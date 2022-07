Τα βράδια του καλοκαιριού, κάτι μαγικό συμβαίνει στον Λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική

Ο ήλιος είχε μόλις «βυθιστεί» στον ορίζοντα και το φεγγάρι είχε αρχίσει να κάνει δειλά - δειλά την εμφάνισή του, αχνό αλλά πολλά υποσχόμενο. Ο κόσμος, φορώντας τα καλά του και έχοντας εκείνη την ανάλαφρη διάθεση των δροσερών καλοκαιρινών βραδιών, που η μεσογειακή αύρα ανεμίζει τα μαλλιά και παρασέρνει μακριά τις βαριές σκέψεις, ξεκίνησε να ανηφορίζει προς τον Λόφο της Σάνης με χαμόγελα και γλυκιά προσμονή. Στο φόντο, ο μεσαιωνικός Πύργος και η ήρεμη θάλασσα που συνυπήρχε αρμονικά με τον ουρανό και τη φύση, συνθέτοντας ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό με πανδαισία χρωμάτων.

Η θέα από τον Λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική, όπου διεξάγεται το Sani Festival THE MAGAZINE

Μικροί και μεγάλοι, τουρίστες, επισκέπτες και ντόπιοι, έλαβαν τις θέσεις τους στον άψογα οργανωμένο χώρο του Sani Festival, το οποίο γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια του. Δύο περίπου ώρες μετά, όλοι θα ήταν όρθιοι μπροστά στη σκηνή και θα λικνίζονταν στους latin jazz ρυθμούς των Chucho Valdés και Paquito D'Rivera, οι οποίοι σηματοδότησαν την έναρξη του φεστιβάλ την Κυριακή (10/07).

Ξεχωριστή πρεμιέρα με τους Chucho Valdés και Paquito D'Rivera

Οι ζωντανοί θρύλοι της αφροκουβανέζικης μουσικής Chucho Valdés και Paquito D'Rivera, οι οποίοι πρόσφατα μίλησαν στο NEWS 24/7, βρέθηκαν στη χώρα μας στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας τους, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την συνάντηση και σύμπραξή τους, περίπου 40 χρόνια μετά την τελευταία συνεργασία τους. Υπήρξαν μέλη του συγκροτήματος Irakere, ενός από τα πιο σημαντικά και πρωτοποριακά συγκροτήματα στην ιστορία του νησιού της Καραϊβικής, και φέτος αποφάσισαν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους, αναβιώνοντας, αφενός, τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος και δημιουργώντας, αφετέρου, νέες μουσικές, οι οποίες συνεχίζουν την μακρά ιστορία τους.

Οι Chucho Valdés και Paquito D'Rivera συναντήθηκαν ξανά, περίπου 40 χρόνια μετά την τελευταία συνεργασία τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ

Φορώντας τα πολύχρωμα πουκάμισά τους και έχοντας το αθώο χαμόγελο ενός μικρού παιδιού, οι Chucho Valdés και Paquito D'Rivera ανέβηκαν στη σκηνή του Sani Festival και μάς ταξίδεψαν από την Κούβα μέχρι την Βενεζουέλα και την Αργεντινή, αποδεικνύοντας πως η καλή μουσική είναι μία και μπορεί να ενώσει όλους τους ανθρώπους. Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που πρεσβεύουν και οι ίδιοι, αφού όπως μας δήλωσε σε μία μεταξύ μας συζήτηση ο Paquito D'Rivera: «Ένα καλό τραγούδι, είναι σαν μια όμορφη γυναίκα. Είναι πάντα όμορφη, δεν την βαριέσαι».

Ο μεν Chucho Valdés, πιανίστας, συνθέτης και ιδρυτής των Irakere, κάθισε στο πιάνο του και επιδόθηκε με μοναδική μαεστρία σε ένα τρυφερό και συνάμα ενθουσιώδες παίξιμο, που άλλοτε σε συγκινούσε και άλλοτε σε καλούσε να χορέψεις. Πρόκειται για μια επιβλητική παρουσία, που ξεγελά, αφού ο ίδιος είναι ένας απόλυτα ευγενής, γλυκός και χαμηλών τόνων κύριος. Σχεδόν ντροπαλός, πού και πού γυρνούσε το κεφάλι προς το κοινό, χαμογελώντας και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του.

Ο ευγενικός και χαμηλών τόνων Chucho Valdés, επιδόθηκε σε ένα τρυφερό και συνάμα ενθουσιώδες παίξιμο πιάνου στο Sani Festival ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ

Από την άλλη, ο Paquito D'Rivera, σαξοφωνίστας, συνθέτης και κλαρινετίστας, μας εντυπωσίασε με την δεξιοτεχνία του και την απίστευτη ενέργειά του. Ζωηρός, εξωστρεφής και επικοινωνιακός, μοιράστηκε ιστορίες από την φιλία τους, μας είπε «ευχαριστώ» στα ελληνικά πολλές φορές ανάμεσα στα τραγούδια και δημιούργησε μια ξεχωριστή σύνδεση με το κοινό, καλώντας το σε ένα παιχνίδι επανάληψης φράσεων και ρυθμικών χειροκροτημάτων, το οποίο μας έκανε όλους μια μεγάλη παρέα.

