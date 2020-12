ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.: Η βιομηχανία που θέτει μονίμως νέα standards βιώσιμης ανάπτυξης

Το παράδειγμα της ΜΕΓΑ, της αμιγώς ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής αγαπημένων ελληνικών ειδών ατομικής υγιεινής, αποτελεί πρότυπο, καθώς έχει δεσμευθεί εδώ και δεκαετίες προς την κατεύθυνση αυτή.

ADVERTISING

Για τη ΜΕΓΑ, η οποία προσφάτως εντάχθηκε στην ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2020, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι εδώ και χρόνια, η πυξίδα που καθορίζει τη στρατηγική και τις στοχευμένες δράσεις της. Καθοδηγείται δε από διεθνή πρότυπα όπως το GRI, το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ διαθέτει πλήθος πιστοποιήσεων όσον αφορά την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και τη φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή της.

Με όχημά της την ελληνική καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής σημειώνει την τελευταία δεκαετία μια εξαιρετική πορεία. Συγκεκριμένα, από το 2010 έως σήμερα, στήριξε την ελληνική οικονομία με επενδύσεις άνω των 130 εκατ.ευρώ, αύξησε τον τζίρο της κατά 187%, επέκτεινε τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Αττική σε συνολικά πάνω από 65.000 τ.μ, δεκαπλασίασε τις εξαγωγές της, διαθέτοντας παρουσία σε 4 ηπείρους και ενίσχυσε παράλληλα τις θέσεις εργασίας κατά 160%. Με προσήλωση στη διαρκή της εξέλιξη, διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και πιο εξελιγμένες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής φροντίδας στην Ευρώπη, διατηρεί το 100% της παραγωγής της στην Ελλάδα, ενώ συνάμα διαθέτει διεθνείς συνεργασίες.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Στην «καρδιά» της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βρίσκεται η δέσμευσή της να παράγει τα προϊόντα της με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι στόχοι της επικεντρώνονται κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και στην ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις αποφάσεις και στις διαδικασίες της.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΜΕΓΑ απέκτησε φέτος, για 4η συνεχή χρονιά Εγγυήσεις Προέλευσης (πράσινα πιστοποιητικά) από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό της αποτύπωμα. Τo Πράσινo Πιστοποιητικό αποτελεί βεβαίωση ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε η ΜΕΓΑ στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης).

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το Περιβαλλοντικό Σύστημα ISO 14001 και το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 2018 πιστοποιηθήκαμε επιτυχώς με το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά FSC™ από το Forest Stewardship Council™. Η πιστοποίηση αυτή την εντάσσει στην παγκόσμια ομάδα των πρωτοπόρων εταιρειών, οι οποίες δημιουργούν ασπίδα προστασίας, εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο.

Η εταιρεία έχει λάβει επίσης μια σημαντική διάκριση στο πλαίσιο των “Waste and Recycling Awards 2017”. Στη διετία 2018-2019 η εταιρεία ανακύκλωσε χαρτί κατά 90%, έκανε διαλογή απορριμμάτων από συνεργαζόμενη εταιρεία ΚΔΑΥ, ώστε να καταλήγουν στη χωματερή όσο το δυνατόν λιγότερα απόβλητα. Προχώρησε στο διαχωρισμό στερεών αποβλήτων από απορροές μηχανών, για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες βιομηχανίες ως στέρεο καύσιμο. Στον τομέα της ανακύκλωσης προχώρησε σε ανακύκλωση πλαστικού και πλαστικών συσκευασιών, ξύλινων συσκευασιών, χρησιμοποιημένων λαδιών και διαλυτών ενώ σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες διαχειρίστηκε την παραλαβή, διακίνηση, καταστροφή και πιστοποίηση καταστροφής των επικίνδυνων αποβλήτων.

Η ΜΕΓΑ αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή ως τη μεγαλύτερη πρόκληση παγκοσμίως για τις επόμενες δεκαετίες. Για τον λόγο αυτόν, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσει περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (ηλεκτρισμού) και καυσίμων (βενζίνης και πετρελαίου από τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Προϊόντα με ευαισθησία

Από το 1997 η ΜΕΓΑ δημιούργησε πρώτη παγκοσμίως παγκοσμίως για την κατηγορία προσωπικής υγιεινής, το concept του Sensitive σχεδιασμού. Ξεκινώντας από την σερβιέτα, δημιούργησε προϊόντα με premium υλικά, πιστοποιημένα, με μοναδικές ιδιότητες φιλικότητας και χωρίς βλαβερές ουσίες. Στη συνέχεια ο Sensitive σχεδιασμός αποτέλεσε θεμελιώδη αρχή της στρατηγικής σχεδιασμού προϊόντων για όλη την γκάμα μας, μεταξύ άλλων τις βρεφικές πάνες Babylino Sensitive, τα προϊόντα ακράτειας Sani Sensitive κ.ά.

