Ο Μεγάλος Αποχαιρετισμός των Guardians of the Galaxy

Εάν το Guardians of the Galaxy Vol. 1 ήταν για τη μητέρα και το Guardians of the Galaxy Vol.2 για τον πατέρα, τότε το Guardians of the Galaxy Vol.3 που κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες από τη Feelgood είναι για τον εαυτό. Στο τελευταίο κεφάλαιο της τριλογίας του James Gunn, του δημιουργού που επανεντάχθηκε στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel μετά την πρώιμη απόλυσή του για παλαιότερα, προβληματικά tweets, η πραγματική αποστολή των Guardians αυτή τη φορά είναι η εσωτερική τους αναζήτηση.

Θα είναι μάλιστα η τελευταία τους αποστολή μιας που η ομάδα των Guardians, όπως τη γνωρίζουμε τουλάχιστον, δεν θα επιστρέψει ξανά στη μεγάλη οθόνη.

Εμείς πετάξαμε μέχρι τη Disneyland του Παρισιού στο πλαίσιο του European Gala Event που οργάνωσε η Disney για να τιμήσει τη νέα της ταινία, για να μιλήσουμε από κοντά με τον Gunn και τους Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Karen Gillan (Nebula), Vin Diesel (Groot) και Pom Klementieff (Mantis). Μετά τη θερμή υποδοχή του Diesel στους διεθνείς δημοσιογράφους που κατέληξε να συμπεριλάβει μία επιτόπου απόδοση του “I Am Groot” σε διαφορετικές γλώσσες, η συζήτηση ξεκίνησε και τα περιείχε όλα.

Από τα εσώρουχα που έκλεψαν από το σετ μέχρι τις σχέσεις ζωής που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους, ακολουθούν όλα όσα ειπώθηκαν στο press conference της ταινίας μία βροχερή μέρα στο Le Bristol Paris.

Σκηνή από την ταινία. COURTESY OF MARVEL STUDIOS





James, αυτή είναι μία γλυκόπικρη στιγμή για σένα και για όλους. Εάν έπρεπε να τη συνοψίσεις, ποια ήταν η εμπειρία σου με την τριλογία;

Θα το συνόψισα ως μία καθολική εμπειρία. Τα τελευταία 11 χρόνια της ζωής μου, νομίζω ότι μάλλον έχω ξοδέψει το 60% του χρόνου μου σκεπτόμενος τους Guardians of the Galaxy. Κυρίευσαν όλη μου τη ζωή. Ζω μία περίεργη κατάσταση όπου πρέπει να προσαρμόσω τα πάντα τώρα στον κόσμο μου ώστε να αφορούν κάτι διαφορετικό από τους Guardians, κάτι που είναι δύσκολο.

Είναι επίσης όμως, ειλικρινά, μεγάλη ανακούφιση να νιώθουμε ότι ολοκληρώσαμε αυτήν την τριλογία, και την ολοκληρώσαμε με έναν τρόπο για τον οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι, και όπου όλοι οι χαρακτήρες, νομίζω, έχουν την αξιοπρέπεια που τους αξίζει. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτό.

Zoe, πες μας για τη νέα Gamora.

Είναι πάντοτε σε badass mode, όμως αυτή τη φορά είναι μια διαφορετική Gamora. Όλοι γνωρίζουμε τη μοίρα που είχε στην τελευταία ταινία των Avengers, αλλά αυτή είναι από το multiverse. Είναι πιο τραχιά στις άκρες, λίγο πιο άγρια. Είναι πιο ανεξέλεγκτη κατά τη γνώμη μου.

Karen, σε τι διαφέρει η Nebula εδώ;

Νομίζω ότι βλέπουμε μία πιο ελαφριά πλευρά της προσωπικότητάς της, με λίγο περισσότερο χιούμορ νομίζω. Είναι πιο πρόθυμη να δείξει ευαλωτότητα, κάτι που της ήταν αρκετά δύσκολο λόγω της ανατροφής της με τον Thanos. Είναι ωραίο να εξελίσσεται ο χαρακτήρας σε κάποια που είναι πρόθυμη να δεχτεί αγάπη για πρώτη φορά και είναι πρόθυμη να δείξει αγάπη στους ανθρώπους για πρώτη φορά στη ζωή της.

