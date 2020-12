Genesis Pharma: Πρωτοπόρος στην φαρμακευτική καινοτομία και την κοινωνική συνεισφορά

Θέτοντας ως βασικό στόχο της δραστηριότητάς της την εξασφάλιση καινοτόμων θεραπειών για τους Έλληνες ασθενείς που πάσχουν από χρόνια, βαριάς μορφής και σπάνια νοσήματα, η GENESIS Pharma αποτελεί μια εταιρεία που βρίσκεται στο πλευρό της ιατρικής κοινότητας, των ασθενών και της κοινωνίας στο σύνολό της μέσα από την επιχειρηματική της διαδρομή αλλά και με δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 και υπήρξε μεταξύ των πρώτων φαρμακευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εξειδίκευση σε προϊόντα φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας. Αποτελεί σήμερα δε, τη μεγαλύτερη μεταξύ των ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών, που εξειδικεύονται σε καινοτόμα φάρμακα, βάσει κύκλου εργασιών.

Μέσω των μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών της με μερικές από τις κορυφαίες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών αιχμής, η GENESIS Pharma έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο καινοτόμων και υψηλής θεραπευτικής αξίας φαρμακευτικών προϊόντων για περισσότερες από 30 σοβαρές και σπάνιες ασθένειες.

Αποτελεί επίσης μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες στην Ελλάδα στην πολλαπλή σκλήρυνση με ένα μεγάλο εύρος θεραπευτικών επιλογών για τη νόσο και εμπειρία που ξεπερνά τα 20 χρόνια. Μάλιστα από τις πλέον σημαντικές της δραστηριότητες, θεωρείται η συνεργασία της με την Biogen, ηγέτιδα εταιρεία στην έρευνα για την πολλαπλή σκλήρυνση και τις νευροεπιστήμες σε παγκόσμιο επίπεδο, την οποία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η σημαντική της δραστηριότητα στη βιοτεχνολογία έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και στον τομέα των βιοομοειδών φαρμάκων, διαθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της βιοομοειδή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για ένα φάσμα ρευµατολογικών, δερµατολογικών και γαστρεντερολογικών χρόνιων, φλεγµονωδών παθήσεων.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, επίσης, πρωτοποριακές θεραπείες για σπάνια γενετικά νοσήματα, όπως η νωτιαία μυϊκή ατροφία, η νόσος του Fabry και η ATTR αμυλοείδωση. Σημαντικό είναι, τέλος, το εύρος καινοτόμων θεραπειών που διαθέτει η εταιρεία για σπάνιες αιματολογικές κακοήθειες, όπως το πολλαπλό μυέλωμα, τύποι λευχαιμίας και λεμφωμάτων και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα.

Συνολικά η GENESIS Pharma έχει εξασφαλίσει για την Ελλάδα 22 καινοτόμες θεραπείες μέσα από 9 διεθνείς συνεργασίες με εταιρείες έρευνας αιχμής.

Βιώσιμη ανάπτυξη & υπευθυνότητα

Παράλληλα, πέρα από τη δραστηριότητά της στον κλάδο της υγείας και του φαρμάκου, έντονη είναι η κοινωνική της δράση, για την οποία μάλιστα έχει τιμηθεί με περισσότερες από 30 διακρίσεις σχετικά με το εργασιακό της περιβάλλον αλλά και ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η εταιρεία εφαρμόζει μια περιβαλλοντική πολιτική που εστιάζει στην ασφαλή διαχείριση ληγμένων ή αλλοιωμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και στην ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας στην καθημερινή της λειτουργία.

Το εργασιακό της περιβάλλον στοχεύει στο να προσφέρει ασφάλεια, προοπτικές εξέλιξης και αναγνώριση στους ανθρώπους της και έχει καταφέρει να αποσπάσει τις περισσότερες διακρίσεις στην Ελλάδα, μέσω της διαδικασίας των Best Workplaces που βασίζεται στην αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων.

Παράλληλα, για περισσότερο από 15 χρόνια, η GENESIS Pharma πραγματοποιεί ένα εκτεταμένο κοινωνικό πρόγραμμα. Ενισχύει δεκάδες συλλόγους ασθενών και φορείς που προσφέρουν έργο σε πάσχοντες και πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας-πρόληψης και συγκεκριμένα για την πολλαπλή σκλήρυνση, τον καρκίνο, την ψωρίαση και τη σιδηροπενία.

Πραγματοποιεί, επίσης, έργο στήριξης δομών για παιδιά και νέους, με κύριους στόχους την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των ίσων ευκαιριών, την επιβράβευση της αριστείας και την προαγωγή του αθλητισμού. Μεταξύ των δράσεών της συγκαταλέγεται το Πρόγραμμα ‘Generous School’, που περιλαμβάνει δράσεις ανάπλασης και αναβάθμισης σχολείων της Αττικής και ‘Generous Γνώση’, για την ενίσχυση ακριτικών σχολείων με υποστηρικτικό εξοπλισμό διδασκαλίας και τεχνολογίας που έχει ταξιδέψει μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Τέλενδο, τη Νίσυρο και την Τήλο.

