. Χορεύει παντού. Και το κοινό αγκαλιάζει τους χορούς αυτούς με θέρμη. Και γεμιζει τις σκηνές ακόμη και σε καιρό πανδημίας.

Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η κορυφαία και πιο σημαντική διοργάνωση χορού στη χώρα μας και ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ στον τομέα του με διεθνή απήχηση, θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου.

Αντίσταση στη βία με... ομορφιά

Και είναι αφιερωμένο στην ομορφιά. Μετά από δύο δύσκολα χρόνια, χρόνια δυστοπικά και πανδημικά, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Λίντα Καπετανέα, έθεσε στόχο την ανάδειξη του μεγάλου και ανεξάντλητου από φιλοσοφική, ηθική, κοινωνική και καλλιτεχνική σκοπιά, ζητήματος της Ομορφιάς με πρωταγωνιστές τα σώματα των χορευτών που ονειρεύονται και κινούνται. Με εμπνευση, την ίδια την κίνηση, την ίδια τη ζωή. Γιατί ό,τι κινείται συμμετέχει στη ζωή.

Κι αυτή την κίνηση έχουμε ανάγκη σήμερα, μετά από μία μακρα περίοδο δυστοπίας και απομόνωσης, γιατί αυτή αναδεικνύει την αναζήτηση της σχέσης μας με τη ζωή. Και η ομορφιά της ζωής αναβλύζει από τα σώματα, τις χειρονομίες, τα λόγια, τις πράξεις, τις σχέσεις μεταξύ των σωμάτων. Με τον τρόπο αυτό το Φεστιβάλ υμνεί την ενσάρκωση της ομορφιάς.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Λίντα Καπετανέα ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR





"Το φετινό πρόγραμμα ονομάζεται Ωδή στην Ομορφιά και μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ομορφιά αποτελεί τον μοναδικό τρόπο που έχουμε για να αντισταθούμε σε οτιδήποτε συναντάμε καθημερινά ως το ακραίο αντίθετό της, δηλαδή σε κάθε μορφή βίας, πράξης ή λόγου των ανθρώπων που οδηγεί όχι μόνο στον πόνο και τη ματαίωση αλλά και στη διάλυση κάθε δεσμού μας με τον κόσμο.

Άλλοτε η ομορφιά αποκαλύπτεται ως έργο μέσα στο χρόνο, άλλοτε ως στιγμιότυπο εκεί όπου δεν την περιμένει κανείς. Φευγαλέα, μεταβλητή ή αιώνια, αντικειμενική ή σχετική, σκοπός μας είναι, όχι μόνο να έχουμε τα εφόδια να την αναγνωρίσουμε αλλά και να τη δημιουργήσουμε, να τη βιώσουμε και να τη μοιραστούμε" ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχετική συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος του φεστιβάλ το μεσημέρι της Τρίτης 10 Μαΐου στο Αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ.

Προϋπολογισμός και παραλογισμός

Παρούσα στην παρουσίαση του προγράμματος ήταν και η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, που μίλησε για τη σημασία του θεσμού του φεστιβάλ, ενώ σημείωσε πως το Υπουργείο στηρίζει το Φεστιβάλ με τριετή προγραμματική σύμβαση, την οποία έχει υπογράψει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με τον Δήμο Καλαμάτας, με συνολικό προϋπολογισμό 1,9 εκατ. ευρώ περίπου. Από αυτά το ΥΠΠΟΑ συμβάλλει με 400.000 ευρώ ετησίως.

Σε σχετική ερώτηση που της τέθηκε για το αν η Λίντα Καπετανέα θα συνεχίζει να κρατά το τιμόνι του φεστιβάλ μέχρι τα 30στα του γενέθλια -για τα οποία και από τώρα ετοιμάζεται μία ιδιαίτερη γιορτή- δεν απάντησε. Να σημειωθεί εδώ πως η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ είναι μονοετής και ανανεώνεται κάθε χρόνο. Το γεγονός αυτό συνιστά έναν τεράστιο παραλογισμό, καθώς μιλάμε για ένα διεθνές φεστιβάλ εγνωσμένου κύρους, συνεπώς ο καλλιτεχνικός του διευθυντής πρέπει να προγραμματίζει παραστάσεις και διεθνείς μετακλήσεις σε βάθος διετίας ή και τριετίας.

Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 22 και 23 Ιουλίου με την εμβληματική παράσταση Sonoma του πολυβραβευμένου δημιουργού από την Βαλένθια Marcos Morau και της ομάδας La Veronal. Στο Sonoma, μια ομάδα δέκα γυναικών μας μιλά στη γλώσσα της τελετουργίας και δημιουργεί από μια κραυγή μία ατέλειωτη καταιγίδα. ALFRED_MAUVE

26 παραγωγές, 26 ομάδες, 2 παγκόσμιες πρεμιέρες

Με τίτλο “Ωδή στην Ομορφιά”, λοιπόν, το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με καρδιά που χτυπά μέσα στον παλμό της παγκόσμιας πολιτιστικής πρωτοπορίας, θα κάνει πρεμιέρα με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom, ενώ βροντερό και πολύτιμο “παρών" θα δώσει και το “Neighbours”, η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Φεστιβάλ με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως, το Sadler’s Wells του Λονδίνου.

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 2 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα απλώνει τις δράσεις του και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου με το πρόγραμμα “Χορός σε άλλες πόλεις" που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έτσι, δράσεις θα παρουσιαστούν σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Τρίπολης.

Με “φωλιά” το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Φέτος δε θα δούμε παραγωγές του φεστιβάλ στο πανέμορφο Κάστρο της πόλης. Γιατί οι παραγωγές του είναι μεγάλες και απαιτητικές και η μετακίνηση στους υπόλοιπους χώρους δεν είναι εύκολη, σύντομη και φεστιβαλική.

Οι περισσότερες έτσι παραγωγές θα παρουσιαστούν στο “σπίτι” του, το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και κυρίως στην Κεντρική του Σκηνή.

Στις 15 και 16 Ιουλίου η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom, μια δίωρη πολυβραβευμένη δημιουργία των Gabriela Carrizo και Franck Chartier σε νέα σύνθεση (του 2020) βασισμένη στο έργο Adrift, το οποίο δημιουργήθηκε για το Nederlands Dans Theater (NDT1). Από τον διεθνή τύπο το έργο έχει χαρακτηριστεί ως κατάκτηση του αδύνατου, φόρος τιμής στον David Lynch, ένας συνδυασμός χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, μαγείας, εφέ, slapstick κωμωδίας και ακροβατικών με σασπένς χωρίς τέλος και μνημειώδη εναλλαγή σκηνικών.

Το Gizaki είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, εμπνευσμένο από τη συνθήκη που προκλήθηκε από τον Covid-19. Στο πλαίσιο δύο χαρακτήρων που συνυπάρχουν σε ένα δωμάτιο, ο Akira Yoshida [Ακίρα Γιοσίντα] και η Lali Ayguadé [Λάλι Αϊγουαδέ] αναλύουν τον άνθρωπο με βάση την ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι βαθιά σύνθετοι μηχανισμοί, τους οποίους δεν είμαστε καν σε θέση να κατανοήσουμε. MERI VARO

Στις 19 Ιουλίου παρουσιάζεται η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Το έργο Neighbours αποτελεί συμπαραγωγή με το Sadler’s Wells, έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς οργανισμούς στον σύγχρονο χορό παγκοσμίως. Αποτελεί μια πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ τριών πολύ σημαντικών καλλιτεχνών, του Rauf “RubberLegz” Yasit, κουρδικής καταγωγής, του Brigel Gjoka, αλβανικής καταγωγής, και του Ruşan Filiztek, κουρδικής και τουρκικής καταγωγής, καθένας από τους οποίους είναι φορέας μιας ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, μια νέα χορογραφική γλώσσα διαμορφώνεται καθώς οι δύο δημιουργοί εξερευνούν στιγμές μεταμόρφωσης και στοχασμού στο μεταίχμιο urban, κλασικού και σύγχρονου χορού.

Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 22 και 23 Ιουλίου με την εμβληματική παράσταση Sonoma του πολυβραβευμένου δημιουργού από την Βαλένθια Marcos Morau και της ομάδας La Veronal. Στο Sonoma, μια ομάδα δέκα γυναικών μας μιλά στη γλώσσα της τελετουργίας και δημιουργεί από μια κραυγή μία ατέλειωτη καταιγίδα.

Στο BLACK BOX (Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας) θα δούμε πέντε ελληνικές ομάδες(Μαρία Δουλγέρη, Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Πηνελόπη Μωρούτ, Αναστασία Βαλσαμάκη και Ιωάννης Μανταφούνης), δύο εκ των οποίων παρουσιάζουν τα έργα τους σε παγκόσμια πρεμιέρα, και τέσσερις από το εξωτερικό (Piergiorgo Milano, Edivaldo Ernesto, Lali Ayguade και Alexandra Wairstall).

