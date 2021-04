Τέσσερα Best Sellers που αξίζουν μια θέση στη βιβλιοθήκη σου

Ένας από τους πλέον δημιουργικούς τρόπους να περάσεις τον ελεύθερο χρόνο σου είναι διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο. Μιας και βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από το Πάσχα και όπως και να το κάνουμε ο ελεύθερος χρόνος θα είναι τις ημέρες αυτές περισσότερος από πριν, ψάξαμε και σου προτείνουμε τέσσερα βιβλία που αξίζει να διαβάσεις.

ΜΑΤ ΡAΦ - Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΛΑΒΚΡΑΦΤ ( LOVECRAFT COUNTRY)

Σικάγο, 1954. Όταν εξαφανίζεται ο πατέρας του, ο 22χρονος νέγρος βετεράνος του στρατού Άττικους Τάρνερ αναγκάζεται να ταξιδέψει στη Νέα Αγγλία, συνοδευόμενος από τον θείο του, Τζορτζ, και την παιδική του φίλη Λετίσια, προκειμένου να τον βρουν. Στο ταξίδι τους προς το υποστατικό του Σάμιουελ Μπρεθγουάιτ (όπου κάποτε δούλευε ως σκλάβα η προγιαγιά του Άττικους και όπου τώρα φαίνεται να βρίσκεται ο πατέρας του), θα συναντήσουν τόσο τους εγκόσμιους κινδύνους της λευκής Αμερικής, όσο και τους υπερκόσμιους κινδύνους που μοιάζουν να είναι βγαλμένοι από τα μυθιστορήματα του Λάβκραφτ.

Ένα μυθιστόρημα τρόμου και σκοτεινής φαντασίας, το οποίο επιχειρεί να ανακαλύψει τους συνδέσμους ανάμεσα στη λογοτεχνία τρόμου του Χ. Λάβκραφτ και στον τρόμο του φυλετικού διαχωρισμού που βίωναν οι μαύροι της Αμερικής την εποχή της ρατσιστικής νομοθεσίας που έμεινε γνωστή ως «Νομοθεσία Τζιμ Κρόου».

Το βιβλίο, το οποίο απαρτίζεται από οκτώ ιστορίες συνδεόμενες μεταξύ τους, αποτέλεσε τη βάση της ομώνυμης επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς του HBO.

Βιογραφικό

Ο Ματ Ραφ (Matt Ruff) γεννήθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης το 1965. Είναι συγγραφέας επτά μυθιστορημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα Fool on the Hill, Bad Monkeys, Set This House in Order, The Mirage και Sewer, Gas & Electric. Το μυθιστόρημά του Η Χώρα του Λάβκραφτ (Lovecraft Country) έγινε σίριαλ από το HBO.

Το τελευταίο του μυθιστόρημα 88 Names εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2020 από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins.

ISBN: 978-960-382-024-6

Σελ: 580 – Τιμή: 18,02 με ΦΠΑ

ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΤΕΪΛΟΡ - ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ

Υποψήφιο για βραβείο ΒOOKER 2020

Ένα μυθιστόρημα για την οικειότητα, τη βία και τη συγχώρεση μεταξύ φίλων σε μία πανεπιστημιούπολη των Μεσοδυτικών Πολιτειών, από μια ηλεκτρισμένη νέα λογοτεχνική φωνή.

Ο Γουάλας αισθάνεται ότι δεν χωράει στην πανεπιστημιούπολη όπου δουλεύει ασταμάτητα για να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του στη βιοχημεία. Είναι ένας εσωστρεφής νεαρός από την Αλαμπάμα, μαύρος και γκέι, που έχει αφήσει πίσω του την οικογένειά του χωρίς να καταφέρει να αποδράσει από τις βαριές σκιές της παιδικής του ηλικίας. Για λόγους αυτοσυντήρησης, ο Γουάλας διατηρεί απόσταση από όλους, ακόμα και από τον στενό κύκλο των φίλων του – όπου κάποιοι βγαίνουν μεταξύ τους, άλλοι βγαίνουν με γυναίκες και κάποιοι άλλοι υποκρίνονται τους στρέιτ. Όμως στη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου στα τέλη του καλοκαιριού, μια σειρά από αντιπαραθέσεις με τις συνεργάτιδές του και μια απροσδόκητη επαφή με έναν δήθεν στρέιτ φίλο του συνωμοτούν για να κάμψουν τις αντιστάσεις του και φέρνουν στο φως καλά κρυμμένα ρεύματα εχθρότητας και πόθου μέσα στην κοινότητά τους.

