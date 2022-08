Τρεις σχεδιάστριες κοσμημάτων για να αναζητήσεις στα νησιά

Η τσάντα μας γεμίζει με κοχύλια και πέτρες από την αγαπημένη μας παραλία και το κινητό μας με φωτογραφίες από θάλασσες, βουτιές και ηλιοβασιλέματα. Χρειάζεσαι κάτι για να σου θυμίζει το καλοκαίρι, τις διακοπές, το πόσο ωραία πέρασες. Το φαγητό έχει άλλη γεύση στο νησί, πρέπει οπωσδήποτε να φέρεις πίσω στην πόλη εκείνο το τοπικό τυρί, ένα βάζο μέλι, ένα γλυκό του κουταλιού.

Ο τρόπος που ξοδεύουμε τα χρήματά μας στις διακοπές έχει αλλάξει. Αναζητούμε όλο και περισσότερο τις αυθεντικές εμπειρίες, από τη φιλοξενία και το φαγητό μέχρι τα χειροποίητα αντικείμενα, θέλοντας να ανακαλύψουμε τους ανθρώπους που καταπιάνονται με τα χέρια τους, τους artisans των νησιών.

Τα νησιά αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο σε τόπους δημιουργικής επιχειρηματικότητας, με τις νεότερες γενιές να στήνουν την επιχείρησή τους σε γραφικά σοκάκια, κάτω από το αιγαιοπελαγίτικο μπλε. Σε αυτή τη γενιά ανήκουν και τρεις σχεδιάστριες κοσμημάτων, η καθεμία με το δικό της μοναδικό στυλ να ξεχωρίζει, που αξίζει να αναζητήσεις στις διακοπές σου.

Η Αριάδνη Κυπρή στη Σίφνο, η Ζωή Ξεμαντήλωτου στην Πάρο και η Μαριλίζα Δημάκου στην Αντίπαρο, φτιάχνουν τα δικά τους μοναδικά αξεσουάρ, αυτά που θέλεις να φέρεις πίσω στην πόλη για να σου θυμίζουν και να σε συνδέουν με το αγαπημένο σου νησί. Κάθε φορά που θα κοιτάς το κόσμημά σου, θα ξέρεις ότι έχει φτιαχτεί με αγάπη.

Αριάδνη Κυπρή

Τα statement κομμάτια της Αριάδνης Κυπρή στη Σίφνο

Στην πρωτεύουσα της Σίφνου, την Απολλωνία και μάλιστα στον πιο εμπορικό της δρόμο, το λεγόμενο Στενό, έχει ανοίξει το κατάστημά της η Αριάδνη Κυπρή. Θέλοντας να το «σκάσει» από την Αθήνα τους καλοκαιρινούς μήνες, η αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα και να βρεθεί στο νησί.

«Η Σίφνος φαινόταν βιώσιμη κίνηση από άποψη εξόδων ενώ παράλληλα την επισκέπτεται κόσμος που θεωρούσα ότι θα εκτιμήσει τη δουλειά μου. Και ήξερα και πολύ κόσμο που δουλεύει εδώ σεζόν οπότε ένιωθα πιο άνετα. Στάθηκα όμως τυχερή από την πρώτη στιγμή, βρήκα εύκολα χώρο και σπίτι. Να πω ότι δεν μου συμβαίνει συχνά αυτό, συνήθως μού έρχονται όλα πολύ δύσκολα. Οπότε είπα go with the flow» λέει η ίδια.

Κάπως έτσι, η Αριάδνη μένει στη Σίφνο 5 με 6 μήνες, και το γεγονός ότι περνάει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου της στο νησί, την έχει βοηθήσει να αλλάξει παραστάσεις και να βρίσκεται πιο κοντά στη φύση.

«Είναι σαν ψυχοθεραπεία, ξεμουδιάζει το μυαλό από τη ρουτίνα της Αθήνας και δίνει χώρο στη δημιουργικότητα. Βέβαια, δεν τα έχω λύσει όλα ακόμα. Δουλεύω χωρίς διάλειμμα Σίφνο- Αθήνα- Σίφνο και δεν υπάρχει περιθώριο για διακοπές. Θα το ρυθμίσω όμως κι αυτό. Είναι στα επόμενα σχέδια».

Η Αριάδνη εμπνέεται από τα ταξίδια, τη φύση, την αρχιτεκτονική, τις εικονογραφήσεις και κάθε δημιουργία της θέλει να είναι άρτια φτιαγμένη, με βάθος και συλλογισμό. Χρησιμοποιεί μέταλλα, φυσικά υλικά και δίνει πρωτεύουσα σημασία στην αισθητική και τη λεπτομέρεια. Τα κοσμήματά της όμως δεν είναι μόνο άψογα φτιαγμένα αλλά μοιάζουν να αφηγούνται και μία ιστορία, αυτή που θέλεις να θυμάσαι από τις διακοπές σου.