Pom, έχουμε δει τη Mantis να μεγαλώνει πραγματικά και να εξελίσσεται. Πολλοί λένε ότι είναι η κόλλα που κρατά ενωμένη την οικογένεια των Guardians. Συμφωνείς;

Ναι, νομίζω ότι είναι αλήθεια. Αλλά επίσης, η Mantis είχε περάσει πολλά πριν γνωρίσει τους Guardians και ένιωθε αρκετά μόνη. Οι Guardians of the Galaxy είναι η οικογένεια που λαχταρούσε. Είναι όμορφο να το βλέπεις αυτό. Έπειτα βρήκε επίσης έναν αδερφό, τον Peter Quill.

Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να παίζω με περισσότερα συναισθήματα, και να παίζω επίσης και να δείχνεις μια πλευρά του Mantis που είναι πιο φλογερή και πιο τρελή μερικές φορές. Σε ευχαριστώ, James.

Gunn: Να ‘σαι καλά (γέλια).

Vin, ο Groot έχει γίνει ίσως ένας από τους πιο διάσημους, αν όχι ο πιο διάσημος χαρακτήρας, με την πιο εμβληματική ατάκα. Ποιος είναι ο Groot αυτή τη φορά;

Ο Groot είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Είμαι τόσο τυχερός και τόσο ευγνώμων που ο James Gunn δημιούργησε αυτό το αρχέτυπο, αυτόν τον χαρακτήρα. Είναι συναρπαστικός με την έννοια ότι κάθε ταινία είναι διαφορετικός. Μερικές φορές είναι ο Baby Groot. Μερικές φορές είναι ο Alpha Groot. Αλλά αυτό που κάνει τον Groot να λειτουργεί τόσο καλά δεν είναι μόνο ο James Gunn, αλλά όλο το καστ που βρίσκεται εδώ. Αυτοί είναι που ζωντανεύουν τον Groot. Είναι αυτοί στους οποίους αντιδρά ο Groot. Έχει τρεις μονοσύλλαβες λέξεις που σημαίνουν κάτι για εσάς λόγω της απίστευτης απόδοσής τους από τους εμπλεκόμενους. Τον αγαπώ πολύ και νιώθω πραγματικά ευγνώμων για τον James Gunn και το καστ που του δίνει σάρκα και οστά.

Όσον αφορά το σενάριο, ή τα γυρίσματα και τις αλληλεπιδράσεις σας; Πώς ισορροπήσατε ανάμεσα μεταξύ χιούμορ και συναισθήματος;

Klementieff: Ο James το κάνει. Είναι ο James που γράφει το σενάριο και πρόκειται για έναν απίστευτο μαέστρο. Ξέρει ακριβώς πότε να σε χτυπήσει με το συναίσθημα και να γειωθεί η στιγμή σε κάτι πολύ βαθιά συναισθηματικό και όμορφο, και μετά να σε εκπλήξει με κάτι αστείο, στη σωστή όμως ποσότητα. Γιατί βλέπω πολλές ταινίες που είναι συνέχεια αστείες και ειρωνικές και εν τέλει δεν με αγγίζουν. Μπορείς να βρεις την ισορροπία εδώ και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό.

Ο σκηνοθέτης James Gunn. JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Το Guardians 3 είναι πιο βίαιο κάθε άλλη ταινία του MCU. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό; Ότι έχετε το πλήρες ελεύθερο;

Gunn: Είμαι σε μία πολύ σπάνια θέση στο Χόλιγουντ, όπου μπορώ να κάνω ταινίες σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο προϋπολογισμού χωρίς παρεμβάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίρνω feedback και δεν βλέπω τι λειτουργεί και τι όχι. Νομίζω ότι σε αυτή η ταινία ήταν σημαντικό να είμαστε ωμοί. Η ιστορία του Rocket είναι η καρδιά της τριλογίας για μένα. Για να την αφηγηθείς πλήρως πρέπει να δώσεις κάποια πιο βάναυσα στοιχεία σε αυτήν και δεν ήθελα να τα αποφύγω. Πρόσεξα όμως πολύ να μην τα δείξουμε όλα. Πολλά από αυτά που μοιάζουν βάναυσα στην ταινία, είναι στην πραγματικότητα πράγματα που βλέπεις στο μυαλό σου. Είναι η ιδέα τους σε αντίθεση με αυτά που όντως βλέπεις στην οθόνη.

