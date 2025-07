Ακίνητα: Στην Πάρο από μια νέα εταιρεία real estate, το πρώτο Destination by Hyatt

Μια νέα εταιρεία με “βατήρα” την Πάρο και κατασκευαστικό παρελθόν, η Reground επενδύει, όπως αναφέρει, σε πράσινες λύσεις, με στόχο αποδοτικές επενδύσεις, μείωση του ρίσκου και σεβασμό στο περιβάλλον.

Με “αστέρι στο στέμμα” της, το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο,στην Πάρο, που εκτιμάται ότι θα παραδοθεί το 2026, ως πρώτο ξενοδοχείο Destination by Hyatt στην Ελλάδα, ξεκινά την πορεία της η Reground (www.reground.gr), μια νέα δυναμική εταιρείας στον κλάδο του real estate, που συνδυάζει την τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό τομέα με τη στρατηγική επενδυτική σκέψη,

Την ίδρυση της Reground (www.reground.gr), ανακοίνωσαν, χθες, οι Γιώργος Καγγέλης και Γιώργος Οικονομόπουλος. Όπως αναφέρεται, η Reground έρχεται ως η φυσική συνέχεια της επιτυχημένης διαδρομής των δύο συνιδρυτών μέσω της PAROSTEC, μιας κατασκευαστικής εταιρείας με ισχυρή παρουσία στις Κυκλάδες και την Αθήνα, τις τελευταίες δεκαετίες.

MALIAKOS_NIKOS

Να σημειωθεί ότι με βάση τους ιδρυτές της Reground, το δικό τους και πάλι “παιδί” η PAROSTEC αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μια δυναμική κατασκευαστική εταιρεία με βαθιά γνώση και πολυετή εμπειρία στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, με την δημιουργία της Reground οι δυο επιχειρηματίες σχεδιάζουν την περαιτέρω στόχευση σε τομείς όπως η επένδυση και διαχείριση ακινήτων.

Όπως τονίζουν η Reground γεννήθηκε από την ανάγκη να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία της κατασκευής με μια επενδυτική προσέγγιση που αξιοποιεί τις νέες τάσεις και τις δυνατότητες της αγοράς, αναγνωρίζει και προβλέπει τις τάσεις του real estate και επενδύει σε projects υψηλής αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, όπως υπογραμμίζουν, διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και προσφέρουν στους επενδυτές μας μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη επενδυτική πρόταση.

Με βάση, όσα τονίζει η σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου επενδυτικού μοντέλου, που βασίζεται στην αξιολόγηση δεδομένων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς. Εστιάζει στην αξιοποίηση ακινήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με στόχο τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου και μακροπρόθεσμα αποδοτικού χαρτοφυλακίου, δίνοντας έμφαση στις premium κατοικίες, τις τουριστικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών και τα ολιστικά projects μικτής χρήσης, όπου συνυπάρχουν κατοικίες, εμπορικοί χώροι και υπηρεσίες φιλοξενίας.

Χρηματοδοτικό μοντέλο

Η Reground στηρίζεται σε ένα μοντέλο χρηματοδότησης που συνδυάζει ίδια κεφάλαια, θεσμικούς επενδυτές και στρατηγικές συνεργασίες. Έτσι, οι αρχικές επενδύσεις μας επικεντρώθηκαν σε premium κατοικίες και τουριστικά καταλύματα.

Όπως σημειώνουν οι δυο μηχανικοί αλλά και επιχειρηματίες το επενδυτικό τους μοντέλο βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, διασφαλίζοντας ισχυρές επιδόσεις απόδοση και μειωμένο ρίσκο.

Αναφερόμενοι, μάλιστα, στο νέο εγχείρημα, οι Γιώργος Καγγέλης και Γιώργος Οικονομόπουλος, ιδρυτές της Reground δήλωσαν «Η Reground γεννήθηκε από την ανάγκη για έναν νέο τρόπο σκέψης στον τομέα των ακινήτων. Δεν αρκούμαστε στην κατασκευή, θέλουμε να προσφέρουμε βιώσιμες επενδύσεις, συνδυάζοντας την ποιότητα με την καινοτομία και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Με όχημα την εμπειρία μας στην PAROSTEC και την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας, στόχος είναι να δημιουργήσουμε έργα με διαχρονική αξία και ουσιαστικό αποτύπωμα.»

