Ο Γιάννης Καρακάσης και τα μυστικά ενός Master of Wine

Τα τελευταία χρόνια, ο ελληνικός αμπελώνας έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη εξωστρέφεια. Δεν είναι λίγα τα κρασιά που έχουν βρει τον δρόμο τους σε wine lists βραβευμένων με αστέρια Michelin εστιατόριων του εξωτερικού ή που έχουν αναδειχθεί μέσα από έγκριτα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου. Οι άνθρωποι που αγαπούν το κρασί συμμετέχουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο στην ανάδειξή του. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine, κι ένας από τους περίπου 400 στον κόσμο που κατέχει τον τίτλο, συγγραφέας των βιβλίων: ‘The Wines and Vineyards of Greece’ 2017, τα ‘Φυσικά Κρασιά στην Ελλάδα’ και το ‘The Wines of Santorini’ (longlisted για τα βραβεία Andre Simon), ιδρυτής του οινικού blog karakasis.mw , το οποίο και ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση, καθώς επίσης του 50 Great Greek Wines, έναν “πειραγμένο διαγωνισμό κρασιού” όπως το θέτει ο ίδιος.

"Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα, μία βάση δημιουργικού διαλόγου και δυναμικής ανάδειξης του ελληνικού κρασιού στο σύνολό του μέσω των κρασιών νικητών αλλά και των υποστηρικτικών δράσεων. Είναι επίσης η αποτύπωση της σύγχρονης εικόνας του ελληνικού κρασιού μέσα από τα 50 καλύτερα κρασιά του διαγωνιστικού μέρους, όπως κρίνονται από μία εκλεκτή ομάδα κριτών παγκόσμιου βεληνεκούς" συμπληρώνει σχετικά με το 50 GGW, που φτάνει αισίως στην τρίτη διοργάνωσή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κρασιά του επερχόμενου διαγωνισμού θα αξιολογηθούν μεταξύ άλλων από τους Julia Harding MW (Senior Editor & Writer του JancisRobinson.com) και Μark Andrew MW (Noble Rot Magazine & Restaurants).

Είναι το διαφορετικό, το εξωτικό, το πρωτότυπο που συναρπάζει πλέον τον Γιάννη Καρακάση. Και όλα τα παραπάνω μπορεί να είναι το οποιοδήποτε κρασί. Αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, αναζητά τα οξειδωτικά κρασιά της Jura στη Γαλλία και στην Ελλάδα κρασιά από τις ποικιλίες Σαββατιανό και Μοσχοφίλερο. “Οι δύο τελευταίες μας επανασυστήνονται προσφέροντάς μας απλόχερα οινικά διαμαντάκια" λέει και προσθέτει: “Υπάρχει αγαπημένη ποικιλία για κάποια περίοδο μόνο. Αυτή την περίοδο με συναρπάζει το Savagnin και το Sauvignon Blanc, το τελευταίο στα κρασιά του Sancerre να διευκρινίσω. Από την Ελλάδα αναζητώ αυτή την περίοδο όλα και περισσότερα Μοσχοφίλερα (μία ποικιλία που έχει επαναπροσδιορισθεί μέσα από τα ροζέ κρασιά που παράγει) και Αγιωργίτικα (μία ποικιλία που έχει φοβερή δυναμική και που πιστεύω ότι δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη). Πέραν τούτων όλες οι ελληνικές ποικιλίες είναι τρόπον τινά παιδιά μου που τα αγαπώ εξίσου”.

Το 50 GGW σημαδεύει την εξωστρέφεια με μία ποικιλία δράσεων κυρίως εκτός Ελλάδας. Η συζήτηση άλλωστε του Γιάννη Καρακάση με τον συνεργάτη του και Development Manager, Γρηγόρη Μιχαήλο, είναι να ταξιδεύσουν το ελληνικό κρασί όπου μπορούν στον κόσμο. Τώρα, ετοιμάζονται να είναι παρόντες στο Συμπόσιο των Masters of Wine στη Γερμανία, ένα κορυφαίο οινικό γεγονός, όπου θα παρουσιάσουν σε περίπου 600 επιδραστικούς ανθρώπους του κρασιού μία επιλογή 21 κρασιών.

Οι προσθήκες νέων κρασιών στα αποτελέσματα του 50 GGW δε σταματούν να εντυπωσιάζουν τον Γιάννη Καρακάση. "Αλλά δεν θα έπρεπε κανονικά γιατί το ελληνικό κρασί είναι μία περιπέτεια, μία συνεχής ανακάλυψη για όλους μας. Εκεί που πιστεύεις ότι τα έχεις δοκιμάσει όλα και ξέρεις τι θα βρεις έρχεται ένα νέο κρασί, μία νέα προσέγγιση και σε κάνει να αναθεωρείς και να 'χαζεύεις'…".

#greekwineexplained

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ενημέρωσης και εκπαίδευσης για κάποιον που θέλει να μάθει περισσότερα για το κρασί, ακόμα και ως απλός καταναλωτής. Και σίγουρα πολλοί μύθοι για να καταρρίψει, όπως το ότι πίνουμε τα λευκά κρασιά πολύ παγωμένα και τα κόκκινα κρασιά πολύ ζεστά.

Οι διάφορες σχολές κρασιού και τα ενημερωτικά blog είναι κάποιοι από αυτούς. Στο blog του Γιάννη Καρακάση για παράδειγμα, βρίσκει κανείς έναν πλήρη οδηγό με άπειρες πληροφορίες για το ελληνικό κρασί και τις ελληνικές ποικιλίες - βασικές ποικιλίες με πληροφορίες για τα στυλ, τα terroir, τους συνδυασμούς κρασιού, με την κάθε ποικιλία να αναλύεται σε χιλιάδες λέξεις (για το Ασύρτικο είναι περίπου 6000 λέξεις) αλλά και τα οργανωμένα και θεματικά masterclasses και οι γευσιγνωσίες.

Δε μαθαίνουμε όμως μόνο από τα γραφεία και τα θρανία μας αλλά εκεί που υπάρχει η δράση. Όπως λέει και ο Master of Wine, ένας από τους βασικούς τρόπους για να αποκτήσουμε περισσότερη γνώση είναι ταξιδεύοντας στα αμπέλια και μιλώντας με τους παραγωγούς.

Τα value for money κρασιά που ξεχωρίζει

Ο Γιάννης Καρακάσης.

Το ακριβό και το φθηνό είναι λέξεις σχετικές για τον καθένα. Υπάρχει όμως μια πολύ καλή σχέση ποιότητας – τιμής στον ελληνικό αμπελώνα, όπως επιβεβαιώνει ο Γιάννης Καρακάσης. Αν λοιπόν θεωρήσουμε «ταβάνι» την τιμή των 12 ευρώ ο ίδιος προτείνει τους 6 νικητές των κατηγοριών Value for Money στο περσινό 50 GGW.

Για τα λευκά

1. Kanakaris Winery, ''10^3'' Roditis 2021, Aigialeia

2. Douloufakis Winery, ''Dafnios'' 2020, Vidiano, Crete

3. Skevofylax Winery, ''Karydies'' White 2021, Assyrtiko, Kos

Και για τα κόκκινα

1. Lafazanis Winery, ''Geometria'' 2021, Agiorgitiko, Peloponnese

2. Diamantakis Winery, ''Petali'' 2019, Liatiko, Crete

3. Alexakis, Kotsifali 2019, Crete

Τα 50 Great Greek Wines τα βρίσκουμε σε όλο και περισσότερα σημεία στην Αθήνα μέσα από τις συνεργασίες που δημιουργούνται με εστιατόρια αλλά και σημεία λιανικής.