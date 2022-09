Η Σοφία Χατζηπαντελή είναι πολλά περισσότερα από το μονόφρυδό της

Αν κρίνω από όσα δημοσιεύτηκαν στα social media, κατά τη διάρκεια των πρώτων επεισοδίων του GNTM 5, δεν πρέπει να ήταν λίγοι όσοι δεν ήξεραν ποια είναι η Σοφία Χατζηπαντελή. Οι περισσότεροι ωστόσο, τη λάτρεψαν. Για αυτό και θα τη γνωρίσουμε.

Μη τη βλέπεις έτσι αντιδραστική και πιστεύεις πως παρεξηγεί όποιον δεν τη γνωρίζει. Όπως κατέστησε σαφές την Τρίτη 21/9 έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα (γίνεται έξαλλη) όταν κάποιος λέει ότι θέλει να γίνει μοντέλο και δεν έχει ιδέα για την αγορά αυτή. Όλοι οι άλλοι περνάμε by -απαλλασσόμαστε των ευθυνών.

Η Χατζηπαντελή έχει βαπτίσει το μονόφρυδο

Δεδομένα η Ελληνοκύπρια κέρδισε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του τηλεοπτικού σόου του Star, όπως συμβαίνει συνήθως με φρέσκα -στο ελληνικό κοινό- πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ναι, στο φρύδι αναφέρομαι) και allegro χαρακτήρα.

Παρεμπιπτόντως, υπήρχε εποχή που το φρύδι δεν ήταν ένα. Έγινε το innovation της, όπως λέει διαρκώς η Βίκυ Καγιά (by the way, η ελληνική λέξη είναι 'καινοτομία'), όταν η φυσική ξανθιά Σοφία το έβαψε κατά λάθος έβαψε μαύρο. Πάντα ωστόσο, είχε μεσόφρυδο “όπως όλοι στην οικογένεια μου. Για εμάς ήταν κάτι το συνηθισμένο, το φυσιολογικό. Αυτό με ενέπνευσε.

Η εξαιρετική σχέση που έχω με την οικογένεια μου, με βοήθησε να αγνοήσω την κοινωνία και να επικεντρωθώ στους ανθρώπους που νοιάζονται για εμένα.

Οι γονείς μου έμαθαν εμένα και τον αδελφό μου να εκτιμούμε το μυαλό μας, τη μάθηση και να είμαστε καλοί άνθρωποι. Αυτή η νοοτροπία μου έδωσε το 'παχύ' δέρμα” που έχω σήμερα.

Στη Μεσόγειο οι άνθρωποι είμαστε τριχωτοί. Όλοι στο σπίτι είχαν πυκνά ωραία φρύδια κι εγώ είχα κουραστεί να τα περιποιούμαι -να τα βγάζω, να τα διατηρώ, να τα γεμίζω. Μια ημέρα είδα στο YouTube ένα βίντεο με κάποιον να βάφει μαύρα τα φρύδια του. Ο αδελφός μου είχε σχολιάσει ότι αυτό θα ήταν κάτι που θα μου πήγαινε”. Και το δοκίμασε.

Το μονόφρυδο έχει και όνομα: λέγεται Βερόνικα. “Αυτό έγινε μετά την πρόταση ενός φίλου να δώσω ένα παρατσούκλι. Είναι αστείο το πώς οι άνθρωποι παίρνουν τόσο σοβαρά το μονόφρυδο μου”.

Η ανταπόκριση του κοινού στην Χατζηπαντελή προκαλεί και μια απορία, ως προς το λόγο που αποφεύγουν τα κανάλια τα νέα πρόσωπα -και βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Αυτή όμως, είναι συζήτηση για άλλη ώρα.

"Για να αγαπήσεις τον εαυτό σου, πρέπει να ξέρεις πώς είναι να τον μισείς"

Έχει δυο πρακτορεία που την εκπροσωπούν (ένα στη Μεγάλη Βρετανία και ένα στις ΗΠΑ) και έχει εμφανιστεί σε περισσότερα από 50 μέσα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων εντύπων όπως τα Vogue, Elle, Harpers Bazaar, New York Times και το Vanity Fair. Έχει κάνει και πασαρέλα.