Η ταινία έχει πολύ καλά χορογραφημένες σκηνές μάχης. Πώς προετοιμάζεστε για αυτές; Zoe, ας πούμε εσύ προέρχεσαι από τον χορό. Σε βοηθάει αυτό;

Saldana: Νιώθω ότι είναι ο μόνος λόγος που μπορώ να συμμετάσχω σε δράση τέτοιου επιπέδου. Λόγω της αθλητικής μου προέλευσης. Συζητάς με τον James για το τι θέλει να κάνει ο χαρακτήρας σου, σκύβεις πάνω από τις ανάγκες αυτές, δουλεύεις με το τμήμα των stunts. Συνήθως μας έχουν καταπληκτικούς προπονητές και το καταδιασκεδάζουμε.

Στο τέλος άρχισα να καταγράφω τη διαδικασία. Καθώς μεγαλώνω το σώμα μου πονάει κάθε φορά που κάνω τα stunts μου. Αυτή τη φορά ήθελα πολύ να μοιραστώ τη διαδικασία που κάνουμε γιατί είναι διασκεδαστική, είναι εξαντλητική, είναι πολλή δουλειά, όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι τόσο υπέροχο.

Chris, ο James λέει πως η ταινία έχει, προφανώς, να κάνει πολύ με τη φιλία. Μπορείς να μιλήσεις για τη φιλία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας;

Ο προορισμός της ταινίας είναι να βουλιάξετε στη θέση μίας αίθουσας και απλώς να παρασυρθεί από το ταξίδι. Το δικό μας ταξίδι μέχρι να φτάσετε εκεί είναι πραγματικά ιδιωτικό και προσωπικό. Ξέρω ότι είμαστε όλοι πρόθυμοι να μοιραστούμε ορισμένα στοιχεία του, αλλά για εμάς, τουλάχιστον για μένα, αυτή είναι η πραγματική μαγεία του να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω, μου αρέσει το γεγονός ότι η ταινία βγαίνει και ότι ο κόσμος θα τη δει, αλλά σε πολλές ταινίες οι συνθήκες δεν είναι υπέροχες. Σε πολλές ταινίες, έχεις να αντιμετωπίσεις μαλάκες. Ένα σωρό προβλήματα. Οι άνθρωποι τσακώνονται στα παρασκήνια και δεν το μαθαίνετε ποτέ. Αυτό δεν συμβαίνει με τούτες τις ταινίες.

Οι σχέσεις μεταξύ μας ήταν, για μένα, η πιο ευχάριστη πτυχή του να παίζω αυτόν τον χαρακτήρα. Οι δεσμοί που έχω με τον James Gunn, το να κάνουμε ασταμάτητα το κομμάτι μας, να γελάμε διαρκώς και να είμαστε συνέχεια on, ακόμα κι αν κυριολεκτικά δεν υπάρχει κανένας άλλος στο δωμάτιο, είναι υπέροχο πράγμα. Το να γνωρίζουμε καθένα από αυτούς τους ανθρώπους, να βλέπουν τα παιδιά τους να γεννιούνται, να πηγαίνουμε στους γάμους τους, να αποτελούμε μέρος της ζωής τους με πραγματικό τρόπο, αυτό είναι ένα εξαιρετικό πράγμα και κάπως σπάνιο, νομίζω, γιατί δεν υπάρχει σε πολλές δουλειές που απαιτούν να δημιουργήσεις ισχυρές σχέσεις σε υψηλές ταχύτητες. Είναι ένα καμίνι στο οποίο σφυρηλατείς πολύ στενούς δεσμούς με τους ανθρώπους.

Η ιστορία του Rocket είναι πολύ συγκινητική και σχετίζεται πολύ με τα πειράματα που κάνουμε πάνω στα ζώα.

Αυτή η ιστορία, στο τέλος της μέρας, αφορά την ενσυναίσθηση. Την ενσυναίσθηση για όλα τα ζωντανά πλάσματα. Το να είμαστε όσο πιο ευγενικοί μπορούμε με όλους τους ανθρώπους στη ζωή μας αλλά και όλα τα πλάσματα στη ζωή μας. Δεν είναι πολιτικό θέμα αυτό, χρειάζεται απλώς να γνωρίζει κανείς πως, όποιες και αν είναι οι επιλογές μας σε σχέση με τα ζώα, έχουν συναισθήματα και μπορούν να βιώσουν πόνο.

