Τα cocktails που πίνουμε τώρα

Δεν χρειάζεσαι κρυστάλλινη σφαίρα για να δεις ότι τα cocktails θα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις μας. Όλο και περισσότερα εστιατόρια εστιάζουν στο food and cocktail pairing – στη fine dining κουζίνα του Herve τα cocktails έχουν ιδιαίτερη θέση – ενώ πληθαίνουν τα bars που ακολουθούν zero waste φιλοσοφία, φτιάχνουν αποκλειστικά τις δικές τους παρασκευές και δεν σταματούν να εφευρίσκουν εκ νέου τον εαυτό τους.

Τα cocktails έχουν περάσει εδώ και χρόνια στην επόμενη φάση τους κι αυτό οφείλεται στην κατάρτιση και το πάθος των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις μπάρες. Στα bars της Αθήνας, πίνουμε πλέον καλοφτιαγμένα cocktails, τα οποία βασίζονται σε άρτιες τεχνικές, χειροποίητες παρασκευές και φυσικά στην εφευρετικότητα των δημιουργών τους. Τα Low-ABV και No-ABV cocktails ήρθαν για να μείνουν ενώ το aperitivo αναδεικνύεται σε μια από τις αγαπημένες μας συνήθειες – η γευστική μας παλέτα καλοδέχεται πλέον το πικρό.

Οι τασεις στα cocktails που πινουμε

Τα after work drinks είχαν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος πριν από την πανδημία. Το γεγονός όμως ότι για αρκετό καιρό, οι βραδινές έξοδοι μετατοπίστηκαν κάποιες ώρες νωρίτερα, αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε συνήθειες. Έτσι, μπήκαν στην καθημερινότητά μας τα cocktails με χαμηλό αλκοολικό δείκτη και η συνήθεια του aperitivo.

“Σίγουρα τα Low-ABV είναι τάση επειδή έρχεται μια κουλτούρα από το εξωτερικό που μας κάνει να βγαίνουμε νωρίτερα, κάτι που εμείς δεν είχαμε”, λέει ο Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος από το The Bar In Front Of The Bar. “Όπως επίσης και τα cocktails χωρίς αλκοόλ. Με πλούσια γεύση και όχι την κλασική φρουτώδη που είχαμε συνηθίσει”. Στο The Bar In Front Of The Bar το μενού αλλάζει κάθε μέρα και όπως συμβαίνει σε πολλά bars της Αθήνας, στην περιγραφή των cocktails δεν θα δεις τεχνικές, παρά μόνο τις γεύσεις.

“Θα κάνεις τη δική σου σόδα, η ζύμωση επίσης έχει μπει στη ζωή μας. Δεν είναι ωραίο όμως να κάνεις μια τεχνική απλώς για να πεις ότι την κάνεις, πρέπει να βρεις το νόημα πίσω από αυτό. Στον κατάλογό μας αναγράφεται μόνο η γεύση που και βγαίνει και όχι τις τεχνικές. Αν και κάποιος ενδιαφερθεί θα του πούμε περισσότερα” προσθέτει ο Κωνσταντίνος.

Για τον Ηλία Τσιάβλη από το Peek A Bloom, το ζητούμενο είναι επίσης η γεύση. “Το cocktail είναι ένα ποτό που πρέπει να είναι πολυεπίπεδο, ισορροπημένο και πολύπλοκο γενικότερα. Αυτό που λέμε στρογγυλό ποτό. Έχουμε ξεπεράσει την εποχή των daquiris που το μόνο που καταλάβαινες ήταν η γεύση του φρούτου. Καλοφτιαγμένο cocktail είναι αυτό που αν δεν είχες διαβάσει την περιγραφή, θα σε κάνει να σκεφτείς τι γίνεται στην παλέτα σου, θα σου δημιουργήσει ερωτηματικά και μια ευχάριστη έκπληξη” εξηγεί.

“Τα Low-ABV είναι τάση όπως και τα RTD (Ready to Drink) που είναι μια επένδυση για όλους μας και τα προτιμάμε. Θέλουμε ποιοτικό και γρήγορο σέρβις. Και τα non alcoholics φυσικά, στα οποία επενδύουν και πολλές εταιρείες.