Ζωή Ξεμαντήλωτου

Τα γλυπτά κοσμήματα της Ζωής Ξεμαντήλωτου στην Πάρο

Κοσμήματα που μοιάζουν με γλυπτά, οργανικά, ακατέργαστα, ένα κομμάτι της Γης, με αναφορές από αρχαίους πολιτισμούς, που ξεχωρίζουν όταν τα φοράς φτιάχνει η Ζωή Ξεμαντήλωτου, η οποία έχει σαν μόνιμη βάση της την Πάρο. Σε ένα minimal στούντιο στη Νάουσα, οι δημιουργίες του Nesō φιγουράρουν σαν μικρά έργα τέχνης.

Πριν από τέσσερα χρόνια, η δημιουργός του brand Nesō Studio, πήρε την απόφαση – σε ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια της ζωής της – να παρατήσει τη δουλειά της και όλους τους στόχους που κυνηγούσε, «στόχους άλλων και όχι δικούς της) για να αφιερωθεί στη μικρογλυπτική.

«Όλα κύλησαν όπως πρέπει να κυλούν στη ζωή, με τη ροή. Δεν πίεσα για τίποτα τον εαυτό μου αλλά ούτε τις καταστάσεις. Ήμουν ευτυχισμένη που δημιουργούσα τα γλυπτά μου, μικρές οντότητες που τους έδινα κομμάτι από την ψυχή μου. Αποφάσισα να γίνει η δουλειά μου το κόσμημα που τόσο αγαπώ, αφού πρώτα είχα πειστεί πως είναι η διασκέδασή μου» εξηγεί η Ζωή.

Διαβάζοντας αστρονομία, βρήκε από τη NASA το όνομα για τα κοσμήματα της. Νησώ είναι μια από της Νηρηίδες, αλλά και το όνομα του φυσικού δορυφόρου του πλανήτη Ποσειδώνα. «Το σχήμα του είναι ακανόνιστο, σαν τα γλυπτά μου».

Όταν σταμάτησε απότομα εξαιτίας της πανδημίας, η Ζωή άδραξε την ευκαιρία να ξαναγνωρίσει τον εαυτό της. Και ύστερα, γνώρισε τον σύζυγό της, τον Νικόλα – ένας έρωτας που την έπεισε να μετακομίσει στην Πάρο. «Για όσους με έχουν ζήσει στην πόλη και ειδικά για τους φίλους μου φάνταζε τρελό, εγώ όμως είχα πάντα αυτό το κομμάτι που με τράβαγε κοντά στη θάλασσα γιατί είμαι κι εγώ νησιώτισσα (σ.σ. η Ζωή έχει καταγωγή από τον Αη Στράτη».

Ο ερχομός του παιδιού τους, του Αυγουστή, έκανε τη ζωή στην Πάρο ακόμα πιο όμορφη. «Η ζωή στο νησί είναι μαγική αλλά και δύσκολη» λέει η ίδια, αν και η ζυγαριά της γέρνει κατά πολύ προς το πρώτο. Η φύση, θάλασσα και η μοναδικότητα της ζωής είναι άλλωστε όσα εμπνέουν καθημερινά τη Ζωή.

Μαριλίζα Δημάκου

Τα καλοκαιρινά σουβενίρ της Μαριλίζας Δημάκου στην Αντίπαρο

Σε ένα τόσο δα νησί, η Χώρα καταφέρνει και βρίθει καταστημάτων. Στην περαντζάδα που κάνεις από το λιμάνι μέχρι την κεντρική πλατεία και το Κάστρο, θα συναντήσεις κάθε λογής μαγαζιά. Προτού όμως η Αντίπαρος εξελιχθεί στον σημερινό δημοφιλή τουριστικό προορισμό, η Μαριλίζα Δημάκου την είχε ήδη αγαπήσει.

Κάνοντας διακοπές οικογενειακά για πολλά χρόνια, πήρε την απόφαση να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα Mariliza, φιλοξενώντας τόσο τις δικές της δημιουργίες όσο και νέων σχεδιαστών.

«Έφτιαχνα χειροποίητα κοσμήματα, σανδάλια και μια μικρή σειρά με καφτάνια, πριν ξεκινήσω το μαγαζί. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και το πρώτο βήμα δεν άργησε να γίνει. Με εμπνέει η αύρα του νησιού, ξυπνάς κάθε πρωί σε ένα παραμυθένιο σκηνικό μακριά από την πόλη. Οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, όλα κυλάνε χαλαρά» εξομολογείται.

Τα κοσμήματα της Μαριλίζας είναι αυτά που θέλεις να σε συνοδεύουν στις διακοπές σου και που με την επιστροφή σου στην πόλη, σου χαρίζουν λίγο ακόμα καλοκαίρι. Επίσης, είναι το τέλειο δώρο για τους αγαπημένους σου. Πλέον, η Μαριλίζα διατηρεί ένα ακόμα κατάστημα στο νησί. Στο Fildisi, βρίσκει ημιπολύτιμα κοσμήματα από Ελληνες δημιουργούς/ σχεδιαστές, επιλεγμένα ρούχα και μαγιό.