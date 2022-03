Όσκαρ 2022: Τα 7 ρεκόρ που μπορεί να σπάσουν φέτος στην τελετή

Φέτος φαίνεται πως διαμορφώνεται μία σχετικά σημαδιακή χρονιά για τα Όσκαρ , όχι μόνο λόγω της απόφασής τους να αφαιρέσουν οκτώ κατηγορίες από τη live τελετή και να τις παρουσιάσουν μονταρισμένες, ούτε επειδή είναι η δεύτερη χρονιά του σινεμά και των βραβείων που επηρεάζεται από την πανδημία, αλλά επίσης γιατί δίνονται όχι μία, δύο ή τρεις ευκαιρίες, αλλά επτά για να σπάσουν κάποια ρεκόρ.

Τις συγκεντρώσαμε παρακάτω και συντονιζόμαστε για τη μεγάλη βραδιά της τελετής στις 27/03 από τις 23.30 με το κόκκινο χαλί στην Cosmote TV, για να δούμε ποια ή ποιες από όλες τελικά θα δούμε να γίνονται πραγματικότητα.

Η περίπτωση της Jane Campion

Τζέιν Κάμπιον KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

Γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έχει προταθεί δύο φορές για Καλύτερη Σκηνοθεσία, η Campion είναι ήδη βραβευμένη με Όσκαρ σεναριογράφος για το πρωτότυπο σενάριο του “The Piano” (1993). Με μία υποψηφιότητα για τη διασκευή σεναρίου του “Power of the Dog”, μία νίκη θα την έκανε την πρώτη γυναίκα που έχει κερδίσει Όσκαρ και στις δύο κατηγορίες σεναρίου. Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου, αν η Campion κέρδιζε και τις τρεις, θα ήταν η πρώτη γυναίκα δημιουργός που θα πετύχαινε κάτι τέτοιο, και η ένατη δημιουργός συνολικά με τον Bong-Joon Ho του “Parasite” να είναι ο πιο πρόσφατος.

Η Kristen Stewart και ο αποκλεισμός της από SAG/BAFTA

Kristen Stewart

Τα βρετανικά βραβεία BAFTA είναι γενικά καλός προπομπός για τα Όσκαρ. Μόνο που στην περίπτωση της φετινής κατηγορίας Α΄Γυναικείου δε μπόρεσαν να βοηθήσουν καθόλου στα προγνωστικά μας, κι αυτό γιατί καμία από τις υποψήφιες για Όσκαρ δεν ήταν υποψήφια στα BAFTA. Η Kristen Stewart συγκεκριμένα δεν ήταν υποψήφια ούτε στα SAG, τα βραβεία του Σωματείου των Ηθοποιών. Αν όμως κερδίσει την Κυριακή, θα είναι η πρώτη ηθοποιός που καταφέρνει να κερδίσει το Όσκαρ Α΄Γυναικείου χωρίς υποψηφιότητα στα δύο αυτά πολύ σημαντικά βραβεία. Μόνο δύο ηθοποιοί το έχουν πετύχει και αυτό στην κατηγορία Β΄Γυναικείου: η Marcia Gay Harden για το "Pollock" (2001) και η Regina King για το "If Beale Street Could Talk" (2018).

Τα πιθανά ρεκόρ του Troy Kotsur και του Kodi Smit-McPhee

Troy Kotsur VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

Ερχόμενοι από δύο από τις πιο αγαπημένες ταινίες της περασμένης χρονιάς, ο Kotsur (CODA) και ο Smit-McPhee (The Power of the Dog) είναι οι πιο πιθανοί νικητές του Όσκαρ Β΄Ανδρικού, με τον πρώτο να προηγείται ως φαβορί. Όποιος από τους δύο και αν νικήσει όμως, θα σπάσει κάποια πρωτιά. Ο μεν Kotsur θα γίνει ο δεύτερος κωφός ηθοποιός με ερμηνευτικό Όσκαρ μετά τη συμπρωταγωνίστριά του στο “CODA”, Marlee Matlin, η οποία ήταν 21 ετών όταν είχε κερδίσει για το “Children of a Lesser God” (1986).

Εάν πάλι νικήσει ο Smit-McPhee, ο 25χρονος θα γίνει ο δεύτερος νεότερος ηθοποιός που θα έχει κερδίσει στην κατηγορία μετά τον Timothy Hutton. Ο Hutton ήταν 18 ετών όταν είχε κερδίσει για το "Ordinary People" (1980).

