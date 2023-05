«Νομίζω πως θα έχουμε το μεγαλύτερο show του καλοκαιριού»: Όσα μάθαμε για το σοκαριστικό The Idol στις Κάννες

Στην συνέντευξη τύπου του The Idol, της πολυαναμενόμενης σειράς που ρίχνει μια ματιά στην σκοτεινή πλευρά της μουσικής βιομηχανίας, ο δημιουργός Σαμ Λέβινσον ρωτήθηκε πώς ετοιμάζει τις σκηνές σεξ δίχως τα πράγματα να πάνε πολύ μακριά, να περάσουν τα όρια.

«Κάποιες φορές, πράγματα που είναι επαναστατικά ΠΑΝΕ πολύ μακριά», απαντά εκείνος.

Το μόνο σίγουρα για το The Idol (που στην Ελλάδα θα δούμε αποκλειστικά μέσα από το Vodafone TV) είναι ότι δεν φοβάται τα όρια. Τόσο στο θέμα του, όσο και στον τρόπο που πλασάρεται στο κοινό.

Γιατί ναι, τηλεοπτικές σειρές στις Κάννες έχουμε ξαναδεί. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν επεισόδια σειρών, αλλά γυρισμένων συνήθως από δημιουργούς εγνωσμένης κινηματογραφικής αξίας, όπως οι βραβευμένοι με Χρυσό Φοίνικα, Ντέιβιντ Λιντς (Twin Peaks: The Return) κι η Τζέιν Κάμπιον (Top of the Lake: China Girl).

Όμως δύο επεισόδια μιας σειράς της ΗΒΟ, γυρισμένα από έναν σκηνοθέτη που δεν έχει στο παρελθόν βρεθεί ξανά εδώ, είναι οπωσδήποτε ασυνήθιστο και μαρτυρά τη θέση του The Idol ως ΤΗΝ σειρά που θα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτό το καλοκαίρι.





Ο Έιμπελ Τεσφάγιε, η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ κι ο σκηνοθέτης Σαμ Λέβινσον στην πρεμιέρα του The Idol στο φεστιβάλ Καννών. AP

Η μίνι σειρά 6 επεισοδίων, γυρισμένη από τον Σαμ Λέβινσον του Euphoria, ακολουθεί μια νεαρή ποπ σταρ (Λίλι Ρόουζ Ντεπ παίζοντας βασικά μια εκδοχή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ή της Μάιλι Σάιρους) καθώς έναν ισχυρός ηγέτης καλτ παίρνει στα χέρια του τον έλεγχο της καριέρας της, την ώρα που ταυτόχρονα ασκεί έναν έντονο ερωτικό έλεγχο πάνω της. Στο ρόλο αυτόν; Ο ποπ σταρ The Weeknd, προσφάτως επισήμως μετονομασμένος σε Έιμπελ Τεσφάγιε, και συνδημιουργός του The Idol μιας κι η σειρά προέρχεται από μια δική του ιδέα.

Τόσο ο Τεσφάγιε όσο κι ο Λέβινσον με την Ντεπ βρέθηκαν στις Κάννες, περπάτησαν το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας, και στήθηκαν μπροστά σε δημοσιογράφους για να μιλήσουν για ένα από τα αδιαμφισβήτητα events του φεστιβάλ.

«Νομίζω η επίδραση της πορνογραφίας είναι πολύ ισχυρή στις ψυχές των νέων ανθρώπων στις ΗΠΑ και το βλέπουμε αυτό στην ποπ μουσική τώρα και στο πώς αντικατοπτρίζει την σκοτεινή πλευρά του ίντερνετ», λέει ο Λέβινσον μιλώντας για τις εξαιρετικές σκοτεινές χροιές της σεξουαλικής εκμετάλλευσης που απεικονίζεται στη σειρά με έναν τρόπο που άλλοι θα χαρακτήριζαν άφοβο, άλλοι σοκαριστικό, άλλοι τολμηρό, άλλοι επιθετικό.»





Είναι έτσι κι αλλιώς μια σειρά που με το καλημέρα διχάζει, αποσπώντας κάθε λογής σχόλια από τους θεατές της παγκόσμιας πρεμιέρας της, και που έτσι κι αλλιώς είχε αποτελέσει αντικείμενο ρεπορτάζ για το περιοδικό Rolling Stone– που μήνες πριν, είχε αποκαλύψει πολλές από τις πιο προκλητικές λεπτομέρειες του σεναρίου, αλλά και περιστάσεις συμπληρωματικών γυρισμάτων τελευταίας στιγμής, και ενός μπάτζετ που διαρκώς πολλαπλασιαζόταν.

«Όταν η γυναίκα μου διάβασε το άρθρο την κοίταξα και είπα “νομίζω πως πρόκειται να έχουμε το μεγαλύτερο σόου του καλοκαιριού”», θυμάται ο Λέβινσον με αναπολογητικό τρόπο. «Ξέρουμε πως κάνουμε ένα προβοκατόρικο σόου. Δεν μας ξεφεύγει αυτό», τονίζει την ίδια ώρα που επιμένει πως το επίμαχο άρθρο «αποσιώπησε οτιδήποτε δεν ταίριαζε στο αφήγημά τους».

