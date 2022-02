Ο George Zervos των Swingin' Cats θα έβαζε τη Shakira να πει το "περασμένες μου αγάπες"

Πριν λίγο καιρό γράφαμε για μια διασκευή που "τάραξε τα νερά" στο ελληνικό διαδίκτυο, όσο κλισέ κι αν φαντάζει ο όρος. Η διασκευή των Swingin' Cats στο "Trooper" των Iron Maiden θα μπορούσε να χορέσει άνετα σε ταινία του Ταραντίνο, και ήρθε να προστεθεί στο πολύχρωμο παζλ των διασκευών της μπάντας που σχηματοποιεί το νέο project της για το 2022, με τίτλο "The Swingin' Cats & Friends".

Στη νέα τους δουλειά, οι Swingin' Cats προσκαλούν στο studio της Antart, guest καλλιτέχνες και διασκευάζουν μαζί γνωστά τραγούδια με ανατρεπτικό τρόπο, ηχογραφημένα και βιντεοσκοπημένα την ίδια στιγμή από τον Κυριάκο Γκαλανάκη (Kulhu's World). Η προσέγγισή τους συμβαδίζει με τη γενικότερη στάση του συγκροτήματος, να παραμένει έξω από στεγανά και όρια, αγκαλιάζοντας αγαπημένα τους κομμάτια και παρουσιάζοντάς τα μέσα από τη δική τους ματιά. Με όχημα πάντοτε, το swing.

Μιλάμε άλλωστε για κομμάτια από Iron Maiden μέχρι M. Πλέσσα και Σ. Ρουβά. "Κριτήριο για την επιλογή των κομματιών είναι πράγματι η ανομοιογένεια μεταξύ τους...", λέει στο Magazine ο Γιώργος Ζερβός. "Θέλαμε να διαμορφώσουμε μία πρώτη ενότητα για το project "Swingin' Cats & Friends" η οποία να περιέχει τραγούδια χωρίς μουσική συνοχή, ώστε η συνοχή αυτή να προκύψει από τον ήχο της μπάντας. Σαφώς έπαιξε ρόλο το ποιος καλλιτέχνης προοριζόταν να ερμηνεύσει το κάθε τραγούδι".

Αν είχατε την επιλογή να πάρετε μια χρονομηχανή, από ποιον θα θέλατε να ακούσετε διασκευές για τα παρακάτω:

"περασμένες μου αγάπες", "ghost riders in the sky", "summertime", "όσο αξίζεις εσύ". "I Say A Little Prayer".

"Για το "περασμένες μου αγάπες" - Shakira

Για το "ghost riders in the sky" - Μαρία Κάλλας

Για το "summertime" - Πασχάλης

Για το "όσο αξίζεις εσύ" - Αρλέτα

Για το "I Say A Little Prayer" - David Bowie".

Αν είχατε επιλογή να παίξετε οπουδήποτε, που θα επιλέγατε να παίξετε σαν dream place και γιατί;

"Οπουδήποτε, αρκεί ο κόσμος να μπορεί να χορεύει και να αγκαλιάζεται ελεύθερα χωρίς μάσκες και περιορισμούς".

Για το γεγονός ότι τον αποκαλούν "Έλληνα Elvis", ο Γιώργος μας λέει πως η εν λόγω "ταμπέλα", μπορεί να αποτελεί μόνο "τιμή του". Ποιοι άλλοι όμως τον έχουν επηρεάσει στον ήχο του και τι ακούει από τις "φρέσκες" ελληνικές παραγωγές;

"H αλήθεια είναι ότι μόνο τιμή μπορεί να φέρει αυτή η ταμπέλα αλλά ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί πραγματικά χωράνε κι άλλοι στην εξίσωση όπως:

οι Creedence Clearwater Revival για την ακατέργαστη αλητεία τους,

ο Django γιατί ήταν απλά ο κορυφαίος,

ο JJ Cale γιατί έχει γράψει τα πιο όμορφα τραγούδια

ο αγαπημένο μου Μανώλης Χιώτης για το πολύπλευρο ταλέντο του.

Από αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας και στη χώρα μας θα σου πω τον Bloody Hawk. Πως τις αφηγείται τις ιστορίες αυτό το παιδί... Τον ακούω με την ίδια προσύλωση που άκουγα μικρό παιδάκι τους μύθους του Αισώπου σε κασέτα μαζί με τον αδερφό μου. Μπράβο του!".

