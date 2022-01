Μπορεί το μυστικό για συναρπαστικό σεξ να απέχει απ’ αυτό που περίμενες

Μακριά απ' όσα η ποπ κουλτούρα μπορεί να καθιερώνει ως "νόρμα", ένα συναρπαστικό σεξ σχετίζεται σε μικρό βαθμό με τις περίπλοκες στάσεις ή τα ηχηρά επιφωνήματα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η ερωτική εγγύτητα έρχεται περισσότερο ως αποτέλεσμα μιας γενικότερης νοοτροπίας παρά κάποιας συγκεκριμένης πράξης.

Η μελέτη "Magnificent Sex" ξεκίνησε όταν η ψυχολόγος και σεξολόγος Δρ. Peggy J. Kleinplatz και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα στον Καναδά συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν ολόκληρα ράφια με βιβλία αφιερωμένα στο κακό σεξ (και πως να το βελτιώσεις) ενώ δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου αναφορές στο καλό σεξ.

Ποια ήταν η αίσθηση; Ποιοι το έκαναν; Τι το έκανε τόσο καλό;

Προκειμένου να απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα, οι ερευνητές "στρατολόγησαν" ανθρώπους από διάφορα μέρη του πλανήτη, πληθώρας ηλικιών, φύλων και φασμάτων σεξουαλικότητας, με ένα όμως κοινό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, κάποια στιγμή της ζωής τους είχαν βιώσει τουλάχιστον μια συναρπαστική σεξουαλική εμπειρία.

Μέσα από μια σειρά ερωτήσεων και ερευνών οι επιστήμονες ξεκίνησαν να "χτίζουν" σταδιακά μια εικόνα για το πως φαντάζει μια τέτοιου είδους συνεύρεση. "Ένα από τα πιο απροσδόκητα αποτελέσματα ήταν η μυστηριώδης ομοιότητα που υπήρχε στις περιγραφές των συμμετεχόντων. Αυτό μας οδήγησε στο συμπέρασμα πως με κάποιο τρόπο όλοι μοιράζονταν μια κοινή εμπειρία". Παρά τους διαφορετικούς τρόπους που καθένας βίωνε πρακτικά το συμβάν, στις κορυφώσεις του, όλοι περιέγραφαν τις ίδιες καταστάσεις: καθολική απορρόφηση από τη στιγμή, βαθιά σύνδεση με τον/την παρτενέρ και προθυμία για συναισθηματικά ρίσκα.

"Για τους εραστές που συμμετείχαν στη μελέτη το σεξ αποτέλεσε ένα μέσο να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους αλλά και τους συντρόφους τους. Έναν τρόπο να παίξουν και να εξερευνήσουν μαζί. Να γίνουν πιο ευάλωτοι. Να βιώσουν μια περιπέτεια", γράφει η Emily Nagoski αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης. "Για πολλούς αποτέλεσε έναν τρόπο να συμφιλιωθούν με την ύπαρξή τους καθώς και να νιώσουν πιο ικανοποιημένοι από την ζωή τους γενικότερα".

Με αφορμή τη μελέτη, ο Guardian ρώτησε τους συγγραφείς της αλλά και λοιπούς ειδικούς, πώς μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν το σεξ περισσότερο.

Εξασκείστε τις αισθήσεις του σώματός σας, την όραση, την ακοή, την οσμή και τη γεύση. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Βίωσε τη στιγμή

Όπως αυτοί που έχουν καταφύγει στο διαλογισμό κάποια στιγμή της ζωής τους μπορούν να αντιληφθούν, το να είναι κανείς εντελώς παρών στη στιγμή είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Ιδίως στην σύγχρονη εποχή με τους δεκάδες περισπασμούς γύρω μας (μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η μελέτη του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, σύμφωνα με την οποία 1 στους 10 ανθρώπους ελέγχουν το κινητό τους κατά τη διάρκεια του σεξ).

Υπάρχουν βέβαια διάφοροι τρόποι να βελτιώσουμε την ικανότητα μας να βιώνουμε το παρόν. Σύμφωνα με τη σεξολόγο Ruby Rare αυτό που την βοήθησε ήταν ότι εκπαίδευσε τον εαυτό της να βιώνει πιο έντονα κάθε στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας της.

Πάρτε ένα δευτερόλεπτο, προκειμένου να νιώσετε την υφή του εδάφους πάνω στο οποίο πατάτε, την βροχή στο δέρμα σας ή την απόχρωση του ουρανού. Εξασκείστε τις αισθήσεις του σώματός σας, την όραση, την ακοή, την οσμή και τη γεύση. Εάν καταφέρετε να τα αναπτύξετε είναι σίγουρο πως θα μπορέσετε να βιώσετε πιο έντονα και τις σεξουαλικές σας εμπειρίες, περιγράφει η ειδικός.

