Ο Weeknd έστειλε τον εαυτό του στον άλλο κόσμο

Λιγότερο catchy σε πρώτο άκουσμα, αλλά περισσότερο "Ultravox like", ο Weeknd (κατά κόσμον Abel Makkonen Tesfaye) μας ξεφουρνίζει τα αρτιότερα synth pop μπίτια της νέας χρονιάς αποτίοντας φόρο τιμής στις 80s καταβολές του.

Το νέο, υπαρξιακών ανησυχιών όραμά του, πέφτει πάνω στη καθόλου τυχαία "συνάντηση" του Michael Jackson με τους Daft Punk και στροβιλίζεται στις μεγάλες λεωφόρους των μετακόβιντ μεγαλουπόλεων, που ψάχνουν να βρουν το ρυθμό τους ακούγοντας πεισματικά τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.

Dawn FM, ο τελευταίος σταθμός που θα ακούσεις

Η εμπορική απογείωση του Weeknd έγινε μέσα στο πανδημικό πάγωμα του χρόνου και σε μια αλληγορική δισκογραφικά μεταφορά, εκείνος πιάνει το νήμα της επιτυχίας του και το φέρνει στη τελική ευθεία του χαρακτήρα που με τόση μαεστρία έχει στήσει. Αν αυτό ήταν το κύκνειο άσμα του ως Weeknd όπως μυστηριωδώς είχε αφήσει να εννοηθεί, τότε πραγματικά θα άξιζε να μνημονεύεται ως τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, από άποψη σύνθεσης ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά για ένα ενδεχόμενο sequel. Στο νέο του δίσκο, "Dawn FM", ο Καναδός Weeknd δεν έχει Blinding Lights και ίσως καλύτερα για αυτόν. Γιατί έχει στιβαρή θεματολογία, ακομπλεξάριστη ποικιλία στις μουσικές αναφορές και φυσικά, σημαντικές guest εμφανίσεις, από τον τεράστιο Bruce Johnston μέχρι τον Lil’ Wayne και τον Tyler the Creator, και με τους Max Martin και Daniel Lopatin να έχουν αναλάβει τη παραγωγή.

Οι φωνές των Jim Carrey (γείτονας του Weeknd στο Σκάρμπορο και εδώ κάτι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός) και Quincy Jones λειτουργούν σαν γέφυρες ανάμεσα στα "κενά". Ο Quincy Jones αφηγείται μάλιστα τα παιδικά του χρόνια και τη ζωή του όλη, στο "A Tale by Quincy".

Η αλήθεια είναι πως από τη μέρα που τον βράβευε ο ίδιος ο Prince το 2016 μέχρι σήμερα, ο Abel Tesfaye διαρκώς εξελίσσεται, και πλέον δείχνει πως μπορεί να παρουσιάσει ένα ενιαίο concept άλμπουμ, οδηγώντας τη ποπ δημιουργία του σε πιο πειραματικά μονοπάτια, τιμώντας παράλληλα τους ήρωές του. "When the purple rain falls, we’re all bathed in its grace" ακούγεται στο "Phantom Regret".

Μουσικά, στο "Dawn FM" ο Tesfaye ακροβατεί ανάμεσα στο new wave, το old-school R&B, και καταφέρνει να μην ακούγεται retro. Ηχητικά αποτυπώνει αυτό που θα ήθελε να παίζει στο "103.5 Dawn FM", τον σταθμό που ακούγεται στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σου που μένει κολλημένο στη κίνηση σε ένα τούνελ, και συνεχίζει να παίζει (και να τον ακούς) όσο περιμένεις να φτάσεις στο φως.

Μόνο που το φως, είναι μεταφορικά ο θάνατος, εν προκειμένω μιας κατάστασης.

"You are now listening to 103.5 Dawn FM

You've been in the dark for way too long

It's time to walk into the light

And accept your fate with open arms

Scared? Don't worry

We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition"

Ο ίδιος ο Weeknd εμφανίζεται γερασμένος στο εξώφυλλο του δίσκου του και παράλληλα ακούγεται εντελώς φρέσκος. Ενδιαφέρον έχει άλλωστε το γεγονός πως το "Dawn FM" κυκλοφόρησε με σχεδόν μηδενικό πρόμο, και κερδίζει έδαφος σαν ένα μετα-digital, word of mouth μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το cover image του Dawn FM AP

Σε συνέντευξη του στο Billboard τον περασμένο Νοέμβριο έλεγε για το θέμα του άλμπουμ: "Φανταστείτε έναν δίσκο, όπου ο ακροατής είναι νεκρός. Και έχει κολλήσει στη φάση του καθαρτηρίου, που πάντα φανταζόμουν ότι θα είναι σαν να έχεις κολλήσει στην κίνηση και περιμένεις να φτάσεις στο φως στο τέλος του τούνελ. Και όσο είσαι κολλημένος στην κίνηση, ακούς έναν ραδιοφωνικό σταθμό στο αμάξι, με τον παρουσιαστή να σε καθοδηγεί προς το φως, για να πας στην άλλη πλευρά. Επομένως, το κλίμα μπορεί να είναι κάπως εορταστικό, μπορεί να είναι στενάχωρο, θα είναι όπως θες εσύ να το αισθάνεσαι, αλλά αυτό σημαίνει η Αυγή (Dawn) για εμένα".