Από εκεί ξεκινάμε αυτήν την ταινία, με αυτό το μικρό ζώο που είναι απίστευτα αθώο, και που φτάνει να γίνει ο χαρακτήρας που γνωρίζουμε. Ένα πικρόχολο ρακούν που στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία αυτής της ταινίας, τον βλέπουμε να ανοίγεται σε μία ευρύτερη αίσθηση συμπόνιας και σε ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Αυτή, για μένα, είναι η καρδιά των τριών ταινιών των Guardians of the Galaxy. Αφορά τη συμπόνια. Αφορούν τον τρόπο με τον οποίο κλεινόμαστε στον εαυτό μας, ίσως λόγω εγωισμού, ίσως λόγω των εμπειριών μας στη ζωή που μπορεί να μην ήταν καλές - μπορεί να ήταν τραυματικές ή απλώς αρνητικές - και για πώς τις χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για να μην ανοιχτούμε στους συνανθρώπους μας. Η ταινία είναι για μία ομάδα απόκληρων, τους οποίους υποδύονται απόκληροι. Οι περισσότεροι από εμάς εδώ στη σκηνή είμαστε απόκληροι, εκτός από τον Chris που είχε μία πιο εύκολη ζωή.

Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα να επιστρέψω και να κάνω αυτή την ταινία είναι επειδή ένιωσα μία βαθιά, βαθιά ανάγκη να ολοκληρώσω την ιστορία του Rocket. Αυτό με ώθησε να το κάνω. Δουλεύω με τον αδελφό μου, τον Sean [Gunn]. Είναι ο ήρωας της ζωής μας όταν κάνουμε αυτή την ταινία. Φέρνει τόσα πολλά στο Rocket. Πολλά από τα συναισθήματά του βασίζονται στην υποκριτική του Sean. Σε αυτή την ταινία είναι η φωνή του νεαρού Rocket, οπότε έχει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφαιρεί τίποτα από τον Bradley Cooper, ο οποίος είναι ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους και ένας απίστευτος ηθοποιός, και φέρνει τόσα πολλά συναισθήματα μέσω της φωνής του, ειδικά σε αυτήν την ταινία. Αυτός και εγώ δουλέψαμε απίστευτα σκληρά περνώντας τις σκηνές ξανά και ξανά και ξανά.

Όταν έχω το καστ στο σετ για να κάνουν κάποια σκηνή, τους βάζω να την κάνουν μια ντουζίνα φορές, και αυτό μπορεί να γίνει δύσκολο. Τους πιέζω διαρκώς μέχρι να γίνει καλύτερο. Αλλά ο Bradley και εγώ έχουμε χρόνο ως το τέλος. Επίσης, με τον Vin, δεν έχουμε όριο στο πόσες φορές μπορούμε να κάνουμε κάτι.

Karen, υπάρχει κάτι που σε εξέπληξε περισσότερο σε αυτή την εμπειρία την τελευταία δεκαετία που είσαι Φύλακας;

Δεν ήμουν καν σίγουρη ότι θα γινόταν Guardian. Ο James μου είχε πει ότι αυτός ο χαρακτήρας θα εξελισσόταν με όλους αυτούς τους καταπληκτικούς τρόπους, όμως δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα γινόταν Guardian. Τότε γυρίσαμε τούτη την ταινία και έπρεπε να φορέσω τη στολή. Κάναμε το υποχρεωτικό slow motion περπάτημα με τημουσική, και ένιωσα κουλ και όπως ένας Guardian. Είπα, «θεέ μου, αποφοίτησα».

Ο πρωταγωνιστής Chris Pratt. AP





James, έρχεται πρώτη η μουσική και το τραγούδι, ή η σκηνή;

Δένουν μαζί. Έχω μία λίστα με μουσική που θα λειτουργήσει για την ταινία και προσπαθώ να της βρω πεδίο. Αυτή η ταινία ήταν μακράν η πιο δύσκολη ως προς τη μουσική. Την άλλαζα ξανά και ξανά και ξανά σε όλη τη διαδικασία. Όταν πήραν τα παιδιά το πρώτο σενάριο, ήταν διαφορετική η μουσική από αυτήν στην οποία καταλήξαμε. Ακούω μουσική καθώς γράφω και μετά προσπαθώ να τη συνδυάσω με τη σκηνή. Άρα είναι πολύ ταυτόχρονο, η συγγραφή του σεναρίου δηλαδή και η επιλογή της μουσικής.

