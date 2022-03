Οι 15 ταινίες που πρέπει να δεις πριν την βραδιά των Όσκαρ

Μιλάγαμε πέρσι την άνοιξη για τα «αόρατα Όσκαρ», με τις ταινίες που κανείς άνθρωπος δεν είχε δει ούτε γνώριζε, όμως κατά πώς φαίνεται τα πράγματα δεν ήταν όσο άμεσα αντιστρέψιμα ελπίζαμε. Στο κλείσιμο πια μιας κινηματογραφικής σεζόν όπου μετρημένες στα δάχτυλα ταινίες έκαναν αληθινή επιτυχία στα ταμεία ή φάνηκε να αφορούν όντως το κοινό (οι υπερήρωες, η Ντενίση, η Lady Gaga) τα φετινά Όσκαρ μοιάζουν σαν υστερόγραφο.

Με φαβορί εδώ και μήνες που δύσκολα εμπνέουν ενθουσιασμό (το δύσβατο Power of the Dog της Τζέιν Κάμπιον, το καρτ-ποστάλ σινεμά του Belfast), με καλές mainstream ταινίες που σε άλλες χρονιές θα είχαν κάνει εξαιρετικό ταμείο (West Side Story, King Richard), με έξαφνους πρωταγωνιστές ταινίες που κανείς όχι μόνο δεν έχει δει, αλλά δεν ήξερε καν πως υπάρχουν (Eyes of Tammy Faye, CODA).

Και με επιπλέον ιδιαιτερότητα πως ελάχιστα πράγματα μοιάζουν αληθινά προδιαγεγραμμένα. Θα έρθει το CODA από το πουθενά να πάρει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας έχοντας μόνο τρεις υποψηφιότητες; Θα κερδίσει Ταινία και Σκηνοθεσία το Power of the Dog χωρίς ούτε μία άλλη νίκη; Θα πάρει δεύτερο Όσκαρ η Ολίβια Κόλμαν σε μια εντελώς ανοιχτή φετινή κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου; Τι είδους υπέρβαση μπορεί να κάνει το Drive My Car, ένα τρίωρο γιαπωνέζικο φιλμ που βρίσκεται προτεινόμενο για Ταινία, Σκηνοθεσία ΚΑΙ Σενάριο; Και, μέσα σε όλα αυτά, θα είναι το Dune το πιο πολυβραβευμένο φιλμ της βραδιάς, σαρώνοντας τις τεχνικές κατηγορίες;

Είναι, ναι, άλλη μια παράδοξη οσκαρική χρονιά, με μια πλειάδα ταινιών που λίγος κόσμος έχει δει. Ευκαιρία λοιπόν να τις συνοψίσουμε εδώ. Μια λίστα τίτλων, με τις ταινίες που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στην φετινή οσκαρική τελετή. Για να έχετε δική σας γνώμη για οτιδήποτε συμβεί την βραδιά της Κυριακής.

Dune

Βασισμένος στο έπος του Φρανκ Χέρμπερτ, ο Ντενί Βιλνέβ του Arrival και του Blade Runner 2049 επιχειρεί να μεταφέρει στην οθόνη τον τεράστιο κόσμο και την πυκνή μυθολογία του κλασικού λογοτεχνικού έργου. Δύο πανίσχυροι οίκοι μάχονται για τον έλεγχο ενός πλανήτη που παράγει ένα μπαχαρικό το οποίο λόγω της ενεργειακής του αξίας δίνει τεράστια δύναμη σε όποιον το ελέγχει. Ο γόνος των Ατρειδών, θα πρέπει να πάρει πάνω του την αποστολή την προστασίας αυτού του σημαντικού στοιχείου, όταν ύστερα από μια μεγάλη προδοσία, η οικογένειά του θα βρεθεί κυνηγημένη.

Η γνώμη μας: Ο Βιλνέβ σκηνοθετεί τους κεντρικούς τους χαρακτήρες σε ηρωικές ακίνητες πόζες χαμένες σαν λεπτομέρειες μπροστά από αχανή τοπία κι από γιγαντώδεις, μπρουταλιστικές δομές. Σχεδόν θαυμαστά, αναπολογητικά μονότονο.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Διασκευασμένο Σενάριο, Μουσική, Ήχος, Σχεδιασμός Παραγωγής, Φωτογραφία, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Κουστούμια, Μοντάζ, Εφέ

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Στις τεχνικές κατηγορίες όπως Σχεδιασμός Παραγωγής, Εφέ, Φωτογραφία, Μοντάζ, Μουσική

The Power of the Dog

NETFLIX

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τόμας Σάβατζ, η ταινία μας πηγαίνει σε ένα ράντσο της Μοντάνα στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ο σαδιστικός ιδιοκτήτης ξεσπάει με μίσος και οργή απέναντι σε μια νεαρή χήρα που εντελώς απρόσμενα παντρεύεται τον πιο μικρό του αδερφό, κι έρχεται να μείνει μαζί τους εκεί.

