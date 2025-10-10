GNTM: Τα “γαλλικά” της Ζεν στους διαγωνιζόμενους – “Ξέφυγε”, είπε η Ηλιάνα

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί “ταρακούνησε” τους διαγωνιζομένους του GNTM. “Στο GNTM δεν χωράνε δυο από εσάς, ένας είναι ο νικητής”, είπε.

Μία θέση στο σπίτι του GNTM διεκδικούν οι διαγωνιζόμενοι το βράδυ της Παρασκευής με τα επίδοξα μοντέλα να “μάχονται” μεταξύ τους προκειμένου να πάρουν τα εισιτήρια που θα τους οδηγούσαν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο τους.

Ωστόσο, η πορεία των πρώτων φαινόταν να ικανοποιεί τους κριτές και έτσι η Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έφυγαν από τη θέση του και πήγαν να “ταρακουνήσουν” λίγο τους υποψήφιους.

«Εάν δεν βγάλετε τον χαρακτήρα σας, τύπου “γαμ…ω”, – συγγνώμη – εάν δεν το ζήσετε τώρα, δεν θα το ζήσετε ποτέ! Δηλαδή σπάστε, κάντε, βγείτε, κάντε κάτι! Ζήστε το! Εάν δεν διαφοροποιηθείτε από τον δίπλα σας, το χάσατε. Στο GNTM δεν χωράνε δυο από εσάς, ένας είναι ο νικητής», είπε, μεταξύ άλλων, η Ζενεβιέβ σε πολύ αυστηρό τόνο απευθυνόμενη στα αγόρια και τα κορίτσια του νέου κύκλου του ριάλιτι μόδας.

Όταν επέστρεψε στη θέση της λοιπόν, πλάι στους υπόλοιπους κριτές του GNTM, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν έκρυψε την προσωπική της έκπληξη για το περιστατικό που προηγήθηκε εκτός πασαρέλας. “Η Ζεν, ολίγον τι, ξέφυγε για τηλεοπτικό πρόγραμμα αλλά ομολογώ πως κατάλαβαν (σ.σ. οι διαγωνιζόμενοι” υπογράμμισε.

“Δεν με ενδιαφέρει, τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι μάχη. Θέλουν; Δεν θέλουν; Πρέπει να διεκδικήσουν μία θέση στο σπίτι” είπε τότε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.