Έχεις κάνει διαφορετικές ταινίες με υπερήρωες. Υπάρχουν διάσημοι σκηνοθέτες που βρίσκουν ότι γίνονται βαρετές, ότι είναι μία απ’ τα ίδια, ότι είναι πάρα πολλές. Βρίσκεις αλήθεια στα λεγόμενά τους;

Συμφωνώ. Ποτέ δεν έχω αντιταχθεί σε αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ταινίες με υπερήρωες που γίνονται βαρετές, δεν θα διαφωνούσα ποτέ με αυτό. Αυτό που θα θεωρούσα προσβολή είναι το εξής. Ο κινηματογράφος έχει παράδοση σε διαφορετικά είδη - υπάρχουν εκπληκτικά γουέστερν, υπάρχουν καταπληκτικές ταινίες γκάνγκστερ, και υπάρχουν καταπληκτικές ταινίες που βασίζονται σε κόμικ. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι αληθινά, και όλα αυτά μπορεί να είναι κινηματογράφος. Το να λες ότι ένας τύπος ταινίας, λόγω του θέματος ή λόγω των χαρακτήρων, δεν είναι σινεμά είναι γελοίο.

Δουλεύετε με τον James πολλά χρόνια τώρα, επί τρεις ταινίες. Τον στηρίξατε στην πιο δύσκολη στιγμή του. Τι διαφορετικό έχει ως άνθρωπος αλλά και ως σκηνοθέτης;

Pratt: Η προετοιμασία του. Είναι πάντοτε πολύ προετοιμασμένος. Δουλεύει ακούραστα. Το μυαλό του δεν κλείνει. Για αυτές τις ταινίες συγκεκριμένα, είναι μαθητής των ταινιών κόμικ και του canon των κόμικ της Marvel και της DC, αλλά και εκτός αυτών. Έμενα στο σπίτι του ενώ δούλευα σε μία ταινία πρόσφατα, και έχει μια βιβλιοθήκη με κόμικ που είναι όλα φθαρμένα από το διάβασμα. Τα ζει και τα αναπνέει, άρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτά.

Ξεκίνησε να κάνει ταινίες χωρίς χρήματα όπου πρέπει να πραγματικά να κάνεις ένα δολάρια να φτουρήσει. Όταν μιλάμε για 150 ή 200 εκατομμύρια δολάρια, μπορεί να σου δώσει την καλύτερη απόδοση της επένδυσης. Ξέρει να κάνει δράση πολύ καλά. Ξέρει πώς να μιλάει στους ανθρώπους. Έχει ευχέρεια λόγου. Έχει πολύ ξεκάθαρο όραμα και θα σου πει εάν δεν λειτουργεί κάτι. Ξέρει να κατευθύνει τους ανθρώπους με βάση την προσωπικότητά τους. Αυτό που μπορεί να λειτουργήσει για ένα άτομο δεν θα λειτουργήσει καλά για ένα άλλο. Έχει πλούσια εμπειρία και γνώσεις. Είναι απίστευτα συμπονετικό άτομο. Νοιάζεται βαθιά για τους ανθρώπους.

Είναι επίσης πολύ περίεργος. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί είναι κατάλληλος από τη στιγμή που δημιουργεί μία ιστορία για απροσάρμοστα πλάσματα. Ξέρει την καρδιά ενός απόκληρου και θέλει να πει την ιστορία που βρίσκεται εκεί. Τυχαίνει να το κάνει για πολλά χρήματα γιατί τα αξίζει, αλλά θα το έκανε κυριολεκτικά χωρίς χρήματα επειδή αυτό ήταν γραφτό να κάνει.

Ήταν επωφελής αυτός ο χρόνος για την εξέλιξη του χαρακτήρα σας;

Klementieff: Ο χαρακτήρας μου άλλαξε πολύ. Επίσης, γυρίσαμε το Holiday Special που ήταν τόσο διασκεδαστικό. Ήμουν στα πιο αλλόκοτά μου (γέλια).

Gunn: Εκτός από την πραγματική σου ζωή.

Klementieff: Μην τους το λες αυτό! Ρωτούσε συνεχώς τον James, «μήπως το παρακάνω;». Μου είπε, «όχι, είναι holiday special, δώστε του να καταλάβει». «Εντάξει τότε, θα του δώσω». Αυτό το κάνουμε συνέχεια στα γυρίσματα.