Η γεννημένη στις 25 Μαΐου του 1997 στην Κύπρο, έχει ύψος 1.68. Που δεν το λες ύψος κλασικού μοντέλου -τουλάχιστον στην ευρύτερη έννοια του όρου, αφού υπάρχουν 100 υποκατηγορίες και άρα τουλάχιστον μια για όλους.

Μεγάλωσε στο Mέριλαντ (“όπου ένιωθα ότι δεν ανήκα”) και πηγαινοερχόταν σε Αγγλία, Κύπρο και ΗΠΑ.

Οι γονείς της (η μητέρα της είναι φωτογράφος και αγοραστής για το Harrods και ο πατέρας της λογιστής) μιλούσαν μόνο ελληνικά στο σπίτι. Ο πατέρας της έφυγε από την Κύπρο, στην εισβολή. Ο προορισμός του ήταν οι ΗΠΑ. Δεν είχε τίποτα στην κατοχή του. Όχι μόνο επιβίωσε, αλλά έκανε και οικογένεια. “Ποτέ δεν θα καταφέρω να καταλάβω τι περνούν πραγματικά όλοι οι μετανάστες. Η οικογένεια μου έχασε τα πάντα και για αυτό πρωτίστως νιώθω Ελληνοκύπρια”.

Ως παιδί λάτρευε τη ζωγραφική. Ήταν η διέξοδος της “από τους τρομακτικούς ανθρώπους” έχει πει σε συνέντευξη στο βρετανικό περιοδικό Phoenix, όπου εξήγησε πως ως έφηβη υπήρξε θύμα bullying, όχι για το μονόφρυδο. Ή πιο σωστά όχι μόνο για το μονόφρυδο, αλλά και για τα ρούχα της.

“Είχα διαταραχή διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας. Ήταν η εποχή που προσπαθούσα να καταλάβω ποια είμαι. Στα διαλείμματα του σχολείου έτρωγα το μεσημεριανό στην τουαλέτα και έκλαιγα από αυτά που περνούσα. Έψαχνα πού να ξεδίνω κι έτσι γνώρισε τη ζωγραφική, που ήλθε ως δώρο εξ ουρανού. Τότε άλλαξα και το στιλ μου και από αυτά που μου πρότεινε η μητέρα μου -μέλος της βιομηχανίας της μόδας- πέρασα στις φθηνές επιλογές, τα δερμάτινα, τα σακάκια με τα μοτίβα -σε όσα μπορούσα να διοχετεύσω την εφηβική μου αγωνία”.

Όσο περισσότερο την ενοχλούσαν οι συμμαθητές της, τόσο περισσότερο ξεσπούσε στιλιστικά. Το λάτεξ έγινε το αγαπημένο της υλικό.

Είχε ήδη αρχίσει να 'χτίζει' την καριέρα της στο Instagram, με την 'στιγμή' της να είναι μια selfie που 'προσγειώθηκε' στο Explore. Ακολούθησε ορυμαγδός σχολίων και μηνυμάτων.

Στα 15 άρχισε να ασχολείται με το modeling. Στα 18 έκανε την πρώτη καμπάνια για το μοναδικό της στιλ -ούσα σίγουρη πως θα ακολουθήσει την καριέρα της μητέρας της. Από τη Μεγάλη Βρετανία πήγε στις ΗΠΑ για σπουδές στο μάρκετινγκ, στο University of Maryland. Το κοινό της συνέχισε να μεγαλώνει. Aυτό είχε θετικά, είχε όμως και αρνητικά.

Όπως είπε στο BBC το 2018, το μαύρο μονόφρυδο προέκυψε κατόπιν ενός λάθους. Συνέχισε να το βάφει μαύρο, αφού “μου άρεσε η εικόνα μου. Και μου επιτρέπεται να μου αρέσει η εικόνα μου, να περπατώ στους δρόμους, να νιώθω αυτοπεποίθηση και να αγαπώ τον εαυτό μου”.