Η γνώμη μας: Η Κάμπιον διατηρεί εδώ τον έλεγχο του οράματός της και η σύνδεση τοξικότητας και καταπίεσης (σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και κάποια πολύ κυριολεκτικά) προσφέρει μια ενδιαφέρουσα, αν και κάπως ανολοκλήρωτη ματιά στην κοινωνία του τότε και -φυσικά- του σήμερα.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο, Α’ Ανδρικός (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς), Β’ Ανδρικός (Κόντι Σμιτ-ΜακΦι, Τζέσι Πλέμονς), Β΄Γυναικείος (Κίρστεν Ντανστ), Μουσική, Ήχος, Σχεδιασμός Παραγωγής, Φωτογραφία, Μοντάζ

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μουσική, Σχεδιασμός Παραγωγής

CODA

APPLE TV

Το ριμέικ της Οικογένειας Μπελιέ ακολουθεί μια μαθήτρια, παιδί κωφών γονέων, της οποίας η αγάπη για τη μουσική και το ταλέντο στο τραγούδι την βάζει σε δύσκολη θέση απέναντι στην οικογένειά της, που τόσο λατρεύει κι αγαπά.

Η γνώμη μας: Μια εντελώς γνώριμη αφήγηση γεμάτη γλυκερές στιγμές «ρεαλισμού» και προδιαγεγραμμένες δραματικές κορυφώσεις συνθέτουν ένα εντελώς ασφαλές δράμα δίχως κάποια ουσιαστική νέα ματιά. Είναι σαν όλες οι ταινίες του Σάντανς σε μία.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Β’ Ανδρικός (Τρόι Κοτσούρ), Διασκευασμένο Σενάριο

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Β’ Ανδρικός, Ταινία(!)

Nightmare Alley

SEARCHLIGHT PICTURES

Ένας άντρας με έφεση στο να διαχειρίζεται και τις ψυχολογικές αδυναμίες του άλλου με τη χρήση λιγοστών -μα σωστών- λέξεων, καταφθάνει στο τσίρκο όπου ανακαλύπτει και εξασκεί το ταλέντο του. Σταδιακά θα αρχίσει να εκμεταλλεύεται το χάρισμά του για χρηματικές απολαβές, γεμίζοντας αίθουσες και καταπλήσσοντας το κοινό. Όταν όμως γνωριστεί με μια αδίστακτη ψυχολόγο, θα οδηγηθεί σε μια σειρά από επικίνδυνες περιπέτειες που θα τον φέρουν σε αιματηρό αδιέξοδο.

Η γνώμη μας: Είναι ένα επιβλητικό -αλλά και ξεψυχισμένο- κινηματογραφικό καρναβάλι και ενδεχομένως η πιο αναπολογητικά παραδομένη στις αναφορές της, κινηματογραφική άσκηση στυλ.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Σχεδιασμός Παραγωγής, Φωτογραφία, Κουστούμια

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Σχεδιασμός Παραγωγής

King Richard

Ο Γουίλ Σμιθ ως Ρίτσαρντ Γουίλιαμς στην ταινία King Richard WARNER BROS.

Ο Ρίτσαρντ Γουίλιαμς προπονεί τις δύο μικρές του κόρες, Βίνους και Σερίνα, με στόχο μια μέρα να εμφανιστούν στα μεγάλα επαγγελματικά τουρνουά τένις και να κατακτήσουν τον κόσμο. Το ταλέντο τους είναι δυσθεώρητο, αλλά κι οι τακτικές του Γουίλιαμς είναι εξίσου ανατρεπτικές.