Ο sensitive σχεδιασμός αποτελεί μια υπόσχεση της εταιρείας προς τον καταναλωτή ότι κάθε προϊόν δεν καλύπτει μόνο το βασικό προαπαιτούμενο (πχ απορροφητικότητα), αλλά πάντα συνδυάζει τη λειτουργικότητα του με άριστες ιδιότητες φιλικότητας προς το δέρμα. Απόδειξη αυτού η εξαιρετικά σημαντική πιστοποίηση ΟΕΚΟ – ΤΕΧ Standard 100 που έχουν λάβει τα προϊόντα της, που επιβεβαιώνει την απουσία βλαβερών ουσιών από τα υλικά και το σύνολο των προϊόντων της.

Παράλληλα, υπηρετώντας με συνέπεια τον στόχο της μέγιστης δυνατής προϊοντικής ασφάλειας, επενδύει διαρκώς σε εξαιρετικά προηγμένα καθολικά Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, που αφορούν όλα τα στάδια παραγωγής, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις μονάδες παραγωγής, αλλά και σε ελέγχους τήρησης αυστηρών συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας.

Το Quality Assurance (QA) της εταιρείας περιλαμβάνει ένα καθολικό σύστημα ελέγχου, με δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής τους, καθώς και πλήρη έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλισμού και των μονάδων παραγωγής.

Η ΜΕΓΑ συνεργάζεται με διαπιστευμένα εξειδικευμένα εξωτερικά εργαστήρια σε Ευρώπη και Αμερική, που πραγματοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στο σύνολο των προϊόντων για τον έλεγχο των ιδιοτήτων τους, εξασφαλίζοντας έτσι αποδεδειγμένη προϊοντική ασφάλεια. Παράλληλα, διασφαλίζεται αξιοπιστία και διαφάνεια προς τον καταναλωτή, καθώς κάθε βασική ιδιότητα ενός προϊόντος μας συνοδεύεται από τα απαραίτητα δερματολογικά ή άλλα τεστ, καθώς και από τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Τα προϊόντα Babylino και Sani είναι κλινικά ελεγμένα με άριστα αποτελέσματα (σφραγίδα ποιότητας 5 Star Seal), στο Ινστιτούτο εφαρμοσμένης δερματολογικής έρευνας Dermatest (Γερμανία).

Οι σερβιέτες EveryDay Sensitive with cotton, οι σερβιέτες EveryDay Hyperdry, τα σερβιετάκια EveryDay All Cotton και τα σερβιετάκια EveryDay Extra Dry είναι τα πρώτα στην Ευρώπη με πιστοποίηση Oeko-Tex Standard 100, για απουσία βλαβερών ουσιών.

Οι βρεφικές πάνες Babylino Sensitive και οι εκπαιδευτικές πάνες-βρακάκια Babylino Pants είναι οι πρώτες πάνες στην Ευρώπη που έλαβαν τη διεθνή πιστοποίηση Oeko-Tex Standard 100 - και μάλιστα με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια - για αυτή την κατηγορία προϊόντων (προϊόντα κατάλληλα για νεογέννητα και μέχρι 3 ετών), καθώς δεν περιέχουν πάνω από 200 βλαβερές ουσίες.

Τις βρεφικές πάνες και τα μωρομάντηλα, συστήνει η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας.

Τις βρεφικές πάνες και τα εκπαιδευτικά βρακάκια Babylino Sensitive συστήνει ο Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών και Μαιευτών Αθήνας (ΣΕΜΜΑ).

Τα προϊόντα Sani είναι πιστοποιημένα κατά το παγκόσμιο πρότυπο αειφορικής δασικής διαχείρισης FSC

Παράλληλα, έλαβε το 2020 και τις παρακάτω πιστοποιήσεις: ISO 9001, ISO 13485 & ISO 22716

ISO 9001-> Πιστοποιεί ότι η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ατομικής υγιεινής, ιατροτεχνολογικών προϊόντων Class I και εμποτισμένων μαντηλιών μιας χρήσης (καλλυντικών και βιοκτόνων).

ISO 13485-> Πιστοποιεί ότι η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων ακράτειας και συναφών προϊόντων Class I.

ISO 22716-> Πιστοποιεί ότι η Εταιρεία εφαρμόζει Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές στα Καλλυντικά σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, έλεγχο, αποθήκευση και μεταφορά καλλυντικών (εμποτισμένα μαντηλάκια).