Διεύρυνε τον ορισμό που προσδίδεις στο σεξ

Όπως η Rare εξηγεί "Εάν καταφέρετε να εγκαταλείψετε τις παραδοσιακές αντιλήψεις σας αναφορικά με το τι ορίζεται ως σεξ και τι όχι, ίσως ανακαλύψετε κάτι που σας καλύπτει πολύ περισσότερο".

Η ίδια εξηγεί πως απελευθερωμένη από τα παραδοσιακά σενάρια, κάτι που την διεγείρει είναι να δίνει έμφαση στα διάφορα σημεία του σώματος του παρτενέρ της, να τα αγγίζει και να νιώθει την υφή τους. "Εάν εγκαταλείψετε την ιδέα πως είμαστε προγραμματισμένοι για να φιλιόμαστε, μετά να προχωράμε σε προκαταρκτικά, ύστερα σε διείσδυση και τέλος σε οργασμό, τότε ξαφνικά θα είστε ανοιχτοί στο παιχνίδι και την ανακάλυψη. Η αλληλεπίδραση με το σώμα του παρτενέρ μας, μπορεί να μας ενθουσιάσει με τρόπους που δεν περιμέναμε”, εξηγεί η ίδια.

Η Nagoski συμφωνεί. "Το πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις είναι το σενάριο που επιβάλλει η ποπ κουλτούρα για το πως πρέπει να είναι το ιδανικό σεξ και τα περιθώρια συνήθως είναι πολύ στενά. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για προϊόν μιας ξαφνικής “αναστάτωσης”.

Υπάρχουν πολλές στάσεις, ίσως κάποια προκαταρτικά, οπωσδήποτε διείσδυση, οργασμός και τέλος". Πρακτικά τίποτα από αυτά δεν θα έπρεπε να ευσταθεί εξ' ορισμού. Το σεξ μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι απλώς φιλιά ή ερωτικά φορτισμένες συζητήσεις, αγγίγματα ή ένα μπάνιο με τον παρτενέρ σας. Όσο υπάρχει συγκατάθεση και όχι ανεπιθύμητοι πόνοι όλα είναι καλοδεχούμενα.

"Ζούμε σε μια χρυσή εποχή παραγωγής ερωτικού περιεχομένου, οπότε ας το εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας" GETTY IMAGES

Έλα σε επαφή με τις βαθύτερες επιθυμίες σου

Κι' επειδή, όπως είπαμε, τα πάντα μπορεί να είναι σεξ, αυτό δεν συνεπάγεται με το ότι όλα πρέπει να μας "ανάβουν". Ο ψυχοθεραπευτής Ian Kerner και συγγραφέας του "So Tell Me About the Last Time You Had Sex: Laying Bare and Learning to Repair Our Love Lives" διατείνεται πως το μυστικό για καλό σεξ είναι να αφιερώνουμε αρκετό χρόνο στην διερεύνηση των σεξουαλικών μας επιθυμιών.

"Αν και όλοι έχουμε ερωτικές σκηνές που μπορεί να μας διεγείρουν, εάν ρωτήσεις τους περισσότερους ανθρώπους ποια είναι η απόλυτη φαντασίωσή τους ίσως να δυσκολευτούν να σου απαντήσουν". Εάν καταφέρουμε να γνωρίσουμε τις επιθυμίες μας σε βάθος, θα αντλούμε σίγουρα μεγαλύτερη ικανοποίηση από το σεξ, εξηγεί ο Ian Kerner.

Προκειμένου να ανακαλύψει κανείς τι είναι αυτό που πραγματικά τον εξιτάρει, ο ψυχοθεραπευτής, προτείνει να έρθει σε επαφή με ποικίλο ερωτικό περιεχόμενο, από διαφορετικούς δημιουργούς και σε διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα προτείνει τις ταινίες της Erika Lust ή podcast όπως το Dipsea ή φιξιόν όπως το Dirty Diana με την Demi Moore. "Ζούμε σε μια χρυσή εποχή παραγωγής ερωτικού περιεχομένου, οπότε ας το εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας", προτείνει.

Αποδέξου τις επιθυμίες σου

Κατ' επέκτασιν των παραπάνω διατυπώσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε συνέχεια του να αντιλαμβάνεσαι τις βαθύτερες φαντασιώσεις σου να μπορείς και να τις αποδεχτείς. Πολλοί και πολλές από εμάς, τις θάβουμε υπό τον φόβο της απόρριψης. Παρ' όλα αυτά είμαστε ικανοί να ανακαλύψουμε νέους δρόμους σεξουαλικής ολοκλήρωσης καθώς και αυτογνωσίας εάν είμαστε ανοιχτοί με τις επιθυμίες μας.