Ο King of Pop γίνεται mastermind

Στιχουργικά, το άλμπουμ μεταφέρει τις μεταθανάτιες ανησυχίες του δημιουργού του, έχει ερωτικό -όπως πάντα- ύφος, και δείχνει επηρεασμένο από τη περίοδο των lockdown. Ο ίδιος έχει δηλώσει σε συνέντευξή του πως έγραψε τον δίσκο εν μέσω καταθλιπτικής κρίσης την περίοδο του εγκλεισμού του, και πως ήθελε να μεταδώσει το αίσθημα του να βγεις ξανά έξω, να χορέψεις, να ακούς μουσική στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, κάνοντας ξανά, πράγματα "κανονικά".

"Soon you’ll be healed, forgiven and refreshed, free from all trauma, pain, guilt and shame – you may even forget your name", τραγουδάει στο Out Of Time, σαν να επιζητά τη λυτρωτική επιστροφή στα dancefloor και στα μεγάλα event που τόσο μας έχουν λείψει. Το βασικό είναι πως στο "Dawn FM" ο Tesfaye δείχνει πως δεν ενδιαφέρεται καθόλου να ακολουθήσει την επιτυχία του After Hours (2020) και ίσως αυτό τελικά κάνει τα Grammy να μην τον "σνομπάρουν" ξανά, παρά τις δικές του αντιδράσεις.

Η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς highlights στο "Dawn FM", ωστόσο η ακολουθία των "How Do I Make You Love Me?" στο "Take My Breath" λειτουργεί σαν ένα παραπάνω από εθιστικό αμάλγαμα καλής disco-house με Daft Punk πινελιές.

Αν έπρεπε να βρούμε μια αδύναμη στιγμή, αυτή είναι αναμφισβήτητα το άνοιγμα του δίσκου με το intro και το Gasoline που μοιάζουν να αδικούν το τι θα ακολουθήσει. Τα υπόλοιπα κομμάτια μοιάζουν περισσότερο με εκείνα που παρουσίαζε στα mixtapes του πριν γίνει Weeknd διανθισμένα με τη πείρα και τις ιδέες που απέκτησε στο δρόμο του. Αποκορύφωμα, το εντελώς ραδιοφωνικό "Less Than Zero" που κλείνει τον δίσκο με vibes που θυμίζουν A Flock of Seagulls.

Στα "μυστικά" του άλμπουμ, οι ανιχνεύσεις ερωτικού δεσμού του Weeknd με την Angelina Jolie, μέσα από τους στίχους του "Here We Go… Again".

Στα συν του δίσκου είναι και το επιμελημένο λεπτομερώς χτίσιμό του. Αρχίζει χορευτικά, "κάθεται" σε μπαλάντες που φωνάζουν πως πρέπει να ενταχθούν άμεσα σε soundtrack ταινιών, δομείται μέσα από αφηγήσεις και ηλεκτρονικά περάσματα, και σταδιακά απογειώνεται, για να κλείσει μεγαλοπρεπώς.

Συνολικά το "Dawn FM" είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς από έναν καλλιτέχνη που λειτουργεί ως τέτοιος, και όχι σαν συγκυριακός pop star που θέλει να ακολουθήσει τη smash επιτυχία μιας πορείας που έφτασε βήμα το βήμα στο απόγειό της, με ένα σημαδιακό χιτ σαν το Blinding Lights. Λειτουργεί σαν "πόρτα" για νέους δρόμους, τον επανασυστήνει σαν δημιουργό με διευρυμένες πλέον ηχητικές ανησυχίες, και εν τέλει αρέσει και με το παραπάνω στους κριτικούς, παρότι ο Weeknd μοιάζει να αδιαφορεί για το τελευταίο σκέλος. Με την αδιαφορία αυτή να τον απελευθερώνει ακόμη περισσότερο.

Εν τέλει δεν ξέρουμε αν ο Καναδός μας χάρισε ήδη το ποπ άλμπουμ της χρονιάς με το ξεκίνημα του 2022. Ξέρουμε όμως πως το "Dawn FM" χρήζει πολλών ακροάσεων και στο τέλος καταφέρνει να σε κερδίζει, αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον, και χτίζοντας ένα ακροατήριο που τόσο καιρό έψαχνε απεγνωσμένα για ένα νέο star quality σημείο - μη εφήμερης - δημιουργικής αναφοράς. Γιατί ναι, ο Weeknd κατάφερε να στείλει τον εαυτό του στον άλλο κόσμο. Σε ένα κόσμο μεστής καταξίωσης.

Βρείτε και ακούστε το άλμπουμ εδώ ψηφιακά

ΥΓ. Περιμένουμε το άνοιγμα των club για το παρακάτω και μόνο.

Dawn FM Track Listing:

Dawn FM

Gasoline

How Do I Make You Love Me?

Take My Breath

Sacrifice

A Tale By Quincy (feat. Quincy Jones)

Out of Time

Here We Go…Again (feat. Tyler, The Creator)

Best Friends

Is There Someone Else?

Starry Eyes

Every Angel is Terrifying

Don’t Break My Heart

I Heard You’re Married (feat. Lil Wayne)

Less Than Zero

Phantom Regret (feat. Jim Carrey)