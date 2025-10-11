GNTM: Αυτά είναι τα 19 μοντέλα που πέρασαν στο σπίτι

Ολοκληρώθηκε το bootcamp του GNTM και οι κριτές αποφάσισαν ποια 19 μοντέλα μπαίνουν στο σπίτι του ριάλιτι μόδας. Βίντεο.

Τα 19 μοντέλα που παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι του GNTM έγιναν γνωστά χθες, μετά την ολοκλήρωση και της δοκιμασίας του bootcamp του ριάλιτι μόδας του Star.

Οι 50 υποψήφιοι και υποψήφιες κλήθηκαν να διανύσουν την τελική ευθεία και να δοκιμαστούν σε δύο δύσκολα και απαιτητικά challenges, που καθόρισαν τον τελικό αριθμό μοντέλων, που μπήκαν, τελικά, στο σπίτι του GNTM.

Η πρώτη δοκιμασία ήταν το ID Posing. Τα μοντέλα έπρεπε να ποζάρουν και να αναδείξουν την προσωπικότητά τους με πρωτοτυπία στις πόζες και στην έκφραση, ώστε να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και να περάσουν στην επόμενη φάση.

Από τους 50 μόνο οι 40 τα κατάφεραν και πέρασαν στην επόμενη φάση, που ήταν η συμμετοχή στο Grand Défilé. Η δεύτερη αυτή δοκιμασία αφορούσε την πασαρέλα. Τα μοντέλα μεταμορφώθηκαν σε High Fashion Models, με ρούχα του γνωστού σχεδιαστή Δημήτρη Πέτρου, και διαγωνίστηκαν σε Catwalk Battle.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Έντι Γαβριηλίδης παρακολούθησαν με προσοχή την προσπάθεια των υποψηφίων και έκριναν ποιοι και ποιες έπρεπε να μπουν στο σπίτι του GNTM.

Μόνο 19 αγόρια και κορίτσια τα κατάφεραν!

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και οι δύο επιλαχόντες του φετινού κύκλου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απευθύνθηκε στους παίκτες λέγοντας: “Συγχαρητήρια σε όλους! Είστε τα μοντέλα του GNTM! Χαρείτε το, απολαύστε το, ξεκινάει το ταξίδι!”.