Αναφορικά με τα προϊόντα που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, επιλέγει υλικά όπως το άμυλο καλαμποκιού, χαρτομάζα αειφορικής διαχείρισης πιστοποιημένης κατά το FSC, πολυαιθυλένιο από ζαχαροκάλαμο, οργανικό βαμβάκι πιστοποιημένο κατά το GOTS και λοσιόν εγκεκριμένες κατά το πρότυπο COSMOS. Η εταιρεία έχει μελετήσει και εφαρμόζει σχεδιασμό προϊόντων, πρώτες ύλες και διαδικασίες παραγωγής που μειώνουν το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μάλιστα, χάρη στο ειδικό know – how που διαθέτει, έχει επιλεγεί εδώ και 13 χρόνια ως παραγωγός eco friendly προϊόντων για μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα ειδικά πρότυπα των COSMOS-Standard και Soil Association Health and Beauty Standard. Τα πρότυπα αυτά πιστοποιούν τα βιολογικά και φυσικά συστατικά των καλλυντικών προϊόντων, τα οποία διασφαλίζουν ότι η διαδικασία διαχείρισης προϊόντων από την «παραγωγή στην κατανάλωση» έχει αντιμετωπιστεί δίκαια. Ο οργανισμός Soil Association διαθέτει μερικά από τα υψηλότερα και αυστηρότερα πρότυπα στον κόσμο, που αφορούν ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Για ορισμένα από τα contract manufacturing προϊόντα της, ακολουθεί προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον:

Το βαμβάκι που χρησιμοποιεί είναι 100% οργανικό.

Ο πυρήνας των σερβιετών και των σερβιετακίων είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο βιώσιμο ξυλοπολτό FSC και PEFC. Δεν υπάρχουν υπεραπορροφητικά (SAP), μόνο απορροφητικός χαρτοπολτός χωρίς χλώριο.

Χρήση από Άμυλο καλαμποκιού : Το πίσω στρώμα των σερβιετών και των σερβιτακίων είναι κατασκευασμένο από άμυλο καλαμποκιού χωρίς γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς. Είναι ένα βιοπλαστικό το οποίo μπορεί να κομποστοποιηθεί και χρησιμεύει ως αδιάβροχο στρώμα. Επίσης, σε κάποιες σερβιέτες και σερβιετάκια χρησιμοποιούμε αυτό το υλικό ως περιτύλιγμα.

Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για να είναι είτε ανακυκλώσιμη, είτε να μπορεί να κομποστοποιηθεί. Χρησιμοποιεί επίσης ανακυκλωμένο χαρτόνι τυπωμένο με μελάνια. Για την παραγωγή όλων των κουτιών που παραδόθηκαν το 2019 από τους προμηθευτές της χρησιμοποιήθηκε 95% ανακυκλωμένο χαρτόνι και πρωτογενής χαρτόμαζα σε ποσοστό έως 5%.

Επιστροφή στην κοινωνία

Πέρα από τη στρατηγική ανάπτυξης και βιωσιμότητας, η ΜΕΓΑ έχει αναλάβει δεκάδες δράσεις κοινωνικής προσφοράς τα τελευταία χρόνια ενώ με το ξέσπασμα της πανδημίας ανταποκρίθηκε τόσο επιχειρηματικά-προχωρώντας άμεσα στην παραγωγή υψηλής ποιότητας χειρουργικών μασκών μιας χρήσης αντισηπτικών προϊόντων- όσο και κοινωνικά.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:

Δωρεά πάνω από 4.000.000 προϊόντων προσωπικής υγιεινής πανελλαδικά, σε συνεργασία με Δήμους, Φορείς, Ιδρύματα, Γηροκομεία κλπ.

Δωρεά 20 νοσοκομειακών κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

Δωρεά 5.000 αντιδραστηρίων για μοριακή διάγνωση, με συνοδό εξοπλισμό ένα πλήρως αυτοματοποιημένο και εγκεκριμένο για διαγνωστική χρήση, σύστημα real time PCR, προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Δωρεά χειρουργικών μασκών σε όλα τα Σχολεία του Δήμου Αχαρνών.

Υποστήριξη του Προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι του Δήμου Αθηναίων με δωρεά 690.000 προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Δωρεά 200.000 χειρουργικών μασκών ΜΕΓΑ σε πάνω από 110 Γηροκομεία της Αττικής.

Υποστήριξη του νέου προγράμματος των Λεσχών Φιλίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων με τίτλο ΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ για την Τρίτη Ηλικία.

Εδώ και χρόνια η ΜΕΓΑ αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και στηρίζει έμπρακτα τη χώρα, με την απόλυτη δέσμευση να επενδύει και να δημιουργεί αξία στην Ελλάδα, να προστατεύει το περιβάλλον και να υπηρετεί τις ανάγκες του καταναλωτή.