«Καρπός» του reunion των δύο μουσικών, οι οποίοι τρέφουν μεγάλη αγάπη και εκτίμηση ο ένας για τον άλλον - και αυτό είναι εμφανές πάνω και κάτω από τη σκηνή -, είναι το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "I Missed You Too", το οποίο και μας έπαιξαν, μεταξύ άλλων κομματιών, στη συναυλία τους. Ο Paquito D'Rivera περιέγραψε το πώς προέκυψε το όνομα του δίσκου, εξιστορώντας μας πως κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης τηλεφωνικής συνομιλίας τους, ο Chucho Valdés του είπε "I Miss You". Τότε, ο ίδιος του απάντησε "I Missed You Too" και κάπως έτσι «γεννήθηκε» το νέο τους μουσικό έργο, αλλά και η ιδέα να συνεργαστούν ξανά, αφότου οι δρόμοι τους χωρίστηκαν το 1980, όταν ο πρώτος οδηγήθηκε στην εξορία και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη.

Ζωηρός, εξωστρεφής και επικοινωνιακός, ο Paquito D'Rivera δημιούργησε μια ξεχωριστή σύνδεση με το κοινό του Sani Festival ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο νέος δίσκος αποτυπώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους, περιλαμβάνοντας τραγούδια από τα πρώτα χρόνια τους, νέες συνθέσεις τους, μεταξύ των οποίων και το «Τάνγκο της Λορένας», το οποίο έγραψε ο Chucho Valdés για την επί χρόνια σύντροφό του, αλλά και μία βερσιόν του Μότσαρτ. Ο Paquito D'Rivera προλόγισε σχεδόν όλα τα κομμάτια που έπαιξαν, δίνοντας κάθε φορά ενδιαφέρουσες και πληροφορίες, εμπλουτίζοντας έτσι την ακρόαση και την όλη εμπειρία μας. Στο πλευρό τους είχαν τέσσερις εξαιρετικούς μουσικούς, οι οποίοι προσέθεσαν τις δικές τους μουσικές πινελιές στη συναυλία. Οι Diego Urcola (τρομπέτα), José A. Gola (μπάσο), Dafnis Prieto (τύμπανα) και Roberto Vizcaino Jr. (κρουστά) έδωσαν «ρέστα» στη σκηνή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, με τον κόσμο να επευφημεί με χειροκροτήματα την απόδοσή τους.

Στο τέλος της βραδιάς, μετά την «καληνύχτα» τους, οι δύο καλλιτέχνες ανέβηκαν ξανά στη σκηνή έπειτα από το κάλεσμα του κοινού, που χειροκροτούσε όρθιο και κατενθουσιασμένο. Το χορευτικό και άκρως ξεσηκωτικό encore που μας χάρισαν, υπήρξε «το κερασάκι στην τούρτα» στην ήδη απολαυστική συναυλία τους, η οποία αποτέλεσε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να «ανοίξει» αυτή η γιορτή της μουσικής.

Οι Chucho Valdés και Paquito D'Rivera ξεσήκωσαν το κοινό του Sani Festival με τους jazz latin ρυθμούς τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ

Φεύγοντας, σκεφτόμουν αυτό που μας είχαν πει το προηγούμενο βράδυ οι δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες, ότι τους λείπει η Κούβα. Μπορεί να μην ζουν πια εκεί, ωστόσο, την κρατούν ζωντανή μέσα από τις μουσικές τους, δίνοντας «σάρκα και οστά» στις ρίζες τους, τις καλές αναμνήσεις τους, τις επιρροές τους.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως, παρά την αναβολή της συναυλίας και την πραγματοποίησή της μία μέρα μετά, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η πρώτη μέρα του Sani Festival ήταν γεμάτη από κόσμο που τίμησε τους δύο θρύλους της μουσικής με την παρουσία του.

30 χρόνια Sani Festival, ένας θεσμός που διαρκώς εξελίσσεται

Εδώ και 30 χρόνια, τα βράδια του καλοκαιριού, κάτι μαγικό συμβαίνει στον Λόφο της Σάνης στην Χαλκιδική. Όλα ξεκίνησαν το 1992, ως μια ιδέα των Σταύρου και Νίκης Ανδρεάδη, οι οποίοι υπήρξαν εμπνευστές του. Η ιδιωτική πρωτοβουλία τους, που είχε, αρχικά, ως κεντρική θεματική την jazz μουσική, αναπτύχθηκε μέσα στα χρόνια και το Sani Festival έφτασε σήμερα να αποτελεί παράδοση και έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά του την αγάπη για την μουσική, την συνέπεια, την υψηλή ποιότητα, αλλά και την άψογη διοργάνωση.

Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο και κατενθουσιασμένο τους Chucho Valdés και Paquito D'Rivera στο Sani Festival ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ

Από τότε μέχρι σήμερα, πολλά μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έχουν περάσει από τον Λόφο, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 385 συναυλίες, παραστάσεις και εκδηλώσεις. Παράλληλα, ο κύκλος "Jazz on the Hill" παραμένει βασικός άξονας του φεστιβάλ, ωστόσο, νέες θεματικές ενότητες όπως οι "International Sounds", "Greek Variations" και "Classical Waves" έχουν προστεθεί στη δομή του, καθιστώντας το ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό θέαμα με διεθνή αντίκτυπο.

