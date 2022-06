Stranger Things: Οι 7 καλύτερες θεωρίες για το Volume 2

Να γιατί είμαι υπέρ της εβδομαδιαίας κυκλοφορίας του “Stranger Things” και θεωρώ τον χωρισμό της τέταρτης σεζόν σε δύο κεφάλαια μία χαμένη ευκαιρία.

Γιατί το “Stranger Things” - και όχι μόνο - είναι ο τύπος σειράς που προσφέρεται για θεωρίες, για συζητήσεις, για watercooler moments , για κοινότητες εντός και εκτός ίντερνετ που σχηματίζονται όταν τους δίνεται ο χρόνος, διατηρώντας το buzz μίας σειράς ζωντανό για όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας της. Όχι μόνο μέχρι να τελειώσουν όλοι, σχεδόν, ταυτόχρονα το binge-watching τους. Εάν οι παρακάτω θεωρίες που γεννιούνται σιγά-σιγά στα social media και τα φόρουμ προέκυψαν μέσα σε μία εβδομάδα από την κυκλοφορία της νέας σεζόν, σκεφτείτε την ακόμα συλλογικότερη εμπειρία που θα μπορούσαμε να έχουμε με εβδομαδιαία κεφάλαια.

Ας είναι. Δες παρακάτω τις καλύτερες από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί ως τώρα για το Volume 2 του “Stranger Things 4”.

Προφανώς ακολουθούν spoilers για το Volume 1.

Ο Will Byers θα είναι ο 1ος queer χαρακτήρας από τους ορίτζιναλ του Stranger Things

Stranger Things COURTESY OF NETFLIX

Το πιστεύω. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι φαν του “Stranger Things” προτείνουν κάτι τέτοιο.

Στην πρώτη σεζόν της σειράς, όταν η Joyce είχε επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του Will, είχε πει στον Hopper ότι ο γιος της υφίσταται bullying από παιδιά που τον κοροϊδεύουν στοχεύοντας στη σεξουαλικότητά του. Κάποια επεισόδια μετά ένας από τους bullies μάλιστα κοροϊδεύει την εξαφάνιση του Will στον Mike και τους υπόλοιπους, αποκαλώντας τον μικρό “νεράιδα”.

Αυτά, φυσικά, δε χρειάζεται να είναι τίποτε άλλο από κακόβουλα σχόλια που διαιωνίζουν στερεότυπα για τα ευαίσθητα, λιγότερο μάτσο αγόρια. Το πρώτο πιθανό όμως hint ήταν πως ο Hopper είχε ανταποκριθεί σε αυτή την ενημέρωση της Joyce ρωτώντας την αν τα σχόλια των bullies είχαν αληθινή βάση. Είναι ο Will queer;

Κάνε fast-forward στην τρίτη σεζόν και ο Will νιώθει παραγκωνισμένος από τον Mike και τους άλλους δύο φίλους του που είχαν ερωτικά ενδιαφέροντα. Τι περίμενες, του είχε πει πάνω σε τσακωμό ο Mike, “Ότι δε θα αποκτούσαμε ποτέ κορίτσια; Ότι απλά θα καθόμασταν στο υπόγειό μου παίζοντας παιχνίδια για το υπόλοιπο της ζωής μας;”. Και η μεγαλύτερη υπόνοια ως τώρα στη σειρά: “Δεν είναι δικό μου πρόβλημα που δε σου αρέσουν τα κορίτσια”.

Και εκείνη η φράση βέβαια θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως σχόλιο για ένα αγόρι που πολύ απλά δεν έχει αρχίσει να ωριμάζει ακόμα ερωτικά. Το “Stranger Things 4” όμως συνεχίζει ως τώρα ακάθεκτο με τις μπηχτές. Ο Will εξακολουθεί να γκρινιάζει στον Mike γιατί επικεντρώνεται στην Eleven, τα βάζει με ύποπτο ζήλο μαζί της επειδή έλεγε ψέματα στο αγόρι της, και είχε ετοιμάσει μία ζωγραφιά που εκείνη υπέθετε ότι θα αφορούσε κάποιο κορίτσι που του αρέσει αλλά όχι, την είχε αποθηκεύσει για τον ερχομό του Mike παρότι δεν του την έχει δείξει ως τώρα.