Τα τελευταία χρόνια, η GENESIS Pharma έχει ενισχύσει σημαντικά και την επένδυσή της σε δράσεις αλληλεγγύης, ανταποκρινόμενη άμεσα σε ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία συμμετέχει σταθερά στο Πρόγραμμα ‘ΔΙΑΤΡΟΦΗ’ του Ινστιτούτου Prolepsis για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας παιδιών, μέσω του οποίου έχει προσφέρει 40.260 υγιεινά γεύματα σε περισσότερα από 450 παιδιά σε σχολεία της Αττικής.

Επίσης με την έναρξη της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού, πραγματοποίησε σημαντική δωρεά στο ΕΣΥ σε τραχειοστομίες, μάσκες, ολόσωμες φόρμες και ποδονάρια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και δωρεά αιθανόλης στο Ιπποκράτειο Αθηνών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δωρεά εξοπλισμού για μονάδα COVID-19 του Ιπποκρατείου και διάθεση rapid tests στον Ευαγγελισμό.

Η άμεση συνεισφορά της GENESIS Pharma στην εθνική οικονομία και την κοινωνία, μέσα από την καταβολή φόρων και έκτακτων εισφορών, τις παροχές προς τους εργαζόμενους και το κοινωνικό της έργο, ξεπερνά το 30% του κύκλου εργασιών της ετησίως. Ενδεικτικό είναι πως, από το σύνολο των τιμολογημένων πωλήσεων της εταιρείας το 2019, το 40% επέστρεψε στο σύστημα υγείας µε τη μορφή εκπτώσεων και επιστροφών (clawback & rebates), ενώ για το 2018 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 35%.

Ο Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία που γεννήθηκε με σκοπό να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε χιλιάδες ασθενείς που ζουν με απειλητικές και σπάνιες ασθένειες μέσα από καινοτόμες θεραπείες. Είναι ένας σκοπός που μας δημιουργεί ένα ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης και διαμορφώνει τη συνολική ‘προσωπικότητα’ της εταιρείας.

Αυτό που επιδιώκουμε είναι να είμαστε μια εταιρεία πρότυπο σε κάθε επίπεδο, να αναπτυσσόμαστε και να λειτουργούμε ως ένα θετικό κύτταρο μέσα στην αγορά μας και στην κοινωνία, δημιουργώντας αξία για την εταιρεία μας, αλλά και για εκείνους που βρίσκονται γύρω μας.

Η ευθύνη, η ακεραιότητα, η ποιότητα και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ιατρική κοινότητα και τους ασθενείς, τους δικούς μας ανθρώπους, καθώς και τους διεθνείς μας συνεργάτες είναι επιλογή ανάπτυξης για εμάς. Αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής μας, αλλά και των στόχων και διαδικασιών βάσει των οποίων λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας, καθώς είναι σημαντικό αυτές οι αρχές να γίνονται πράξη από όλους μας στην GENESIS Pharma.

Παράλληλα, ενισχύουμε διαρκώς το κοινωνικό μας έργο που δεν αφορά μόνο δράσεις υγείας και πρόληψης, αλλά επεκτείνεται σε ζητήματα που θεωρούμε πολύ σημαντικά σε κοινωνικό επίπεδο και αφορούν τις ίσες ευκαιρίες και την εκπαίδευση των παιδιών, καθώς και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Συνολικά, το αποτύπωμά μας στην εθνική οικονομία και την κοινωνία ξεπερνά ετησίως το 30% του κύκλου εργασιών μας. Αυτό που στοχεύουμε είναι οι δεσμεύσεις μας και οι δράσεις που αναλαμβάνουμε να έχουν συνέχεια σε βάθος χρόνου, αλλά και να ενισχύουμε την επένδυσή μας καθώς η εταιρεία μας αναπτύσσεται».





Σχετικές Διακρίσεις

Best Workplaces 2018-2019

Η GENESIS Pharma είναι η εταιρεία με τις περισσότερες διακρίσεις για το εργασιακό της περιβάλλον στον διαγωνισμό Best Workplaces με 19 εθνικά και ευρωπαϊκά βραβεία συνολικά από το 2003 έως σήμερα.

CR Index – Ελληνικός Δείκτης Εταιρικής Υπευθυνότητας

Για τη σταθερή της δέσμευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η GENESIS Pharma βρίσκεται μεταξύ των πιο πολυβραβευμένων εταιρειών στον Ελληνικό Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index).

Αυτό το Δεκέμβριο, η GENESIS Pharma εντάχθηκε και στην κατάταξη The Most Sustainable Companies in Greece 2020 του οργανισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη QualityΝet Foundation

Growth Awards 2018, κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»