Η Αληθινή ζωή είναι μια νουβέλα σχεδόν οδυνηρής έντασης, μια ιστορία που θέτει το ερώτημα αν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε τις προσωπικές πληγές μας και με ποιο κόστος.

H Αληθινή ζωή ξεχώρισε ως ένα από τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς 2020 από τους New York Times, The Washington Post, Elle, The Guardian, The Paris Review, Harper's Bazaar, Financial Times, Huffington Post, BBC, New York Public Library, Vanity Fair, Thrillist, VICE, SELF, Electric Literature, and Shelf Awareness.

Βιογραφικό

Ο Μπράντον Τέιλορ (Brandon Taylor) γεννήθηκε το 1989 στην Αλαμπάμα. Σπούδασε στο Auburn University του Μοντγκόμερι και ακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη βιοχημεία, και αργότερα, το 2016, άρχισε καριέρα στη δημιουργική γραφή ως υπότροφος του Lamda Litterary Foundation, του Kimbilio Fiction και του Tin House Summer Writer’s Workshop. Το πρώτο του μυθιστόρημα Αληθινή ζωή ήταν υποψήφιο για το βραβείο Booker Prize 2020.

ISBN: 978-960-382-033-8

Σελίδες: 360 τιμή: 19,08 με ΦΠΑ

ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ - 1984 GRAPHIC NOVEL

Διασκευή και Εικονογράφηση FIDO NESTI

Μετάφραση: Νίνα Μπάρτη - Γιώργος Προεστός

Στα αριστοτεχνικά χέρια του Fido Nesti, το σηµαντικότερο έργο του Τζωρτζ Όργουελ βρίσκει την πρώτη του διασκευή σε κόµικς. Το 1984 αφηγείται την ιστορία του φοβισµένου Γουίνστον Σµιθ, ο οποίος ζει σε έναν κόσµο απόλυτης καταπίεσης. Στην Ωκεανία, το να έχεις ελεύθερη σκέψη θεωρείται βαρύτατο έγκληµα. Σε µια κοινωνία όπου έχει θεσµοθετηθεί το ψέµα, ο Γουίνστον επαναστατεί και, στη λαχτάρα του για αλήθεια και ελευθερία, διακινδυνεύει τη ζωή του αφήνοντας τον εαυτό του να ερωτευτεί µια συνάδελφο, την όµορφη Τζούλια, και να στραφεί ενάντια στο καθεστώς. Εκδεδοµένο για πρώτη φορά το 1949, το προφητικό έργο του Όργουελ βρίσκει την απεικόνισή του σε αυτό το λαµπρό graphic novel.

Το ολοκληρωτικό καθεστώς του Μεγάλου Αδελφού, παρακολουθώντας συνεχώς τους πάντες και τα πάντα μέσα από αμέτρητες διαδραστικές τηλεοθόνες, ασκεί τον απόλυτο έλεγχο στις πράξεις και τις συνειδήσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία του 20ού αιώνα, το «1984» διαβάστηκε σαν μανιφέστο και θαυμάστηκε σαν προφητεία. Η εφιαλτική του αλήθεια για το κράτος της θανατερής τρομοκρατίας απέχει μόλις ένα βήμα από το να γίνει πραγματικότητα: ήδη ο Μεγάλος Αδελφός μάς βλέπει.

Βιογραφικό

O Έρικ Άρθουρ Μπλαιρ (1903-1950), γνωστός περισσότερο με το συγγραφικό του ψευδώνυμο Τζωρτζ Όργουελ, ήταν Βρετανός συγγραφέας, λογοτέχνης και δημοσιογράφος. Το έργο του χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρο πεζό λόγο, συνειδητότητα των κοινωνικών ανισοτήτων, αντίθεση στα ολοκληρωτικά καθεστώτα και αφοσίωση στον δημοκρατικό σοσιαλισμό. Συχνά κατατάσσεται στους Άγγλους συγγραφείς του 20ού αιώνα με τη μεγαλύτερη επιρροή και στους πιο σημαντικούς χρονικογράφους της αγγλικής κουλτούρας της γενιάς του.