Ένα βασικό ερώτημά μας, είναι γιατί τελικά υπάρχει μια τάση επιστροφής του κόσμου στη μουσική του swing και εν γένει μια διάθεση ανακάλυψης εκ νέου των ρετρό στοιχείων.

"Γιατί είναι ωραία φάση! Ο ήχος, τα τραγούδια, τα παλιά αντικείμενα, οι ρετρό αντίκες, τα ντυσίματα. Καλά όσον αφορά τη μουσική, το dna μας είναι ποτισμένο. Φρόντισε ο Μουζάκης, ο Πλέσσας και ο Χιώτης γι' αυτό. Ο κυρ Μανώλης μάλιστα έδειξε πως γίνονται οι διασκευές σε swing, επανεκτελοντας το δικό του "εσύ 'σαι η αιτία που υποφέρω" με την ερμηνεία της Μαίρης Λίντας. Η πρώτη εκτέλεση, η ρεμπέτικη, είναι η πρώτη εμφάνιση ρεμπέτικης ορχήστρας σε φιλμ ταινίας.

Θέλω να πω ότι δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Απλά αγαπάμε έναν ήχο που αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όπως αγαπάμε τον Μάρκο και τον Χατζιδάκι. Και αυτά παρακαταθήκη μας είναι, όπως και το swing".

Η διασκευή είναι ο εύκολος δρόμος για την επιτυχία, ή ο δύσκολος;

"Εύκολος δεν είναι ποτέ ο δρόμος, έχει πόνο και προσπάθεια. Ότι και να τραγουδάς, είτε είναι διασκευή είτε είναι original, το θέμα είναι να είσαι ειλικρινής και αληθινός, αυτό αγαπάει τελικά ο ακροατής".

Σαν μπάντα σε ποια εποχή θα θέλατε να ζείτε; Στα 50s ή στο σήμερα;

"Μας αρέσουν τα παλιά, αλλά η εποχή μας είναι γοητευτική από πολλές απόψεις. Η τεχνολογία καλπάζει, η ιατρική κάνει θαύματα, οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιμη στο ίντερνετ… Πώς να γυρίσεις πίσω; Όσο γοητευτικές κι αν είναι οι παλιές εποχές, μόνο μπροστά πηγαίνουμε κρατώντας τις ωραίες μνήμες σα φυλαχτό. Η νοσταλγία για ότι ωραίο έχει συμβεί δεν θα λείψει ποτέ. Γι’ αυτό θα αγαπάμε τις ζωές μας, μελετώντας το παρελθόν".

Τι σε γοητεύει από την Ελλάδα του '50; Τι θα επανέφερες στο τώρα και τι θα απέρριπτες;

"Θα απέρριπτα αυτό που υπάρχει ακόμα στις μέρες μας. Την τάση για διχασμό. Πολύ κακία και αγένεια για την αντίθετη άποψη, για τον άλλο που ακούει κάτι άλλο, που πιστεύει κάτι άλλο. Το κακό του λαού μας νομίζω. Θα επανέφερα την Αθήνα όπως ήταν ταλαιπωρημένη μετά τα δεινά του πολέμου ώστε να την ξαναφτιάχναμε με περισσότερα πάρκα, μεγαλύτερα πεζοδρόμια και να φροντίζαμε να μην θάβαμε τα ποτάμια της".

Στη συνέχεια ρωτάμε τον Γιώργο για το προσωπικό του κομμάτι, το "My Life in her Hands", που αποτελεί πραγματικά έναν ύμνο στη γυναίκα.

Πόσο σημαντικό είναι να βγουν θετικά μηνύματα μέσα από τη νέα μουσική δημιουργία κόντρα στον σεξισμό που επιμένει;

"Έννοιες όπως "τοξική αρρενωπότητα" και "πατριαρχία", όσο κλισέ και αν ακούγονται στις μέρες μας, άλλο τόσο ανάγκη είναι να πνιγούν μέσα μας. Καιρός είναι οι νέες γενιές να πάνε παρακάτω χωρίς να φιλτράρουν τους ανθρώπους με βάση το φύλο ή την σεξουαλικότητά τους. Αρκετά! Η κάθε ανθρώπινη ύπαρξη κρύβει ένα θαύμα.. Δες τα μικρά παιδάκια. Είναι πρόθυμα να δώσουν αγάπη σε οποιονδήποτε χωρίς να έχουν δεύτερες σκέψεις επειδή αυτός ή αυτή που θα αγκαλιάσουν είναι μαύρος, άσπρος, γκέη, μπάι, στρέητ, γυναίκα ή άντρας. Είναι καθαρά ακόμα, η ψυχή τους είναι σαν κρύσταλλο, δεν έχει λερωθεί με τοξικότητες. Σαν τη μουσική, την παγκόσμια γλώσσα την οποία μιλούν όλοι οι άνθρωποι από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, και μπορούν να επικοινωνούν μέσω αυτής χωρίς να έχουν ούτε μία κοινή λέξη στο λεξιλόγιό τους. Ναι, οφείλει η μουσική δημιουργία να προσφέρει σε αυτό. Να δείχνουν οι καλλιτέχνες το δρόμο. Είναι σα να ζητάς από τον πιλότο να πετάξει αεροπλάνα και από τον σεφ να μαγειρέψει".