"Στραφείτε στα σημεία του εαυτού σας που σας ανησυχούν και αντιμετωπίστε τα με καλοσύνη και αποδοχή. Μπορεί μερικές φορές να σας τρομάζουν όμως είναι ένα κομμάτι της αλήθειάς σας. Το να μοιραστείτε αυτό το κομμάτι με έναν παρτενέρ που τη σχέση σας διακατέχει εμπιστοσύνη, μπορεί να υπάρξει μια απίστευτα απελευθερωτική εμπειρία.

Η αναγνώριση των βαθύτερων ερωτικών μας επιθυμιών κρίνεται υψίστης σημασίας καθώς μας βοηθά ακόμα να συνδιαλλαχτούμε με τις φαντασιώσεις μας. " GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Ειλικρίνεια

Η απόλυτη ειλικρίνεια αναφορικά με το τι σε "ανάβει" στο κρεβάτι μπορεί να είναι μια άβολη διαδικασία, ιδίως εάν οι επιθυμίες σου διαφέρουν από αυτές της "νόρμας". Σύμφωνα με την Nagoski όμως "Εάν δεν το αποκαλύψεις, τότε μπορεί να μην το απολαύσεις ποτέ".

Η ψυχοθεραπεύτρια προτείνει μια τακτική που δανείστηκε από την σεξολόγο Allison Moon. "Αναφέρετε ότι θέλετε να συζητήσετε κάτι. Εξηγείστε πως αφορά μια σκέψη για την οποία νιώθετε αμήχανα και αναφερθείτε στους λόγους που συμβαίνει αυτό. Ίσως κάποιος έχει αντιδράσει περίεργα στο παρελθόν ή ίσως φοβάστε την απόρριψη κοκ... Καταλήξτε σε αυτό που επιθυμείτε να εξωτερικεύσετε, αφού έχετε ήδη ξεκαθαρίσει τα συναισθήματα που σας προκαλεί η εν λόγω κουβέντα".

Παιχνίδια του μυαλού

Η αναγνώριση των βαθύτερων ερωτικών μας επιθυμιών κρίνεται υψίστης σημασίας καθώς μας βοηθά ακόμα να συνδιαλλαχτούμε με τις φαντασιώσεις μας. "Πιστεύω ακράδαντα πως σήμερα εκλείπει το είδος της ερωτικής διέγερσης που ξεκινάει από το μυαλό" αναφέρει ο Kerner. "Βασιζόμαστε κατ' αποκλειστικότητα στην 'νεότητα' μιας σχέσης ή στον παρτενέρ προκειμένου να μας παρέχει τέτοιου είδους ψυχολογικά ερεθίσματα".

Αντί να αρκούμαστε αποκλειστικά σε συγκεκριμένες σωματικές δράσεις για να μπούμε στο εκάστοτε μουντ, το σεξ μπορεί να ξεκινήσει από μια ερωτική φαντασίωση που έχουμε στο μυαλό μας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας. "Ο τρόπος μπορεί να ποικίλει. Από το να φαντασιώνεσαι τον εαυτό σου ως πρωταγωνιστή ενός καυτού σεναρίου μέχρι απλά να ονειρεύεσαι ξύπνιος κατά τη διάρκεια της ημέρας το σεξ που θα ήθελες να κάνεις το βράδυ".

Επικοινώνησε τις επιθυμίες σου εξ' αρχής

Είναι πολύ σημαντικό η επικοινωνία γύρω από το σεξ σε μια σχέση να είναι ανοιχτή από τα πρώτα της κιόλας βήματα, αναφέρει ο Kerner. Αυτό σημαίνει πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δείξουμε στους συντρόφους μας πως είμαστε ανοιχτοί στο feedback καθώς και πως διαθέτουμε κατανόηση προς οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά κατά τη διάρκεια της πράξης. Για παράδειγμα μπορείτε να πείτε "Θα το έβρισκα ιδιαίτερα σέξι εάν με άγγιζες έτσι".

"Εάν μπορείτε να οπτικοποιήσετε το σεξ που θέλετε να κάνετε βρίσκεστε ήδη στα μισά της διαδρομής".

Είναι πολύ σημαντικό η επικοινωνία γύρω από το σεξ σε μια σχέση να είναι ανοιχτή από τα πρώτα της κιόλας βήματα. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Προγραμματίστε τη διασκέδαση

Μπορεί να φαίνεται ελαφρώς οξύμωρο - και σίγουρα το αυθόρμητο σεξ μπορεί να αποτελέσει την πιο ευχάριστη έκπληξη - ωστόσο, ένας σωστός προγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την απόλαυση μιας ερωτικής στιγμής.

"Το σεξ απαιτεί πρόθεση. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να πεις 'Είμαι πρόθυμος να σε θέσω ως προτεραιότητα', εξηγεί η Kleinplatz. Άλλωστε ο κατάλληλος χώρος και ο απαραίτητος χρόνος μόνο θετικά μπορούν να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ερωτικής σας εμπειρίας.