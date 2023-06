We Want Out: Οι Ηelloween σάρωσαν στο Release και συνέτριψαν τον χρόνο

Ο θεός της μουσικής ήταν μαζί μας το Σάββατο στη δεύτερη μέρα του Release. Οχι μόνο "κανόνισε" να σταματήσει η καλοκαιρινή μπόρα την κατάλληλη στιγμή αλλά μάς πρόσφερε ένα σόου που θα το θυμόμαστε για χρόνια. Oι εμβληματικοί για το heavy/power metal Helloween συνέτριψαν τον χρόνο και μάς έδωσαν ελιξήριο ζωής καθώς άπαντες φύγαμε από τη συναυλία τουλάχιστον 20 χρόνια νεότεροι.

Τι καταιγισμός ήταν αυτός! Ο ήχος, χωρίς υπεροβολή, ήταν αδαμάντινος, το set-list, βασισμένο φυσικά στα αριστουργηματικά Keeper of the seve keys part 1 και 2, πυρπόλησε τα μυαλά μας ενώ το συγκρότημα (μ' αυτό το ανορθόδοξο αλλά εν τέλει έξοχο line up των τελευταίων χρόνων με τους δύο frontmen) έβγαλε στη σκηνή ενέργεια που δεν μπορούν να βγάλουν 20άρηδες στις μέρες μας.

RELEASE 2023

Ο κόσμος παραληρούσε ήδη από τα πρώτα λεπτά αλλά με τις πρώτες νότες από το κολοσσιαίο rif στο Eagle Fly Free άρχισε να συμμετέχει σε μία metal μέθεξη που λίγες μπάντες μπορούν να δώσουν εν έτει 2023. Λίγο αργότερα, στο "Future World", άναψαν και τα πρώτα καπνογόνα για να συμπληρωθεί ένα άκρως πορωτικό σκηνικό, βγαλμένο από τα καλύτερα metal όνειρα.

Ο,τι και αν γράψουμε λίγο. Oι τραγουδιστές Michael Kiske και Andi Deris απέδειξαν ότι έχουν βρει μία εξαιρετική μεταξύ τους χημεία (μοιραζόμενοι τα τραγούδια αλλά ερμηνεύοντας και μαζί) με τον πρώτο πάντως να αποδεικνύεται τεχνικά ανώτερος, δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι θεωρείται ένας από τους καλύτερους metal τραγουδιστές ever.

Ολα αυτά βέβαια δε θα συνέβαιναν αν δεν υπήρχε αυτός ο δαιμόνιος τύπος, ο Kai Hansen, που τα κάνει όλα και συμφέρει. Ο άνθρωπος-ορχήστρα των Helloween, έστω και αν έλειψε από την μπάντα πολλά χρόνια (από το 1989 μέχρι το 2016), πιστοποίησε ότι πρόκειται ίσως για τον κορυφαίο δημιουργό του ευρωπαϊκού power metal. Οι περισσότεροι από τους ύμνους που ακούστηκαν έχουν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του συνθετικά και αυτός ήταν από τους λόγους που αποθεώθηκε πολλάκις από το κοινό.

Δε δίστασε δε να πάρει και το μικρόφωνο, όπως στα πρώτα χρόνια της μπάντας όταν ήταν και frontman, για να τραγουδήσει με τη χαρακτηριστική φωνή του το medley από τις ημέρες του Walls of Jericho, του πρώτου δίσκου του συγκροτήματος. Ειδικά στο Ride the Sky πρέπει να ανατρίχιασαν πολλές ψυχές γύρω μας, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων που είχαν λιώσει το cd αυτό στα αξέχαστα εφηβικά τους χρόνια.

Από κοντά και το έτερο ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, ο Michael Weikath, που παραμένει ένας πολύ μεγάλος κιθαριστικός παίκτης, αλλά και εξαιρετικός συνθέτης.

RELEASE 2023

Oι Γερμανοί power metallers παρέμειναν στη σκηνή για συνολικά δύο ώρες και δέκα λεπτά ενώνοντας το μουσικό τους παρόν (που δεν είναι αμελητέο, κάθε άλλο) με το ένδοξο παρελθόν τους, ιδιαίτερα αυτό των 80s κατά τη διάρκεια των οποίων καιθερώθηκαν στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα με πωλήσεις εκατομμυρίων δίσκων.

Οπως κάθε metal βραδιά που σέβεται τον εαυτό της, έτσι και αυτή, είχε το φινάλε που της άξιζε. Στο Perfect Gentleman ο Deris ερμήνευσε μοναδικά ένα από τα πιο πρωτόπυπα τραγούδια της μπάντας ενώ στη συνέχεια η έκρηξη ήταν απόλυτη. ΟΛΟ το 13λεπτο έπος Keeper of the seven keys και για το τέλος η θύελλα του I want out που έβαλε φωτιά στην αρένα (στην οποία εκτοξεύτηκαν οι χαρακτηριστικές κολοκύθες, το σήμα-κατατεθέν του συγκροτήματος).

Από αυτή τη μαγευτική βραδιά έλειψαν ελάχιστα. Περιμέναμε να ακούσουμε το Save us, κάτι που δεν έγινε, ενώ το άλλο 13λεπτο έπος, το ομώνυμο Helloween, δεν χώρεσε σ' αυτό το play list. Ας είναι, να έχουμε κάτι να ακούσουμε την επόμενη φορά, έτσι και αλλιώς ο Hansen δεσμεύτηκε από σκηνής ότι θα επιστρέψουν σύντομα στην Ελλάδα.

Προς το παρόν οι Helloween ταξιδεύουν για την Ισπανία όπου θα συνεχίσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία η οποία θα ολοκληρωθεί στην πάντα πιστή σ' αυτήν την μπάντα Ιαπωνία.

Μέχρι τότε, οι στίχοι του Hansen στο I want out θα παραμένουν σφηνωμένοι στο μυαλό μας:

I want out

To live my life alone

I want out

Leave me be

I want out

To do things on my own

I want out

To live my life and to be free

Στο κάτω κάτω αυτό έχει σημασία. Να είμαστε ελεύθεροι και να δημιουργούμε...

Danke Helloween!