Μνήμες από το live με τον Nick Waterhouse; Θα σας δούμε σε κάποια "μεγάλη" εμφάνιση οσονούπω;

"Τι ωραίο live και πόσο κουλ τύπος ο Nick. Του έκανα δώρο ένα βινύλιο του Χιώτη. "Who is this?" με ρώτησε. "The greek cat of the 50s and the 60s" του είπα. Τώρα για επερχόμενες εμφανίσεις τι να πω... Δεν έχουμε κάτι γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε ακόμα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Σίγουρα θα μας δείτε ξανά στο Gazarte από Μάρτιο και την Κυριακή της Αποκριάς στην Πάτρα στους εορτασμούς του καρναβαλιού. Τα ανεβάζουμε όλα στο site μας και στα social οπότε αν μας ακολουθήσετε θα ενημερωθείτε εγκαίρως".

Υπάρχει κάποια "ακραία" έκφραση θαυμασμού από φαν;

"Τα ακραία δεν θα τα περιγράψω αλλά θα πω ότι τα είχαμε αποκρούσει πολύ ευγενικά. Θα μιλήσω για έναν φαν που κερδίσαμε με την αξία μας όμως. Πριν κάποια χρόνια ένα ζευγάρι με πολύ διαφορετικά γούστα στην μουσική βρήκαν κοινό πάτημα σε live μας. Χόρεψαν με την ψυχή τους! Αργότερα δε, μας φώναξαν να παίξουμε στον γάμο τους… μάλιστα το αγόρι, μου είπε ότι στάθηκα αφορμή να ακούσει rock n roll μουσική και να περάσει όλη την δισκογραφία του Έλβις. Φέρτε μας τους φίλους σας να τους κάνουμε φανς!".

Ένας επαγγελματίας μουσικός στην Ελλάδα του σήμερα, μπορεί να ζήσει από τη δουλειά του;

"Σίγουρα για πολλούς είναι δύσκολη η επιβίωση στην Ελλάδα. Αλλά όπως το καταφέραμε εμείς, θα τα καταφέρει και όποιος άλλος το βάλει στόχο και δουλέψει σκληρά".

-Τελικά, γιατί ο Έλληνας χορεύει; Είναι στο DNA μας;

"Χορεύει; Πού; Πότε; Μας άνοιξαν; Αχ πότε θα ξαναχορέψει ο Έλληνας; Μας κάρφωσες το μαχαίρι στην πληγή. Φυσικά και είναι στο DNA μας. Ήλιος, Μουσική, Χορός. Ζούμε στην πιο ωραία χώρα του πλανήτη και θα ξανά χορέψουμε σύντομα όλοι μαζί, σας το υποσχόμαστε!".

Info

Στο σχήμα σταθερά τραγουδά ο Γιώργος Ζερβός (aka George Zervos) που είναι ιδρυτικό μέλος και μαέστρος του σχήματος. Ανά τα χρόνια κεντρικές παρουσίες του σχήματος έχουν υπάρξει οι: Πέννυ Μπαλτατζή, Εύα Τσάχρα, Μυρτώ Ναούμ, Ευγενία Λιάκου, Τζένη Χατζόπουλου, Δώρα Τσίγκα και Αναστασία Βελισσαρίου.

Οι Swingin' Cats είναι:

Γιώργος Ζερβός: φωνή, ηλεκτρική κιθάρα

Στάθης Παρασκευόπουλος: κοντραμπάσο

Δημήτρης Καλονάρος: τύμπανα

Ορέστης Πετράκης: πλήκτρα

Δημήτρης Καραγιάννης: σαξόφωνο

Βαγγέλης Κατσαρέλης: τρομπέτα

Αυτό το διάστημα συνεργάζονται με την τραγουδίστρια Αναστασία Βελισσαρίου.