Pratt: Υπάρχει κάτι που συμβαίνει στα Avengers: Endgame και Infinity War, όπου η Gamora πεθαίνει και μετά επιστρέφει μία διαφορετική εκδοχή του εαυτού της. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι που, στην περίοδο των έξι ετών που μεσολάβησε, επέφερε ένα στοιχείο περιορισμού όπου ο James έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του για να προσπαθήσει να καταλάβει πώς αυτό θα είχε αντίκτυπο στη σχέση μεταξύ Quill και Gamora.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων γι' αυτό γιατί βρεθήκαμε σε θέση να εξερευνήσουμε τη ρομαντική τους σχέση κατά τη διάρκεια μίας τριλογίας που πραγματικά έρχεται σε αντίθεση με τα τετριμμένα και ανατρέπει τα κλασικά ρομαντικά tropes. Είναι μία πραγματικά ισχυρή εξερεύνηση της απώλειας μεταξύ ανθρώπων που αγαπούν ο ένας τον άλλον, όταν το άτομο που έχασες στέκεται ακριβώς μπροστά σου. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε ταινίες, οπότε σκέφτηκα ότι το έκανε μια πραγματικά πρωτότυπη ιδέα της παραδοσιακής ρομαντικής ιστορίας.

Zoe Saldana και Chris Pratt. AP





Saldana: Ήταν πραγματικά φρέσκο. Ήταν επίσης ενδιαφέρον το πώς θα προσπαθούσα να παίξω σε αυτή την ιστορία αγάπης, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο άνδρας αυτός, δεν έχω κοινές εμπειρίες μαζί του στις οποίες μπορώ να βασιστώ, και όμως νιώθω τόσο οικεία. Το να παίζεις τη σύγχυση αυτή ήταν σίγουρα μία αντισυμβατική ιστορία αγάπης. Είχαν ακόμα χημεία.

Pratt: Όλοι αυτοί οι χαρακτήρες είναι τόσο φθαρμένοι. Ο Quill είχε μπορέσει να δει το πώς η Gamora έγινε πολύ καλύτερη, πιο ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη, βρίσκοντας τη ρομαντική αγάπη μαζί του, αλλά και με την αγάπη της οικογένειας των Guardians of the Galaxy. Την αγαπάει τόσο απελπισμένα που θέλει τόσο πολύ να τη δει να το έχει ξανά. Θέλει απελπισμένα να έχει την αγάπη της, όχι μόνο επειδή θα γέμιζε ξανά την καρδιά του, αλλά και επειδή ξέρει τι σήμαινε για εκείνη.

Gunn: Νομίζω το ενδιαφέρον όταν δουλεύεις με ανθρώπους για τόσο καιρό, σε τόσο μεγάλης διαρκείας γυρίσματα, και γίνεσαι φίλος μαζί τους εκτός της διαδικασίας, γνωρίζοντάς τους πια σε μοριακό επίπεδο, οι ταινίες γίνονται καλύτερες με κάποιον τρόπο. Γιατί ξέρω πόσο αστεία είναι η Karen και έτσι η Nebula, ξαφνικά, αποκτά μία χιουμοριστική πλευρά που δεν είχε στην πρώτη ταινία. Ξέρω ότι η Zoe έχει τον τρόπο να είναι απίστευτα συγκεντρωμένη σε ένα πράγμα, να απλώς εκεί. Είναι ένας πολύ πιο σκληρός, πιο τρελός, πιο μοχθηρός χαρακτήρας σε αυτή την ταινία γιατί ξέρω τι μπορεί να κάνει και πόσο κουλ μπορεί να είναι.

Πώς κατάφερες να μπεις στη θέση αυτής της νέας Gamora. Οι φαν έπρεπε να μπορούν να παρατηρούν πως αυτή η Gamora δεν είναι πλέον η Gamora που ήξεραν.