Τα άλλα μεγάλα hint: Για την ίδια σχολική εργασία σχετικά με ιστορικές φιγούρες που είχε ετοιμάσει η Eleven, ο Will είχε φτιάξει παρουσίαση για τον Alan Turing, τον ιδιοφυή ομοφυλόφιλο ήρωα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου , ενώ όταν μία συμμαθήτριά του τον χάιδεψε με το πόδι της εκείνος απομάκρυνε το δικό του. Διαφορετικός προσανατολισμός ή ένα αγόρι που ακόμα αρνείται να μεγαλώσει;

Μένει να δούμε εάν το “Stranger Things” θα επιβεβαιώσει τη θεωρία στο Volume 2 (ή στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς που έπεται), ή αν θα αφήσουν τη σεξουαλικότητα του Will στην ερμηνεία των θεατών.

Γιατί το Upside Down πάγωσε στις 6 Νοεμβρίου του 1983;

STRANGER THINGS. Ο Joe Keery ως Steve Harrington, η Natalia Dyer ως Nancy Wheeler, ο Joseph Quinn ως Eddie Munson και η Maya Hawke ως Robin Buckley COURTESY OF NETFLIX

Όπως σωστά παρατήρησε πρώτη η Nancy, το Upside Down είναι παγωμένο στον χρόνο. Η διάσταση που υπό κανονικές συνθήκες μιμείται τον δικό μας κόσμο - ή του Hawkins τελοσπάντων - δεν έχει διαμορφωθεί κατα το 1986. Ο καθρέφτης στο δωμάτιο της Nancy δεν έχει πουληθεί ακόμα, το παιδικό της λούτρινο δεν έχει χαριστεί, τα όπλα της δεν έχουν ακόμα αγοραστεί και αποθηκευτεί στο κουτί παπουτσιών της, και το ημερολόγιό της έγραφε 6 Νοεμβρίου του 1983: Τη μέρα που ο Will Byers εξαφανίστηκε. Γιατί όμως τότε;

Πρώτον, ήταν η ημερομηνία που ο Dr. Martin Brenner είχε ζητήσει από την Eleven να έρθει σε επαφή με ένα τέρας - τα πιτσιρίκια του “Stranger Things” θα το ονόμαζαν Demogorgon - με τη βοήθεια των τηλεκινητικών δυνάμεων. Η Eleven το έκανε, τρόμαξε όμως τόσο πολύ αγγίζοντάς το που ξέσπασε και άνοιξε κατά λάθος μία μεταξύ του κανονικού κόσμου και του Upside Down, επιτρέποντας στο Demogorgon να περάσει στο Hawkins. Καθώς η Eleven δραπέτευε από το Hawkins Lab, το τέρας οδηγούσε τον Will στο Upside Down, φέρνοντας για πρώτη φορά κατά πάσα πιθανότητα τα δύο αυτά στοιχεία μαζί. Αυτή η κοινή αιμορραγία κλείδωσε μάλλον το Upside Down σε κάποιου είδους ατελείωτο χρονικό βρόχο.

Γιατί όμως δεν έγινε το ίδιο και με την 8η Σεπτεμβρίου του 1979, τη μέρα που ο Henry Creel/One εκτοπίστηκε στην παράλληλη διάσταση;

Η ρωγμή απ’ όπου πέρασε το σώμα του Henry ήταν διαφορετική από την πύλη που άνοιξε η Eleven στην πρώτη σεζόν του “Stranger Things”. Ενώ αυτή έμοιαζε περισσότερο με πόρτα απ’ την οποία μπορούσαν να περάσουν άνθρωποι και τέρατα, η είσοδος του 1979 έμοιαζε περισσότερο με παράθυρο. Καθώς ο Henry μεταμορφωνόταν στον αέρα στον Vecna, μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως το περιβάλλον γύρω του δεν έμοιαζε σε τίποτα με το Hawkins. Αντίθετα έμοιαζε με δύο καθρεφτισμένα στρώματα επιφάνειας καλυμμένα με βουνά και κάτι που έμοιαζε με ροές λάβας. Αυτό ίσως υποδηλώνει ότι το Upside Down του “Stranger Things” δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα το 1979 στη μορφή που το μάθαμε.