Ο Όργουελ έγραψε κριτικές λογοτεχνίας, ποίηση, μυθιστορήματα και πολεμικές ανταποκρίσεις. Έγινε διάσημος για το δυστοπικό μυθιστόρημα 1984 – Ο Μεγάλος Αδελφός, που το έγραψε το 1949, και την αλληγορική νουβέλα Η φάρμα των ζώων (1945). Το 2008, οι Times, τον κατέταξαν δεύτερο στη λίστα με τους πενήντα κορυφαίους Βρετανούς συγγραφείς από το 1945. Το έργο τού Όργουελ συνεχίζει να επηρεάζει τη μαζική και πολιτική κουλτούρα και ο όρος Οργουελικός, περιγραφικός ολοκληρωτικών και απολυταρχικών πρακτικών, εντάχθηκε στο λεξιλόγιο μαζί με αρκετούς από τους νεολογισμούς του, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: ψυχρός πόλεμος, Μεγάλος Αδελφός, Αστυνομία Σκέψης, Δωμάτιο 101, διπλή σκέψη και έγκλημα σκέψης.

Ο FIDO NESTI γεννήθηκε στο Σάο Πάολο το 1971. Αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, εργάζεται στις εικονογραφήσεις και στα κόμικς πάνω από 30 χρόνια. Έργα του έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα όπως τα The New Yorker, Rolling Stone και Americas Quarterly, καθώς και σε πολλές άλλες εκδόσεις. Ο Fido επηρεάστηκε βαθιά από το 1984, ακριβώς το έτος 1984, όταν, μαθητής ακόμα, διάβασε το έργο και άρχισε να αναρωτιέται για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, και να εντυπωσιάζεται διαρκώς από το πώς ο δυστοπικός κόσμος της φαντασίας του Όργουελ γίνεται όλο και πιο αληθινός.

ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ - Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Το αριστούργημα του Τζωρτζ Όργουελ σε κόμικς

Διασκευή - Εικονογράφηση Odyr

Μετάφραση: Νίνα Μπάρτη - Γιώργος Προεστός

Κουρασμένα από την εκμετάλλευση στην οποία τα υποβάλλουν οι άνθρωποι, τα ζώα της Αρχοντικής Φάρμας επαναστατούν εναντίον του ιδιοκτήτη τους και καταλαμβάνουν το αγρόκτημα, με σκοπό τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού συστήματος ισοτιμίας που βασίζεται στο σύνθημα: «Τέσσερα πόδια καλό, δυο πόδια κακό». Όμως, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος προκειμένου κάποια ζώα –τα πιο έξυπνα, τα γουρούνια– να αρχίσουν να απολαμβάνουν ειδικά προνόμια, επαναφέροντας ένα καθεστώς καταπίεσης. Η ιστορία της φιλελεύθερης εξέγερσης των ζώων ξαναγράφεται για να δικαιολογήσει τη νέα τυραννία, και οι αντιφρονούντες είτε εξαφανίζονται είτε σωπαίνουν με τη βία.

Με ακρυλικό μελάνι, μετατρέποντας κάθε σελίδα σε αληθινό έργο τέχνης, ο κομίστας και ζωγράφος Odyr έδωσε σχήμα και χρώμα σε αυτό το «αγροτικό παραμύθι», το οποίο, σύμφωνα με τον Άγγλο συγγραφέα Malcolm Bradbury, «είναι η καλύτερη σάτιρα που γράφτηκε ποτέ για το σκοτεινό πρόσωπο της σύγχρονης ιστορίας».

Σύγχρονο κλασικό, ένα από τα πιο διάσημα έργα μυθοπλασίας του 20ού αιώνα, λαμβάνει ζωή και κίνηση με αυτή την εξαιρετική διασκευή για όλες τις ηλικίες. Γραμμένο εν μέσω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και δημοσιευμένο το 1945, το έργο του Τζωρτζ Όργουελ αποτελεί μια απ’ τις πιο συναρπαστικές αφηγήσεις της εποχής μας, μια οικουμενική αλληγορία για τους μηχανισμούς της εξουσίας και τις αδυναμίες που οδηγούν στη διάβρωση και στον εκφυλισμό των μεγάλων ιδεών και σχεδίων πολιτικής επανάστασης.

«Αυτό το βιβλίο μάς λέει πως όσοι παραιτούνται της ελευθερίας τους με αντάλλαγμα κάποιες υποσχέσεις για ασφάλεια καταλήγουν χωρίς ούτε τη μία ούτε την άλλη». Christopher Hitchens

Βιογραφικό

Ο ODYR γεννήθηκε το 1967 στην πόλη Πελότας της Βραζιλίας. Είναι κομίστας και ζωγράφος και έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία, το «Copacabana» με κείμενα του Lobo, και το «Guadalupe» με κείμενα της Angélica Freitas. Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ανθολογίες κόμικς και οι σύντομες ιστορίες και εικονογραφήσεις του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά της Βραζιλίας, όπως Folha de São Paulo, O Globo, Le Monde Diplomatique Brasil κ.ά.