Ο Τεσφάγιε, που λίγο μετά την κυκλοφορία εκείνου του άρθρου είχε ποστάρει στα σόσιαλ ένα κλιπάκι του The Idol όπου ο χαρακτήρας του μιλάει για το πόσο ξεπερασμένο είναι το Rolling Stone, συμπλήρωσε πως: «δημιουργήσαμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι διασκεδαστικό, που θα κάνει κόσμο να γελάσει και θα τσαντίσει άλλο κόσμο».

«Αυτό που θέλαμε αρχικά να κάνουμε είναι ένα σκοτεινό, διεστραμμένο παραμύθι για τη μουσική βιομηχανία», λέει ο Τεσφάγιε. «Ο Σαμ κι εγώ θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δική μας ποπ σταρ, χρησιμοποιώντας τις δικές μου εμπειρίες, τις δικές του εμπειρίες και τις εμπειρίες της Λίλι από τη δική της πλευρά, ώστε να φτιάξουμε κάτι συναρπαστικό και τολμηρό».

Συγκρίνει μάλιστα τον χαρακτήρα που υποδύεται, ονόματι Τέντρος, με τον Δράκουλα(!). «Δε νομίζω να έχω γνωρίσει ποτέ μου κάποιον σαν αυτόν στη μουσική βιομηχανία… ευτυχώς. Είναι ο Δράκουλας!», λέει. Μπορεί να μη ρουφάει κυριολεκτικά αίμα (ακόμα!), αλλά σίγουρα απομυζεί ζωή από την νεαρή ηρωίδα του στόρι, η οποία μοιάζει να χάνεται κάτω από την επιρροή του.

«Είναι πολλή η πίεση να είσαι διαρκώς σε ετοιμότητα και να πρέπει να είσαι ό,τι καθένας εύχεται να είσαι», λέει ο Λέβινσον. «Η διασημότητα πραγματικά διαφθείρει. Νομίζω είναι πολύ εύκολο να περιτριγυρίζεσαι από ανθρώπους που κατασκευάζουν το μύθο σου, και υπάρχει κάτι πολύ τρομακτικό σε αυτό».

Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ κι ο Έιμπελ Τεσφάγιε προζάρουν για τους φωτογράφους στις Κάννες. VIANNEY LE CAER/INVISION/AP





Και πού χτίζονται οι μεγαλύτεροι μύθοι αν όχι στην ποπ κουλτούρα. «Κοιτάζουμε το πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται τους ποπ σταρς και την πίεση που τοποθετεί πάνω στο άτομο», εξηγεί ο Λέβινσον. «Όταν έχεις έναν χαρακτήρα με έντονη αίσθηση του εαυτού της και μια έντονη σεξουαλική πλευρά του εαυτού της, καταλήγεις να την υποτιμάς», λέει, φέρνοντας στο νου εξάλλου και τους νεαρούς ήρωες και ηρωίδες του νεανικού χιτ της ΗΒΟ, Euphoria– άλλο ένα εξαιρετικά τολμηρό, σεξουαλικά προκλητικό σόου από τον ίδιο.

Στο επίκεντρο, όπως κι εκεί η Ζεντάγια (που έχει κερδίσει και Έμμυ για την ερμηνεία της στη σειρά) είναι τελικά εδώ η Ντεπ. «Κάτι πολύ ενδιαφέρον στο να εξερευνάς αυτό τον χαρακτήρα ήταν: Τι συμβαίνει μες στο κεφάλι της; Ένα άτομο που παρακολουθείται τόσο πολύ αλλά δεν το βλέπει στα αλήθεια κανείς… Τι συμβαίνει όταν αρχίζει να αποσυντίθεται;», αναρωτιέται η ηθοποιός μιας και η ηρωίδα της στο The Idol βιώνει μια απώλεια την οποία δυσκολεύεται να ξεπεράσει – και να διαχωρίσει από τα άλλα όσα έντονα της συμβαίνουν.

«Δουλεύοντας με τη Λίλι, είχαμε πολλές συζητήσεις για το ποια είναι η Τζόσελιν [η ηρωίδα της] ως άνθρωπος, κι από εκείνο το σημείο η σεξουαλικότητα προκύπτει μέσα από αυτό τον χαρακτήρα», εξηγεί ο Λέβινσον. «Κι αυτό νομίζω είναι αληθινό για σχεδόν κάθε ποπ σταρ αυτές τις μέρες». Όσο για την ίδια την ηθοποιό; «Ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο πολύ μέρος αυτών των συζητήσεων», τονίζει η ίδια.

«Και νιώθω πως μου δόθηκε το προνόμιο της δημιουργίας αυτού του χαρακτήρα, από μέσα προς τα έξω, κι από έξω προς τα μέσα».

Μετά την πολυσυζητημένη λοιπόν πρεμιέρα στην μεγάλη (την μεγαλύτερη!) οθόνη των Καννών, τα υπόλοιπα σύντομα σε μια (μικρή) οθόνη κοντά σας. Το The Idol έρχεται τον Ιούνιο αποκλειστικά στο Vodafone TV για να γίνει «το μεγαλύτερο show του καλοκαιριού».