Αυτό σημαίνει πως ίσως η αναπαραγωγή του Hawkins συνέβη τη μέρα που η Eleven άνοιξε την πύλη το ‘83, ή ότι ο Vecna χρησιμοποίησε τις δυνάμεις του για να αντιγράψει την πόλη αλλά σταμάτησε τη μέρα που έστρεψε το βλέμμα του στην Eleven.

Είναι η Eleven κλώνος του Vecna;

STRANGER THINGS. H Millie Bobby Brown ως Eleven και ο Matthew Modine ως Dr. Martin Brenner TINA ROWDEN

“Όταν ο Papa συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να με ελέγξει, προσπάθησε να με ξαναδημιουργήσει», είπε ο One στην Eleven στο έβδομο επεισόδιο. "Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα και σύντομα γεννήθηκαν κι άλλοι. Γεννήθηκες και εσύ". Όπως με τους Clone Troopers στα “Star Wars”, ο Brenner φαινομενικά σκόπευε να δημιουργήσει έναν στρατό από υπεράνθρωπα παιδιά για να προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει ως δικά του. Ενώ η σειρά υπονοεί από νωρίς ότι ο Andrew Rich, ο πρώην φίλος της μητέρας της Eleven, Terry Ives, θα μπορούσε να είναι ο βιολογικός πατέρας της μικρής, φαίνεται ότι ο Brenner έπαιξε βασικό ρόλο στη γέννησή της τροποποιώντας τη γενετικά με το DNA του One.

Προς το τέλος του επεισοδίου, η El βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό της, παλεύοντας να ανακτήσει τις δυνάμεις της, ώστε να προστατεύσει τον εαυτό της από το να γίνει το επόμενο θύμα του One. Καθώς αγωνίζεται να πάρει τον έλεγχο των ικανοτήτων της, αγγίζει για λίγο μία ανάμνηση της γέννησής της και αντικρίζει για λίγο τη μητέρα της και τον Dr. Brenner. Άρα ο γιατρός ήταν εκεί από την αρχή.

Ενώ οι λεπτομέρειες για την εμπλοκή του One και του Dr. Brenner στη γέννηση του Eleven παραμένουν ασαφείς, η θεωρία υποστηρίζει πως η Eleven είναι κλώνος του One, καθιστώντας την πανομοιότυπη αδερφή του.

Έχει η Ms. Kelly σχέση με τον Vecna;

Η Ms. Kelly φοράει πάντα ένα χρυσό κολιέ που έχει πάνω ένα μικρό ρολόι, όταν τα ρολόγια “του παππού” είναι συνώνυμα με τις δολοφονίες του Vecna. Θα μπορούσε φυσικά να είναι μία απλή σύμπτωση, όμως το μενταγιόν της έχει επίσης σχήμα κλειδιού και οι παρατηρητικοί φαν του “Stranger Things” πιστεύουν ότι θα μπορούσε να χωρέσει στην κλειδαρότρυπα του ρολογιού του Victor Creel - το ίδιο ρολόι που βλέπουν πάντα τα θύματα του Vecna πριν πεθάνουν.

Μήπως υπάρχει κάτι κρυμμένο μέσα στο ρολόι στο οποίο έχει πρόσβαση μόνο η Ms. Kelly; Επιπλέον, παρατήρησες τον συνεχή ήχο χτυπήματος όταν η Max επισκέπτεται τη Ms. Kelly στο τρίτο επεισόδιο; Μόλις μπαίνει στο σπίτι της συμβούλου, η κάμερα κεντράρει στο ρολόι της και ένα συγκρατημένο τικ-τοκ συμβαίνει στο παρασκήνιο, όσο η Max επιχειρεί να συζητήσει μαζί της τη δολοφονία της Chrissy Cunningham's (Grace Van Dien). Μόνο αφότου η Max αρπάζει τα κλειδιά του γραφείου της και φεύγει από τη σκηνή σταματά ο θόρυβος.