Η Ariana DeBose, η Rita Moreno και η “Anita” τους

Ariana DeBose PHOTO BY NIKO TAVERNISE

Παίζοντας το ρόλο της Anita στο "West Side Story" του Steven Spielberg, η DeBose είναι έτοιμη να γίνει η δεύτερη Λατίνα και η πρώτη queer, μη λευκή γυναίκα με Όσκαρ ερμηνείας μετά τη συμπρωταγωνίστριά της, Rita Moreno, που είχε κερδίσει για τον ίδιο ρόλο στο ορίτζιναλ μιούζικαλ του 1961. Πριν από φέτος, υπήρξαν δύο περιπτώσεις στην ιστορία της Ακαδημίας από διαφορετικούς ηθοποιούς που είχαν κερδίσει Όσκαρ για τον ίδιο χαρακτήρα: Ο Marlon Brando ("The Godfather") και ο Robert DeNiro ("The Godfather Part II") ως Don Vito Corleone, και ο Heath Ledger ("The Dark Knight") με τον Joaquin Phoenix ("Joker") ως Joker.

Η Ari Wegner στην κατηγορία Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας

Η Wegner είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα διευθύντρια φωτογραφίας που βρίσκεται υποψήφια για Όσκαρ μετά τη Rachel Morrison που το είχε πετύχει για το “Mudbound”. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως ως το 2015 οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 4% της Ένωσης των Cinematographers των Ηνωμένων Πολιτειών.

“Δουλεύω με τόσους πολλούς άνδρες”, έχει αναφέρει η Campion που συνεργάστηκε μαζί της στο “Power of the Dog” . “Και εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα για μένα, η ισότητα των γυναικών. Οπότε απλά είπα, “θα διαλέξω γυναίκα διευθύντρια φωτογραφίας”. Η [Ari] είναι εξαιρετική και της αρέσει ο σοβαρός κινηματογράφος, όπως εγώ, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Κάναμε μεγάλη προετοιμασία. Είχαμε κατασκευάσει ουσιαστικά την ταινία πριν φτάσουμε στο πλατό”.

Το Όσκαρ Φωτογραφίας φαίνεται πως θα πάει στο “Dune”, αν όμως το κερδίσει η Wegner θα είναι μία φανταστική πρωτιά.

Το “Dune” κυνηγάει το “Cabaret”

Dune TANWEER

Με 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, το “Dune” του Denis Villeneuve δεν είναι απλώς υποψήφιο σε κάθε τεχνική κατηγορία, αλλά έχει και πολύ σημαντικές πιθανότητες για να το σηκώσει σε οκτώ κατηγορίες: σκηνογραφία, φωτογραφία, κοστούμια, μοντάζ, μακιγιάζ και χτένισμα, ήχος, οπτικά εφέ και μουσικό σκορ. Εάν το πετύχει θα ισοφαρίσει με το μιούζικαλ “Cabaret” (1972) ως η ταινία με τα περισσότερα βραβεία που όμως δεν κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας.

Θα κερδίσει το “CODA” το μεγάλο βραβείο των Όσκαρ;

Coda APPLE TV

Αφού κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στα βραβεία SAG για το σύνολο του καστ και πιο πρόσφατα το βραβείο Καλύτερης Ταινίας από το παντοδύναμο Σωματείο των Παραγωγών, το “CODA” της Apple έχει κερδίσει σε δυναμική, με σοβαρές πιθανότητες να γίνει η πρώτη ταινία streaming που θα κερδίσει το μεγάλο Όσκαρ. Με μόνο τρεις υποψηφιότητες - Καλύτερης Ταινίας, Β΄Ανδρικού και Διασκευασμένου Σεναρίου - αντιμετωπίζει το εξής εμπόδιο: καμία ταινία δεν έχει κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας χωρίς υποψηφιότητες για Καλύτερη Σκηνοθεσία και Καλύτερου Μοντάζ (από όταν η κατηγορία έχει υπάρξει ενεργή).

Το “Birdman” του 2014 είχε υποψηφιότητα Σκηνοθεσίας και το “Driving Miss Daisy” του 1989 είναι η μόνη ταινία στην ιστορία που έχει κερδίσει το κορυφαίο βραβείο της Ακαδημίας χωρίς υποψηφιότητα από τα Βραβεία του Σωματείου Σκηνοθετών.