Μέσα σε αυτές τις δεκαετίες, ο θεσμός είχε αδιάλειπτη παρουσία και διατηρούσε την υψηλή αισθητική του χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητά του, ενώ συνεχίζει να εξελίσσεται χάριν των ανθρώπων που βρίσκονται στο τιμόνι του και φροντίζουν να παραμένει πιστός στις αξίες του και την φιλοσοφία του.

Οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές του Sani Festival, Γιώργος και Γιάννης Μουστάκας, προλόγισαν την έναρξή του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ

Τρανό παράδειγμα αποτελούν οι Γιώργος και Γιάννης Μουστάκας, καλλιτεχνικοί διευθυντές του Sani Festival, οι οποίοι προσεγγίζουν με αγάπη, σεβασμό, αλλά και επαγγελματισμό την τον θεσμό και την ιστορία του. Οι ίδιοι, προλόγισαν την πρεμιέρα του φεστιβάλ λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας των Chucho Valdés και Paquito D'Rivera, τονίζοντας την σπουδαιότητα του πολιτισμού και της τέχνης, αλλά και τη σημασία της ποιότητας του φεστιβάλ, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα του. Υπογράμμισαν τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, αλλά και το πώς ανταπεξήλθαν σε αυτές, έχοντας πάντοτε ως στόχο το καλύτερο, ενώ απέτισαν φόρο τιμής στην αείμνηστη Όλγα Ταμπουρή, που υπήρξε προκάτοχός τους.

Φέτος, το Sani Festival θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου, οπότε και θα «κλείσει» πανηγυρικά με την συναυλία του θρυλικού Ιταλού τενόρου, Andrea Bocelli! Ο αγαπητός και διάσημος καλλιτέχνης αναμένεται να ολοκληρώσει τους εορτασμούς για τα 30 χρόνια του φεστιβάλ, έχοντας στο πλευρό του την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στο πιο πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός αυτού του καλοκαιριού.

Το Sani Festival γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια του και παραμένει ένας πολιτιστικός θεσμός που διαρκώς εξελίσσεται ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ

Οι επόμενες συναυλίες στο πρόγραμμα του Sani Festival: Al Di Meola Acoustic Trio (17/07), Jack Savoretti (23/07), Ξενοδοχείο Ασμάτων: 30 χρόνια νότες - ο Λόφος και η Θάλασσα - Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Πέννυ Μπαλτατζή (06/08), Mediterranean Project: Η Ελλάδα & ο κόσμος -Δημήτρης Μπάσης, Ρένα Μόρφη, Δώρος Δημοσθένους, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Καλλιόπη Πούσκα (13/08), Andrea Bocelli (20/08).

Ο πολιτισμός "παντρεύεται" με τον τουρισμό στο Sani Resort

Το Sani Festival πραγματοποιείται στον Λόφο της Σάνης, που βρίσκεται εντός του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Το συγκρότημα αποτελεί ένα «κόσμημα» για την περιοχή, αλλά και ισχυρό πυλώνα του τουρισμού στη χώρα μας, και απλώνεται σε μία έκταση 4.000 στρεμμάτων. Απαρτίζεται από 5 μοναδικά ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν εστιατόρια, μπαρ και μεγάλες πισίνες, ενώ πλαισιώνεται από φυσικά δάση, υγροβιότοπους και καταγάλανες παραλίες, με άμεση θέα και πρόσβαση προς τη θάλασσα.

Το ξενοδοχείο Sani Dunes του πολυτελούς θερέτρου Sani Resort στη Χαλκιδική THE MAGAZINE

Το Sani Resort, που «αγκαλιάζει» εδώ και δεκαετίες το Sani Festival, χαρακτηρίζεται από την υψηλή αισθητική, την αγάπη για την τέχνη και την εγκάρδια φιλοξενία, που συνδυάζονται εξαιρετικά με το πνεύμα και τη φιλοσοφία του φεστιβάλ. Στηρίζει εμπράκτως τον θεσμό και καλεί κάθε χρόνο εξωτερικούς επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους της περιοχής, να βιώσουν την όλη εμπειρία, η οποία είναι μαγική, «παντρεύοντας» με μοναδικό τρόπο τον τουρισμό με τον πολιτισμό.

Σημειώνεται πως το Sani Resort το 2020 έγινε το πρώτο resort στην Ελλάδα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, λειτουργώντας αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 2019, ενώ συνεχίζει να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοσή του. Παράλληλα, έχει δεσμευτεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της πλούσιας ζωής που φιλοξενεί, ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε World’s Leading Luxury Green Resort από τη διοργάνωση World Travel Awards 2021. Τέλος, το Sani Resort στηρίζει την τοπική κοινωνία και οικονομία, με έμφαση στη στελέχωση μέσα από την κοινότητα, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και τη φροντίδα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα του Sani Festival 2022