Η γνώμη μας: Συμβατικό βιογραφικό δράμα που όμως διαθέτει χάρη στην εκτέλεση, ειδικά καθώς σταδιακά εστιάζει όλο και περισσότερο στην Βίνους λίγο πριν το πρώτο της μεγάλο παιχνίδι, σε σχέση με το πρώτο μισό που αφορά περισσότερο τον πατέρα Γουίλιαμς.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Α’ Ανδρικός (Γουίλ Σμιθ), Β’ Γυναικείος (Αναζανί Έλις), Σενάριο, Τραγούδι, Μοντάζ

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Α’ Ανδρικός, Τραγούδι

West Side Story

20TH CENTURY STUDIOS

Μιούζικαλ επαναδιατύπωση της ιστορίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας στη Νέα Υόρκη των ‘50s, όπου δύο αντίπαλες συμμορίες μάχονται μετά μουσικής για τον έλεγχο στους δρόμους της γειτονιάς τη στιγμή που ένα αγόρι κι ένα κορίτσια από διαφορετικά στρατόπεδα ερωτεύονται παράφορα. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθετεί, σε σενάριο του Τόνι Κούσνερ (“Angels in America”, “Λίνκολν”), ριμέικ της πολυβραβευμένης ταινίας του Ρόμπερτ Γουάιζ, πάντα με τα τραγούδια των Λέοναρντ Μπέρνστιν και Στίβεν Σόντχαϊμ.

Η γνώμη μας: Mια άσκηση κινηματογραφικού στυλ που εύχεται κανείς να απολαμβάναμε συχνότερα, και ένα χορταστικό, γεμάτο κορυφώσεις φιλμ που θα συμπαρασύρει το κοινό.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία, Β’ Γυναικείος (Αριάνα ΝτεΜποζ), Ήχος, Σχεδιασμός Παραγωγής, Φωτογραφία, Κουστούμια

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Β’ Γυναικείος, Ταινία, Ήχος

Don’t Look Up

Don't Look Up NETFLIX

Δύο επιστήμονες ανακαλύπτουν έναν κομήτη σε τροχιά πρόσκρουσης προς τη Γη, με το αναμενόμενο αποτέλεσμα να είναι ο αφανισμός του πλανήτη. Όμως οι προειδοποιήσεις τους δεν βρίσκουν αντίκρυσμα: Πρώτα ο Λευκός Οίκος τους αγνοεί επειδή έρχονται εκλογές και μια επικείμενη καταστροφή του πλανήτη θα κόστιζε σε ψήφους(!), κι ύστερα το τηλεοπτικό κοινό ακούει τα λόγια τους σαν ένα ακόμη ανώδυνο θεματάκι της πρωινής ζώνης. Όσο όμως ο κομήτης πλησιάζει, η ανθρωπότητα θα πρέπει να λάβει κάποιες αποφάσεις.

Η γνώμη μας: Υπάρχει αγνή οργή (όπως και πολιτική θέση, μακριά από τις όποιες ίσες αποστάσεις και θεωρίες δύο άκρων) στην πολιτική του παρατήρηση.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Σενάριο, Μουσική, Μοντάζ

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: -

Belfast

UNIVERSAL PICTURES

Ένα μικρό αγόρι στον προθάλαμο της εφηβείας, με μια οικογένεια γεμάτη αγάπη και μια καθημερινότητα γεμάτη παιδικές περιπέτειες, μεγαλώνει σε μια γειτονιά που σταδιακά αρχίζει να περικυκλώνεται από εκρήξεις βίας. Βρισκόμαστε στο Μπέλφαστ του 1969 με τις εντάσεις ανάμεσα στους καθολικούς και τους προτεστάντες να κορυφώνονται και την οικογένεια του μικρού να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια επιλογή: Να μείνει στο ένα σπίτι που έχουν γνωρίσει ποτέ, ελπίζοντας πως οι διαμάχες θα ξεθυμάνουν, ή να αφήσουν πίσω κάθε τι γνώριμο αναζητώντας αλλού μια νέα αρχή;

Η γνώμη μας: Σαν επιφανειακή ξεπατικωσούρα του Ρόμα του Αλφόνσο Κουαρόν, καταλήγει σε μια αισθητικά ακατανόητη συρραφή επεισοδίων που προσφέρουν την ελάχιστη δυνατή δραματική κορύφωση.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία, Β’ Ανδρικός (Κιαράν Χιντς), Β’ Γυναικείος (Τζούντι Ντεντς), Σενάριο, Τραγούδι, Ήχος

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Σενάριο, Ταινία

Licorice Pizza

UNIVERSAL PICTURES

Η ιστορία του έφηβου Γκάρι και της μεγαλύτερής του Αλάνα, της φιλίας, των επίμονων φλερτ και της πολυεπίπεδης δυναμικής τους, ξεδιπλώνεται στο Σαν Φερνάντο Βάλεϊ του 1973 μέσα από μια σειρά επεισοδίων-κόλπων, καθώς οι δυό τους προσπαθούν να πιάσουν την καλή, προσπαθούν να πετύχουν.