PIERGIORGIO MILANO/ WHITE OUT - The conquest of the useless ANDREA MACCHIA

Όμως, και η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα “χορέψει” για ακόμη μία χρονιά και πάλι με δωρεάν είσοδο σε 13 υπαίθριες παραστάσεις δημιουργών της νεότερης γενιάς (Piergiorgio Milano, Εlelei Company, Ξένια Σταθούλη, Μαρία Δουλγέρη, Πηνελόπη Μωρούτ, Σωτηρία Κουτσοπέτρου, Νεφέλη Αστερίου,Bαρβάρα Μπαρδακά, Φένια Χατζάκου και Csenger K. Szabó Lali Ayguadé και Akira Yoshida, Fabian Thomé, Μαριάνα Τζούδα)

Εξακτίνωση

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο Χορός σε άλλες πόλεις που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα παρουσιαστούν στις 17, 19 και 20 Ιουλίου σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Τρίπολης τα έργα Blindly της ομάδας Εlelei Company, Nadezhda της Πηνελόπης Μωρούτ και της ομάδας Cross iMPact και Hito των Akira Yoshida και Chey Jurado.

PIERGIORGIO MILANO/ WHITE OUT - The conquest of the useless ANDREA MACCHIA

Επιπροσθέτως, τα έργα Blindly της ομάδας Εlelei Company και Nadezhda της Πηνελόπης Μωρούτ θα παρουσιαστούν στις 15 Ιουλίου και στην Costa Navarino στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

Ομορφιά- Κάλλος και παιδικές ζωγραφιές

Tέλος, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται φέτος για τρίτη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 9ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο KΑΛΛΟΣ: Για Εμένα Αυτό Είναι Ομορφιά, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 17 Απριλίου 2022. Στο φετινό διαγωνισμό, μέσα από ένα παιχνίδι που θυμίζει παζλ, τα παιδιά κλήθηκαν να δημιουργήσουν την εικόνα που αποτυπώνει για εκείνα την ομορφιά. Τα έργα των παιδιών 4-15 ετών από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα εκτεθούν στην ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής με τίτλο ΚΑΛΛΟΣ: Για Εμένα αυτό είναι Ομορφιά, που θα διοργανωθεί στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου.

Το Neighbours, η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως, το Sadler’s Wells, αποτελεί μια πολυεπίπεδη, δυναμική συνεργασία μεταξύ τριών πολύ σημαντικών καλλιτεχνών, των χορευτών Rauf “RubberLegz” Yasit και Brigel Gjoka και του μουσικού και συνθέτη Ruşan Filiztek JULIEN_BENHAMOU

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τo Φεστιβάλ παραμένει δραστήριο στον τομέα της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Ιούνιο, με σεμινάρια χορού για μαθητές, οικογένειες και μεγαλύτερες ηλικίες στο πλαίσιο του προγράμματος Keep Dancing, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας. Με εννέα προσκεκλημένους καθηγητές και 360 συμμετέχοντες, το φετινό Keep Dancing αποτελεί ένα δυναμικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την προώθηση του χορού και της κίνησης στην πόλη της Καλαμάτας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ από τις 8 μέχρι τις 24 Ιουλίου, αναπτύσσεται σε δύο άξονες: ο ένας αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και ο δεύτερος την εκπαίδευση διαφόρων ομάδων κοινού που αγαπούν τον χορό.

Μία γραμματοσειρά με έμπνευση από το σχεδιαστικό στυλ της περιόδου Bauhaus

Η φετινή οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ δημιουργήθηκε από την ομάδα των Μe Too της Αλίκης Κακουλίδου και της Δήμητρας Βασιλάκου. Oι δύο δημιουργοί είχαν ως στόχο να αποδώσουν την πολυσυλλεκτικότητα του Φεστιβάλ και των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτό. Επίσης, η βασική γραμματοσειρά του 28ου KDF αποτελεί μέρος του έργου Εργαλεία Αποσυναρμολόγησης του εικαστικού Ζάφου Ξαγοράρη και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας. Η γραμματοσειρά αντιμετωπίζει το γράμμα ως φόρμα που κινείται στον χώρο και αντλεί έμπνευση από το σχεδιαστικό στυλ της περιόδου Bauhaus.