Στο Hunger TV τόνισε ότι “λατρεύω τον εαυτό μου και νιώθω υπέροχα όταν με κοιτώ στον καθρέφτη. Προφανώς και υπάρχουν στιγμές που με βλέπω και λέω “δεν μου αρέσω. Σύνελθε. Έχω την αίσθηση πως για να αγαπήσεις τον εαυτό σου, χρειάζεται να ξέρεις πώς είναι να σε μισείς.

Πιστεύω ότι η σημερινή κοινωνία έχει επικεντρωθεί στο να 'σπάσει' το κουτί, τόσο που ξαναβάζει σε αυτό ανθρώπους.

Μπορείς να είσαι θετικός για το σώμα σου και να αγαπάς τον εαυτό σου και την ίδια ώρα να μη σου αρέσεις και να θες να σε αλλάξεις”.

Στο Dazed πρόσθεσε πως “αποφάσισα να έχω αυτά τα φρύδια, για τον ίδιο λόγο που πρόσεχα το στιλ μου στο σχολείο: επειδή το μόνο που έχει σημασία είναι οι προτιμήσεις μου. Αν μου έμαθε κάτι η παιδική μου ηλικία, αυτό ήταν να λατρεύω που είμαι διαφορετική”. Έμαθε και ότι πάνω από όλα εκτιμά την ειλικρίνεια.

Στο Harper's Bazaar είχε διευκρινίσει ότι “δεν κάνω ό,τι κάνω για να δείξω στους ανθρώπους πως πρέπει να τους αρέσει το φρύδι μου. Το κάνω για να τους δείξω ότι μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους, τιμώντας μια προτίμηση που έχουν. Πιστεύω πως το πρόσωπο μου δείχνει καλύτερο με το μονόφρυδο. Κάποιοι διαφωνούν, κάτι που είναι απόλυτα cool.

Δεν προσπαθώ να πείσω τους πάντες να αποκτήσουν μονόφρυδο. Αλλά εφόσον είναι κάτι που μου αρέσει, ας με αφήσουν να το έχω. Υπάρχουν άνθρωποι που 'γεμίζουν' τα φρύδια τους, άλλοι που τα βάφουν. Όλοι κάνουμε ό,τι κρίνουμε πως είναι όμορφο για εμάς. Απλά δεν συμφωνούμε στο τι είναι αυτό".

To στιγμιότυπο που ακολουθεί, προέκυψε κατόπιν απαίτησης του κοινού της. “Πάντα λάτρευα τη Φρίντα Κάλο και πάντα πίστευα πως είναι όμορφη. Θυμάμαι πως είχα κάνει ένα σχετικό πρότζεκτ στο σχολείο, πριν καν αποκτήσω το μονόφρυδο. Αφότου ντύθηκα Κάλο -που είναι η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα του μονόφρυου- ένιωσα ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δεν είμαι απαραίτητα η πιο φυσική έκδοση του εαυτού μου, αλλά κάνω αυτό που θέλω”.

Γιατί δεν πιστεύει πως είναι υποκρίτρια

Η παρουσία της στο χώρο της μόδας, έγινε αισθητή για την πρώτη σειρά του σόου της Roberta Einer στο London Fashion Week. Ήταν η στιγμή που άλλαξε τη ζωή της.

Τότε ξεκίνησε και το κίνημα της. Είναι το #unibrownmovement που όπως λέει η εμπνευστής της “επαναπροσδιορίζει την ομορφιά. Κάνει φυσιολογικό ό,τι η κοινωνία μας πιέζει να κρύψουμε ή να φτιάξουμε. Είναι ένα ασφαλές μέρος για τους ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν κάτι, αλλά φοβούνται”.

Πάνω σε αυτό 'έχτισε' την καριέρα της, κερδίζοντας διαρκώς περισσότερους followers. Προφανώς και έγινε στόχος των trolls. Όπως έχει πει στο The Cut έχει δεχθεί και απειλές για τη ζωή της, όπως και της έχουν απευθύνει κατηγορίες για 'πολιτιστικό σφετερισμό' -ότι εκμεταλλεύεται για να βγάλει χρήματα, χαρακτηριστικά άλλων φυλών.