Η γνώμη μας: Είναι μια παρεϊστική εξιστόρηση μιας γλυκόπικρης ενηλικίωσης σε μια Αμερική όπου τελικά η μόνη επιτυχία -η μόνη φαντασίωση- είναι η υπόσχεση της επόμενης.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Σενάριο

Παράλληλες Μητέρες

EL DESEO / SONY PICTURES

Δύο γυναίκες διαφορετικής ηλικίας και κοινωνικού background γνωρίζονται στο μαιευτήριο και γεννούν την ίδια στιγμή. Στη συνέχεια χάνονται ξανά, όμως η ζωή τους επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.

Η γνώμη μας: Θαρραλέα πολιτική και αισθητικά πολυεπίπεδη ταινία, με μια σπουδαία Πενέλοπε Κρουζ στο κέντρο της. Αυτό που φαινομενικά είναι ένα απολαυστικό οικογενειακό σασπένς δράμα, κρύβει από κάτω του την εξερεύνηση της συλλογικής μας αναζήτησης για την αλήθεια και για τα όσα σημαίνει η -πολιτιστική, κοινωνική, όσο και οικογενειακή- κληρονομιά.

Υποψηφιότητες: Α’ Γυναικείος (Πενέλοπε Κρουζ), Μουσική

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Α’ Γυναικείος

The Eyes of Tammy Faye

SEARCHLIGHT PICTURES

Μια εξαιρετικά κοντινή ματιά στην άνοδο, την πτώση και την εξιλέωση της τηλε-ευαγγελίστριας Τάμι Φέι Μπάκερ, γύρω από την οποία στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση εκμετάλλευσης.

Η γνώμη μας: Camp που θέλει να περνά ως σοβαρό δράμα ή σοβαρό δράμα που θέλει να περνά ως camp, παρά τις αστοχίες του καταφέρνει να απεικονίσει το ξετύλιγμα ενός δράματος αποκλειστικά μέσα από… *δραματική μουσική* τα μάτια της Τάμι Φέι. Η Τσαστέιν δεν είναι ακριβώς καλή, είναι όμως οπωσδήποτε συντονισμένη με το γκροτέσκο της ταινίας.

Υποψηφιότητες: Α’ Γυναικείος (Τζέσικα Τσαστέιν), Μακιγιάζ και Κομμώσεις – το λεγόμενο “Judy (2019)”

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Α’ Γυναικείος, Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Encanto

DISNEY

Μια έφηβη είναι το μόνο μέλος της οικογένειάς της που δεν έχει αναπτύξει μαγικές δυνάμεις, όταν όμως μια δύναμη απειλήσει το ίδιο τους το σπίτι, το κλειδί της επιβίωσης ίσως κρύβεται μέσα της.

Η γνώμη μας: Δομικά ενδιαφέρον, γεμάτο γοητευτικούς χαρακτήρες, 2-3 εξαιρετικά μουσικά νούμερα, αν και με περίεργη απουσία κρεσέντου.

Υποψηφιότητες: Animation, Μουσική, Τραγούδι

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Animation, Τραγούδι

Λαμβάνουμε ακόμα υπόψην μας: To Being the Ricardos του Άαρον Σόρκιν με πιθανότητες βράβευσης για τη Νικόλ Κίντμαν στον Α’ Γυναικείο Ρόλο, την Τραγωδία του Μάκβεθ του Τζόελ Κοέν που έχει 3 υποψηφιότητες (αλλά μηδαμινές πιθανότητες διάκρισης), το No Time to Die των επίσης 3 υποψηφιοτήτων (με πιθανότητες για το Όσκαρ Τραγουδιού), το ντισνεϊκό Cruella με 2 υποψηφιότητες και φαβορί για εκείνο των Κουστουμιών, και το animation The Mitchells vs. the Machines που δεν είναι εντελώς απίθανο να κάνει την έκπληξη στην οσκαρική κατηγορία των κινουμένων σχεδίων.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι παρακάτω ταινίες έχουν διανομή και αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις ελληνικές αίθουσες τους επόμενους μήνες, αλλά ταυτόχρονα έχουν και σοβαρές πιθανότητες διάκρισης στην οσκαρική τελετή.

