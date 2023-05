Οι Κάννες ξεκινούν – αυτές είναι οι ταινίες που θα πρωταγωνιστήσουν

Η Βενετία έχει το (οσκαρικό) όνομα, αλλά τα τελευταία χρόνια οι Κάννες έχουν καταφέρει να κερδίσουν ξανά ένα κάποιο πάνω χέρι στον τρόπο που γεννιέται ένα μεγάλο κινηματογραφικό χιτ– ακόμα κι αν αυτό ορίζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Ταινίες αρκετά διαφορετικές μέταξύ τους όσο τα Παράσιτα και το Top Gun: Maverick έχουν ξεκινήσει τις διαδρομές τους εκεί, κι ακόμα κι αν κανείς αμφισβητήσει το κατά πόσο η πρεμιέρα του Maverick στην Κρουαζέτ έπαιξε ρόλο στην τεράστια πορεία της, γεμάτη κριτική και εμπορική αποδοχή, η αλήθεια είναι πως ναι, σίγουρα κι αυτό είχε κάτι να κάνει με το πώς πλασαρίστηκε η ταινία ως κάτι το καλλιτεχνικά άξιο λόγο. (Και μάλιστα με τον Τομ Κρουζ ως τιμώμενο πρόσωπο να κερδίζει αμέτρητη κάλυψη κεντραρισμένη πάνω στην περσόνα του ως ηθοποιό-σταρ-auteur.)

Με αυτά όλα θέλουμε να πούμε πως, οι Κάννες πάντα ήταν ο χώρος που ξεκινούσαν την πορεία τους οι καλλιτεχνικές ταινίες για τις οποίες θα μιλούσαμε όλη την επόμενη σεζόν (τα Decision to Leave σου, τα Πορτρέτα Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται σου, οι Αλμοδόβαρ σου, οι Χάνεκε σου), απλώς είναι ίσως λίγο πιο απρόβλεπτο το τι εννοούμε πλέον με τον όρο «καλλιτεχνικές ταινίες».

Ο Αλμοδόβαρ έχει ταινία φέτος στις Κάννες, ας πούμε. Είναι το γκέι γουέστερν Strange Way of Life με τους Πέδρο Πασκάλ και Ίθαν Χοκ, καθώς και μια ταινία μόλις 30 λεπτά διάρκειας. (Έχει διανομή στην Ελλάδα.) Στην αντίθετη πλευρά της διάρκειας, ένας άλλος θρύλος του σύγχρονου σινεμά φέρνει εδώ την ταινία του που περιμένουμε εναγωνίως εδώ και δυο χρόνια: Ο Μάρτιν Σκορσέζε και το Killers of the Flower Moon, για μια σειρά φόνων στην αμερικάνικη επαρχία των ‘1920s, με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζέσι Πλέμονς και Ρόμπερτ Ντε Νίρο. (Τρεισίμισι ώρες αυτό, αν αναρωτιέστε.)

Είναι κι οι δύο παραπάνω ταινίες εκτός Διαγωνιστικού τμήματος, όπως και το μεγάλο φετινό μπλοκμπάστερ της διοργάνωσης, το Indiana Jones and the Dial of Destiny, με τον θρύλο Χάρισον Φορντ να επιστρέφει –για τελευταία φορά, λέει η επίσημη γραμμή– στο ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό του την Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ του Fleabag και με νέο πια σκηνοθέτη αντί του Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον πάντα στιβαρό Τζέιμς Μάνγκολντ (του Φορντ Εναντίον Φεράρι και του Logan).

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΘΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ





Περνώντας στο επίσημο Διαγωνιστικό, από την άλλη, βρίσκεται η αληθινή αίσθηση ρίσκου και ενθουσιασμού– όχι πως δε μας ενθουσιάζει φυσικά η προοπτική ενός νέου Σκορσέζε, αλλά στις ταινίες του Διαγωνιστικού μπορεί καμιά φορά να νιώσεις πως ανακαλύπτεις κάτι νέο, ή πως επιβεβαιώνεται κάποιο εντυπωσιακό ανερχόμενο όνομα, ή πως ένας λατρεμένος σκηνοθέτης επιστρέφει μια δεκαετία αργότερα και πιθανώς παραδώσει ένα ακόμα αριστούργημα.