Saldana: Δεν ήθελα να μπω στο δρόμο της. Προφανώς και μου έλειπε η παλιά Gamora. Είμαστε πλάσματα της συνήθειας. Μας αρέσει αυτό που έχουμε συνηθίσει. Όμως για να είμαι αυτός ο νέος χαρακτήρας, έπρεπε πραγματικά να μην μπω στο δρόμο της και έπρεπε να καταλάβω ότι ο δρόμος της είναι μόνο δικός της. Ήταν δύσκολο, όμως χρησιμοποιώντας αυτή τη γλυκόπικρη γεύση γνωρίζοντας ότι αυτή ήταν πιθανώς η τελευταία φορά για τη Gamora στους Guardians, επιτρέψαμε απλώς σε αυτή τη μελαγχολία να είναι εκεί, και το κρατήσαμε φρέσκο. Επίσης υπάρχει μία τρελή πλευρά της νέας Gamora που με έκανε να πω, «ω, είσαι σίγουρα κάποια με την οποία θα ήθελα να κάνω παρέα τώρα».

Σκηνή από την ταινία. COURTESY OF MARVEL STUDIOS

Πήρατε τίποτα από το σετ; Κάτι που θα κρατήσετε ως μικρό αναμνηστικό για το υπόλοιπο της ζωή σας;

Klementieff: Πήρα έναν χάρτινο ανεμόμυλο. Ήταν χαριτωμένος.Πήρα επίσης ένα γιουκαλίλι, αλλά δεν κατέληξε στην ταινία.

Gunn: Υπάρχει μια σκηνή στο σπίτι της ανθρωπόμορφης οικογένειας, όπου έχουμε όλες τις φωτογραφίες τους και όλα εκείνα τα περίεργα μικρά γλυπτά και τους πίνακες στον τοίχο τους. Πήρα τα πάντα από αυτό το σπίτι. Είναι στο σπίτι μου στο Άσπεν.

Gillan: Πήρα ένα ζευγάρι κάλτσες κατά λάθος. Τις έχω και τις φοράω ακόμα, αλλά δεν είναι της Nebula. Είναι κάτω από το κοστούμι της, οπότε αυτό δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον.

Klementieff: Παίρνω συνεχώς κάλτσες και εσώρουχα.

Gillan: Παίρνεις εσώρουχα;

Klementieff: Ναι, απλά τα κλέβω. Γιατί να τα δώσω πίσω; Είναι περίεργο να τα δίνεις πίσω.

Gillan: Ναι, υποθέτω ότι δεν θα τα χρησιμοποιούσαν ξανά. Ελπίζω!

Saldana: Όλα είναι τόσο άκρως μυστικά που η σκέψη να πάρω κάτι και να με κράξει η Marvel ήταν απλώς τρομακτική. Έχω κρατήσει ωστόσο κάθε φούτερ που παίρνουμε από κάθε τμήμα που είχε την καλοσύνη να μας τα κάνει δώρο. Τα φοράνε ο μπαμπάς μου και ο πεθερός μου γιατί είναι πάντα μεγάλα μεγέθη. Κράτησα μόνο αναμνηστικά, όπως καπέλα και αφίσες. Κάθε φορά που κάνουμε περιοδείες Τύπου, προσπαθώ να ζητάω μία αφίσα υπογεγραμμένη από όλο το καστ, ώστε μια μέρα, όταν τα παιδιά μου με βρουν κουλ, να τις έχουν.

Diesel: Ο James είναι τόσο ενδελεχής και προετοιμασμένος που έρχεται στα sessions μας με ένα σενάριο που έχει την πρόθεση για κάθε ένα "I am Groot". Ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια και νιώθω πραγματικά προνομιούχος που είμαι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη με αυτά τα σενάρια.

Pratt: Έχω πολλά υπέροχα πράγματα. Πήρα μερικά πράγματα από το διαμέρισμα του Quill. Πήρα μερικά πράγματα από το Knowhere, μερικές αλατιέρες και μερικά αντικείμενα από τη σκηνή του εστιατορίου. Πήρα ένα σωρό τέτοια. Δεν ρωτάω ποτέ, απλά τα παίρνω. Έχω την γκαρνταρόμπα μου. Την παίρνω κι αυτήν. Συνήθως, τα ενδυματολογικά τμήματα χάνουν μία ή δύο από τις στολές τους κάθε φορά. Πήρα τα γάντια μου και πήρα και τις μπότες μου.

Θεέ μου, έχεις πάρει πολλά πράγματα.

Klementieff: Τι στον διάολο;

Gunn: Το ξέρω, αλλά πρέπει να τονιστεί πως ο Chris είχε κλέψει την πρώτη στολή του Star-Lord, αλλά τη φορούσε στα νοσοκομεία με παιδιά.

Το Guardian Of the Galaxy vol 3 είναι στις κινηματογραφικές αίθουσες.