Drive My Car

Σκηνή από το "Drive My Car" του Ιάπωνα Ριουσούκε Χαμαγκούτσι AP

Ηθοποιός σε ευτυχισμένο γάμο με την θεατρική δημιουργό σύζυγό του βλέπει τα πάντα να γυρνάνε ανάποδα. Εκείνη τώρα έχει χαθεί. Εκείνος συνεχίζει να προβάρει τα λόγια του από τις κασέτες που του έχει αφήσει πίσω. Στο πλαίσιο μιας νέας παραγωγής, θα αναγκαστεί να προσλάβει μια νεαρή σωφέρ, κι ανάμεσά τους θα δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός δεσμός.

Η γνώμη μας: Ένα υπομονετικό ελεγειακό πορτρέτο θλίψης πάνω στο πώς το παρελθόν είναι πάντοτε παρόν. Απλά εξαιρετικό φιλμ.

Υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο, Διεθνές Φιλμ

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Διεθνές Φιλμ

Κυκλοφορία: Οκτώβριος ‘22

The Lost Daughter

The Lost Daughter ENDEAVOR CONTENT

Η Ολίβια Κόλμαν παίζει τη Λήδα, μια γυναίκα σε διακοπές που αποκτά ενός είδους εμμονή με μια νεαρή μητέρα και την μικρή της κόρη καθώς τις βλέπει στην παραλία μέρα μετά τη μέρα. Ταυτόχρονα μπλέκει με την απειλητική της ευρύτερη οικογένεια, αλλά και διάφορους άλλους χαρακτήρες του νησιού που τις περιτριγυρίζουν. Αυτές οι προσωπικότητες φέρνουν σταδιακά στην επιφάνεια τις δικές της αναμνήσεις μητρότητας, αναμνήσεις κυριευμένες από τρόμο, άρνηση και σύγχυση που φέρνουν τη Λήδα αντιμέτωπη με τις δύσκολες, σκληρές, αντισυμβατικές επιλογές τις δικής της μητρότητας.

Η γνώμη μας: Φιλοδοξία και δεξιοτεχνία σε ένα σκληρό, τολμηρό πορτρέτο μιας γυναίκας και των περίπλοκων συναισθημάτων της απέναντι στη μητρότητα. Υπάρχουν στιγμές που η Τζίλενχαλ μοιάζει ίσως παγιδευμένη σε κάποιες στροφές και συμβολισμούς, όμως πίσω από τις σχεδόν μπεργκμανικές της κατά τόπους αποχρώσεις η ταινία είναι άγρια, ταραγμένη και τολμηρή από το πρώτο δευτερόλεπτό της μέχρι το τελευταίο.

Υποψηφιότητες: Α’ Γυναικείος (Ολίβια Κόλμαν), Β’ Γυναικείος (Τζέσι Μπάκλεϊ), Διασκευασμένο Σενάριο

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Α’ Γυναικείος, Διασκευασμένο Σενάριο

Κυκλοφορία: 30 Ιουνίου

The Worst Person in the World

NEON





Τέσσερα χρόνια στη ζωή της Τζούλι, μια νεαρή γυναίκα που βρίσκεται ανάμεσα σε γεμάτους προβλήματα έρωτες και μια δύσκολη επαγγελματική διαδρομή, καταφέρνοντας τελικά να δει ρεαλιστικά ποια είναι στα αλήθεια.

Η γνώμη μας: Ταινία που θα μιλήσει πολύ έντονα σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό κοινό που θα αναγνωρίσει στην οθόνη πολλά στοιχεία της ζωής του– αλλά κάνει και χρήση αρκετών δραματουργικών και θεματικών ευκολιών.

Υποψηφιότητες: Διεθνές Φιλμ, Πρωτότυπο Σενάριο

Περισσότερες πιθανότητες διάκρισης: Διεθνές Φιλμ

Κυκλοφορία: 2022

Λαμβάνουμε ακόμα υπόψην μας: Το δανέζικο ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων(!) Flee, που βρίσκεται υποψήφιο και στις τρεις αντίστοιχες οσκαρικές κατηγορίες (Διεθνές, Ντοκιμαντέρ, Animation– για πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ) με κάποιες πιθανότητες διάκρισης σε εκείνη του Ντοκιμαντέρ. Φαβορί εκεί ωστόσο, το Summer of Soul.

Η τελετή των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής (προς Δευτέρα) 27 Μαρτίου.