Εκτός από αναφορές στο ρολόι, υπάρχει ένας ακόμη υπαινιγμός ότι η Ms. Kelly θα μπορούσε να συνεργάζεται με τον Vecna.

Όπως ανακαλύπτουν η Max και η συμμορία όταν εισβάλλουν στο γραφείο της, η Chrissy και ο Fred Benson (Logan Riley Bruner) είχαν και οι δύο περιγράψει ότι είχαν τα ίδια συμπτώματα -πονοκεφάλους, εφιάλτες, έλλειψη ύπνου και οράματα των τραυμάτων τους- στη Ms. Kelly ακριβώς πριν σκοτωθούν. Προφανώς εκεί θα παρατήρησε τις ομοιότητες.

Κι αν συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες για μαθητές της με τραύματα ώστε να τις δίνει στον Vecna;

H Robin θα σώσει τη Nancy από το Upside Down

STRANGER THINGS. Η Natalia Dyer ως Nancy Wheeler και η Maya Hawke ως Robin Buckley COURTESY OF NETFLIX

Η Nancy είναι αυτή τη στιγμή παγιδευμένη στο Upside Down υπό την επήρεια του Vecna, άρα θα χρειαστεί ένα τραγούδι για να τη σώσει όπως το “Running Up That Hill” της Kate Bush έσωσε τη Max.

Όταν ανέβηκε με τη Robin και τον Steve στο δωμάτιό της όμως για να προετοιμάσει την πρώτη για την επίσκεψή τους στο ψυχιατρικό ίδρυμα, η Robin ανακάλυψε τις μουσικές της κασέτες. Θα είναι αυτή που θα ξετρυπώσει το αγαπημένο της κομμάτι;

Ο Eddie θα σώσει τη Nancy από το Upside Down

STRANGER THINGS. Ο Joseph Quinn ως Eddie Munson COURTESY OF NETFLIX

Η Nancy όμως δεν έχει μαζί της το walkman της όπως το είχε η Max. Ή θα χρειαστεί να τραγουδήσουν όλοι πολύ, πολύ δυνατά για να τους ακούσει, ή πρέπει να βρουν μία ακόμα πιο δραστική λύση. Σε ένα στιγμιότυπο του τρέιλερ του “Stranger Things 4”, είχαμε δει τον Eddie να παίζει την κιθάρα του σε μία στέγη που τώρα ξέρουμε ότι είναι του σπιτιού του. Αν η Robin βρει το τραγούδι και ο Eddie το παίξει live;

Το Mind Flayer θέλει έναν αιώνιο Ψυχρό Πόλεμο

STRANGER THINGS COURTESY OF NETFLIX

Σύμφωνα με μία νέα θεωρία που δημοσιεύτηκε από τον χρήστη του Reddit u/bobainia στο r/FanTheories subreddit , η σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων του Hawkins και του Mind Flayer είναι πολύ πιο άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Ψυχρό Πόλεμο από ό,τι μπορεί να είχαμε καταλάβει ως τώρα.

Η θεωρία προτείνει ότι το Mind Flayer είναι ένα ον που τρέφεται από τον πυρηνικό χειμώνα και προσπαθεί να χειραγωγήσει δύο από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες υπερδυνάμεις ώστε να λεηλατήσουν τη Γη με πυρηνικά όπλα και να γίνει ένα κατάλληλο έδαφος αναπαραγωγής για το πλάσμα.

Η πλήρης θεωρία είναι αρκετά μεγάλη αλλά τα κύρια στοιχεία της συνοψίζονται ως εξής: στην απεικόνιση του The Mind Flayer ως ένα υπερ-ευφυές ον ικανό να επιβάλει πολιτικά κόλπα, στο γεγονός ότι είναι ένα ον που αγαπά τις ψυχρές συνθήκες, στη ραδιενεργή του φύση, και στην επικέντρωσή του σε μεταπυρηνικές κοινωνίες.

Το Stranger Things 4: Volume 1 στριμάρει τώρα στο Netflix. Το Volume 2 έρχεται την 1η Ιουλίου.