Στον πυρήνα της στρατηγικής της Reground βρίσκονται η τεχνολογία και οι πράσινες λύσεις, που αξιοποιούνται με στόχο αποδοτικές επενδύσεις, μείωση του ρίσκου και σεβασμό στο περιβάλλον. Όλα τα έργα σχεδιάζονται με βιοκλιματικά κριτήρια, ενσωματώνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εφαρμόζουν καινοτόμες κατασκευαστικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής.

Ήδη, η εταιρεία υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις στις Κυκλάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αντίπαρο και την Πάρο. Συγκεκριμένα, η Reground έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη πολλών σημαντικών έργων, όπως, σύγχρονες πολυτελείς κατοικίες στις Κυκλάδες, με έμφαση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό και ανάπτυξη boutique ξενοδοχείων στην Πάρο, που ενσωματώνουν τοπικά στοιχεία και βιώσιμες πρακτικές. Ειδικότερα, έχει ήδη ολοκληρώσει 2 πολυτελείς κατοικίες στην Αντίπαρο, ενώ μέσα στο 2025 θα παραδοθεί ένα boutique ξενοδοχείο 5 διαμερισμάτων, ένα συγκρότημα high end κατοικιών και 4 luxury βίλες στην Αντίπαρο, καθώς και μια εμβληματική οικίας με πλήρεις υποδομές ευεξίας και ενεργειακή αυτάρκεια (γήπεδο τένις, πισίνα, σινεμά και solar farm).

Το Destination by Hyatt

Το 2026, δε, πρόκειται να ολοκληρωθεί στην Πάρο το πρώτο ξενοδοχείο Destination by Hyatt στην Ελλάδα -5 αστέρων και χωρητικότητας 50 δωματίων.

Τη διαχείριση του Destination by Hyatt στην Πάρο θα αναλάβει η SWOT Hospitality, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης πολυτελών ξενοδοχείων, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό υπηρεσιών διεθνών προδιαγραφών, εκλεπτυσμένου σχεδιασμού και αυθεντικής τοπικής φιλοξενίας.

Το Destination by Hyatt στην Πάρο θα περιλαμβάνει 50 κομψά σχεδιασμένα δωμάτια, εκ των οποίων τα 25 θα είναι Standard και τα υπόλοιπα 25 σουίτες. Τα 39 δωμάτια θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και τα 11 υδρομασάζ. Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν πολυτελείς παροχές, όπως ένα μοναδικής αισθητικής εστιατόριο με εμπνευσμένα πιάτα, έναν θεματικό χώρο εστίασης με μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες και ένα υπερσύγχρονο σπα για απόλυτη χαλάρωση και ευεξία. Τον σχεδιασμό του ξενοδοχείου έχει αναλάβει το αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Makridis & Associates, με στόχο να αντικατοπτρίζει την ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου.

Το Destination by Hyatt είναι μια συλλογή ανεξάρτητων ξενοδοχείων, θέρετρων και κατοικιών που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της κάθε τοποθεσίας, τοποθετημένες σε εκπληκτικούς προορισμούς στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, οι ιδιοκτησίες του Destination by Hyatt έχουν σχεδιαστεί για να μυούν τους επισκέπτες στον πολιτισμό, την φυσική ομορφιά και την κοινότητα της περιοχής. Από ορεινά καταφύγια μέχρι παραθαλάσσιες αποδράσεις, το Destination by Hyatt συνδυάζει μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας για τους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές και αξέχαστες αποδράσεις.

Άλλα έργα

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την κατασκευή 3 διώροφων λιθόκτιστων κατοικιών που συμπεριλαμβάνουν και ξενώνες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το 2027.

Για τα συγκεκριμένα projects συνεργάζεται με πολύ γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία, όπως: DECA Architecture, Δημήτρης Ρίζος, 4Κ Architects, Studio Seilern Architects, Makridis Architects, κ.α., επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρεται, τη δέσμευση της Reground για υψηλή αισθητική, λειτουργικότητα και συνέπεια στις αρχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.