Η στιγμη του aperitivo

Negroni, Americano, Spritz, μερικά από τα πιο δημοφιλή aperitivo cocktails έχουν κερδίσει μια θέση στα αθηναϊκά (και όχι μόνο) bars και βρίσκονται πλέον ανάμεσα στις top προτιμήσεις μας. “Ποιος έπινε Negroni πριν από 6-7 χρόνια;” αναρωτιέται ο Κωνσταντίνος, ο οποίος τονίζει ότι το Spritz είναι μια ολόκληρη κατηγορία ποτού.

“Έχει αρχίσει κι εξελίσσεται η παλέτα του κόσμου. Το πικρό, που είναι ίσως και η πιο εξεζητημένη από τις πέντε γεύσεις, έχει αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας πάρα πολύ, είτε με τα Spritz είτε με τα Negroni” προσθέτει ο Ηλίας.

Ο τρόπος που ζητάμε το cocktail αλλά και το ποτό μας γενικότερα αλλάζει. Premium αναψυκτικά έχουν συμβάλει ώστε να λατρέψουμε τη φυσαλίδα, ενώ πλέον δίνεται έμφαση και στον πάγο, που παίζει βασικό ρόλο στο αποτέλεσμα.

Το κοινό έχει αρχίσει να ενημερώνεται κι αυτό φαίνεται στους τελικούς αποδέκτες που δεν είναι άλλοι από τους bartenders. “Κάποιος θα πάει σε ένα bar για να πιει ένα πολύ καλό G&T. Ο κόσμος πίνει καλύτερα αποστάγματα, ανεβαίνει η ποιότητα γενικά, αλλάζει η παλέτα μας” λέει ο Κωνσταντίνος.

“Οι κατηγορίες είναι κάτι που έχει αρχίζει να αλλάζει και στη δική μας περίπτωση τα αρωματισμένα αποστάγματα” προσθέτει ο Ηλίας. Στο Peek a Bloom, δεν υπάρχουν κλασικά ποτά, αφού το bar προσεγγίζει κάθε ποτό εξερευνώντας το DNA του, προτείνοντας τελικά έναν διαφορετικό και σύγχρονο τρόπο (με αθηναϊκό concept) για να το απολαύσει κανείς.

Το στοιχειο της εκπληξης

Τι cocktails πίνουμε τώρα, τελικά; Για τον Ηλία, το ζητούμενο είναι ένα νόστιμο και εύγεστο ποτό, με το στοιχείο της έκπληξης και το οπτικό κομμάτι να παίζουν σημαντικό ρόλο.

Το Meerkat Cocktail Safari είναι ένα bar που δεν σταματά να εξερευνά και να ανακαλύπτει νέες γεύσεις. Το Colonisateur Precoce για παράδειγμα, είναι ένα clarified milk punch – έμπνευση του Romain Krot, το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική αλλά αυτό που φτάνει στον τελικό αποδέκτη είναι το στοιχείο της έκπληξης.

“Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να μπει στη φιλοσοφία του ότι δεν χρειάζεται να είναι όλα γλυκά. Σιγά σιγά οι γευστικές μας ανάγκες κινούνται προς ποτά που ίσως δεν είναι τόσο νόστιμα στην αρχή (γιατί δεν είναι τόσο ζαχαρώδη και φρουτώδη) αλλά αντιλαμβάνεσαι περισσότερο το απόσταγμα” εξηγεί ο Αλκίνοος Μπάνης που βρίσκεται πίσω από την μπάρα. “Ο κόσμος θέλει να ξεφύγει από το γλυκό και θέλει να αισθάνεται περισσότερο το αλκοόλ” τονίζει η Christina Mavridis.

Μπορεί η παλέτα μας να αλλάζει, μαζί με τις συνήθειες μας, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλουμε ένα cocktail που να μας αρέσει. “Θέλουμε να πηγαίνουμε κατά πρόσωπο, όχι μαζικά” λέει ο Αλκίνοος, υπενθυμίζοντας πώς πέρα από τις τάσεις που έρχονται και φεύγουν, υπάρχει μια βασική ανάγκη: το pampering του ανθρώπου πίσω από την μπάρα.