“Έχω ακούσει πως το φρύδι μου είναι αηδιαστικό. Δεν καταλαβαίνω τι σιχαμερό έχουν οι τρίχες του προσώπου; Ή σε όποιο άλλο σημείο του σώματος;

Έχω την εντύπωση πως πολλοί άνθρωποι στη Μέση Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, μπορούν να ταυτιστούν με όσα πιστεύω εγώ για την τριχοφυΐα και να μη θέλουν να απομακρύνουν τις τρίχες τους. Θέλω να ωθήσω ανθρώπους να με δουν, να δουν το μονόφρυδο, να σκεφτούν ότι είναι περίεργο -ή πως πρέπει να το ξεφορτωθώ- και να πουν ότι παραμένω όμορφη με αυτό το μη ελκυστικό χαρακτηριστικό. Αν και εγώ πιστεύω ότι είναι πανέμορφο.

Ουδέποτε περίμενα πως το μονόφρυδο μου θα έχει τόση επίδραση στους ανθρώπους”.

Την ίδια περίοδο, είχε πει σε άλλες μέσα ότι μέσω του κινήματος της “αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίον γίνεται αντιληπτή η ομορφιά, είτε αυτό αφορά ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένη εικόνα. Αν είναι κάτι που τους αρέσει, τότε έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν την εικόνα που έχουν επιλέξει να έχουν.

Όπως ο κόσμος ανακάλυπτε ποια ήμουν στα social media, έλαβα πολύ μίσος. Κάποιοι είπαν πως είμαι υποκρίτρια, επειδή δεν βγάζω τα φρύδια μου -ενώ περιποιούμαι όλες τις άλλες τρίχες του σώματος μου. Ξυρίζω τα πόδια και τις μασχάλες μου γιατί μου αρέσει ο τρόπος που νιώθω το δέρμα μου. Αλλά όλοι προσπαθούν να με βάλουν σε ένα κουτί. Δεν καταλαβαίνουν πως κάνω ό,τι θέλω και αυτό τους ενθαρρύνω να κάνουν κι εκείνοι.

Φοράω make up γιατί έχει πλάκα και έχω μονόφρυδο, γιατί είναι κάτι που θέλω. Και τα δυο τα κάνω, επειδή μου αρέσουν. Επειδή αγκαλιάζω μια φυσική έκφανση του εαυτού μου, δεν με κάνει υποκρίτρια η επιθυμία μου να βελτιώνω άλλα πράγματα πάνω μου”.

Αν μπορούσα να πω ένα πράγμα στο νεαρότερο εαυτό μου, αυτό θα ήταν να μην ακούει τους ανθρώπους που είναι κακοί μαζί σου. Είναι κάτι που δεν είσαι υποχρεωμένη να κάνεις. Απλά αγνόησε τους.

Επειδή κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει "θέλω να είμαι σίγουρη ότι δεν με προσδιορίζει η εμφάνισή μου αυτή τη στιγμή. Κοιτάζω το μονόφρυδο σαν να είναι ένα ιδιαίτερο eyeliner ή ένα κόκκινο κραγιόν. Σε πέντε χρόνια μπορεί να κοιτάξω πίσω στο χρόνο και να πω 'τι φανταστική περίοδος'. Αλλά έως ότου οι άνθρωποι αρχίσουν να αποδέχονται τους άλλους για αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στο πρόσωπό τους, δεν θα νιώσω έτοιμη να κάνω το επόμενο βήμα”.

Έως τότε θα τσακώνεται με τη Βίκη Καγιά και τους άλλους κριτές του GNTM 5, θα φεύγει από το πλάνο -όποτε το νιώθει-, θα γίνεται αναιδής -αν αυτό αισθάνεται- και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μοιράζεται τις εμπειρίες ζωής της με όσους συντονίζονται.