Έχουμε λοιπόν εδώ το διαδραματιζόμενο στο Άουσβιτς νέο φιλμ του Τζόναθαν Γκλέιζερ (Under the Skin, Sexy Beast, Birth) με τίτλο The Zone of Interest. Λίγοι σκηνοθέτες έχουν καταφέρει με τόσες λίγες, και τόσο χρονικά διασκορπισμένες, ταινίες να χτίσουν τέτοιο πρεστίζ γύρω από το όνομά τους όσο ο Γκλέιζερ, και η επιστροφή του είναι δεδομένο σινεφιλικό event της χρονιάς.

Από την άλλη, υπάρχει η ιταλίδα Αλίτσε Ρορβάχερ, της οποίας οι θαυμάσιες δύο τελευταίες ταινίες (Τα Θαύματα, Ευτυχισμένος Λάζαρος) έχουν κερδίσει βραβεία στις Κάννες, το μικρού μήκους φιλμ που γύρισε στο ενδιάμεσο (Le Pupille) βρέθηκε υποψήφιο για Όσκαρ φέτος, και τώρα επιστρέφει με το La Chimera για ένα γκρουπ αρχαιολόγων και τη μαύρη αγορά κειμηλίων, με πρωταγωνιστές της Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τον Τζος Ο’Κόνορ του The Crown.

Το παλαί του φεστιβάλ με την Κατρίν Ντενέβ στην αφίσα. AP

Έχουμε ακόμα την επιστροφή ήδη πολυβραβευμένων, σπουδαίων auteurs, που οι Κάννες γνωρίζουν –και τιμούν– πολύ καλά: O Γουές Άντερσον με το Asteroid City θα φέρει ένα λαμπρό καστ αστέρων στην Κρουαζέτ (Σκάρλετ Γιόχανσον, Τομ Χανκς, Στιβ Καρέλ, Μπράιαν Κράνστον), ο σπουδαίος πολιτικός δημιουργός Κεν Λόουτς με το Old Oak θα διεκδικήσει τον τρίτο του (!) Χρυσό Φοίνικα, δημιουργοί σαν τον Νούρι Μπιλγκέ Τζεϊλάν, τον Νάνι Μορέτι, τον Μάρκο Μπελόκιο και τον Άκι Καουρισμάκι θα είναι επίσης εδώ, ενώ επιστρέφει κι ο Χιροκάζου Κόρε-εντα με το Monster, την πρώτη του ταινία γυρισμένη στην Ιαπωνία μετά τον Χρυσό Φοίνικα για τους Κλέφτες Καταστημάτων.

Ξεχωρίζουμε ακόμη το Anatomy of a Fall της Ζιστίν Τριέ (Sex & Ψυχανάλυση) με την φοβερή Σάντρα Χίλερ του Toni Erdmann, την επιστροφή του πάντοτε σπουδαίου Τοντ Χέινς με το May December και τις Τζούλιαν Μουρ και Νάταλι Πόρτμαν, αλλά και το βασιλικό δράμα εποχής Firebrand του Καρίμ Αϊνούζ (που μας είχε δώσει την ταινία-έκπληξη Η Αόρατη Ζωή της Ευριδίκης Γκουσμάο) με πρωταγωνιστές Αλίσια Βικάντερ και Τζουντ Λο.

Η Κατρίν Μπρεγιά (Fat Girl) επιστρέφει επίσης 10 χρόνια μετά την προηγούμενή της ταινία, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή καριέρα με ένα σινεμά που εξετάζει ιδέες-ταμπού στις σημερινές κοινωνίες. Το Last Summer ακολουθεί τη σχέση μιας δικηγόρου με τον θετό γιο της.

Δεν είναι μόνο αυτή η ταινία που θα προκαλέσει αρκετές κουβέντες– η σειρά The Idol από τον Σαμ Λέβινσον (του Euphoria) με πρωταγωνιστές τους The Weekend και Λίλι Ρόουζ Ντεπ, θα κοιτάξει τον σκοτεινό κόσμο της μουσικής βιομηχανίας πίσω από τα λαμπερά φώτα, και αναμένεται εκρηκτικό και άκρως διχαστικό.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το παλαί του φεστιβάλ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον κόσμο. AP

Μιλώντας όμως για το τι συμβαίνει πίσω από τα λαμπερά φώτα: Δεν είναι αληθινό φεστιβάλ Καννών αν δεν υπάρξει κάποια παλαβή δήλωση του καλλιτεχνικού διευθυντή Τιερί Φρεμό.

Φέτος, κατά τη συνέντευξη τύπου πριν το ξεκίνημα της διοργάνωσης, ο Φρεμό τοποθετήθηκε σχετικά με το γράμμα που έγραψε η γαλλίδα ηθοποιός Αντέλ Ενέλ (Το Πορτρέτο Μιας Γυναίκας Που Φλέγεται) όπου εξηγεί τους λόγους της αποχώρησής της από το σινεμά: «Όλες τους και όλοι τους συνασπίζονται για να σώσουν την υπόληψη των Ντεπαρντιέ, των Πολάνσκι, των Μπουτονά. Τους ενοχλεί που τα θύματα κάνουν πολύ θόρυβο, θα προτιμούσαν να συνεχίσουμε να εξαφανιζόμαστε και να πεθαίνουμε σιωπηλά», λέει μεταξύ πολλών άλλων στην καταιγιστική επιστολή της όπου μιλά για το πώς η βιομηχανία παράγει θόρυβο για να καλύπτει τις πραγματικές φωνές πάνω σε ζητήματα ταξικά, αντι-καπιταλιστικά, φυλετικά, φεμινιστικά.

«Αν πιστεύατε πως οι Κάννες είναι ένα φεστιβάλ βιαστών, τότε δε θα διαμαρτυρόσασταν που δε μπορείτε να βρείτε εισιτήρια για τις προβολές», απάντησε ο Φρεμό, σε μια από τις οπωσδήποτε χειρότερες φράσεις που έχουν βγει από στόμα ανθρώπου μες στο 2023. Κατηγόρησε ύστερα την Ενέλ για ασυμφωνία με τον εαυτό της, καθώς η ίδια βρέθηκε στο φεστιβάλ για την πρεμιέρα του Πορτρέτου πριν 5 χρόνια.

Η Ενέλ φυσικά έκτοτε έχει αποφασίσει κυριολεκτικά να αποσυρθεί από την κινηματογραφική βιομηχανία, οπότε ο Φρεμό δεν έχει βρει εδώ την παγίδα που νομίζει – ούτε φυσικά και στο να συγχέει την αγανάκτηση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που δε βρίσκουν εισιτήρια προβολών, με την οργή παραίτησης μιας αληθινής σταρ απέναντι σε αυτό που η ίδια αντιλαμβάνεται ως ηθικό αδιέξοδο. Σε κάθε περίπτωση, το «δεν είμαστε φεστιβάλ βιαστών» δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θες ιδανικά να ξεκινήσει η διοργάνωσή σου.

(Αυτό που φαίνεται πως για τις Κάννες είναι ιδανικός τρόπος να ξεκινήσει μια διοργάνωση είναι με το Jeanne du Barry, ένα ιστορικό δράμα με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ, και με τη σκηνοθέτη Μαϊγουέν να κατηγορείται για επίθεση σε δημοσιογράφο.)

Την ίδια στιγμή, κι ενώ οι οργανωμένες διαμαρτυρίες για το συνταξιοδοτικό του Μακρόν συνεχίζονται, η πόλη των Καννών αποφάσισε την απαγόρευση των διαμαρτυριών στους χώρους της Κρουαζέτ και γύρω από το κέντρο επιχειρήσεων του φεστιβάλ. Όμως οι διαμαρτυρίες θα λάβουν χώρα στην πόλη, απλώς λίγο πιο μακριά από το γκλάμουρ της διοργάνωσης, ενώ έχει προγραμματιστεί και διαμαρτυρία των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας, μπροστά από το ξενοδοχείο Carlton στις 19 Μαϊου– εκεί που θα διαμένουν σημαντικοί καλεσμένοι του φεστιβάλ όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Το φεστιβάλ των Καννών ξεκινά στις 16 Μαϊου και διαρκεί ως τις 27 Μαϊου και το News24/7 θα είναι εκεί για να σας φέρνει καθημερινά ειδήσεις, εντυπώσεις από τις ταινίες της χρονιάς, και φυσικά μεγάλες αποκλειστικές συνεντεύξεις.