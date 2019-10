Άνθεα Σίλμπερτ: Οι Έλληνες πολιτικοί να απαιτήσουν την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα

Υποψήφια για δύο Όσκαρ κοστουμιών - για τις ταινίες "Chinatown" και "Julia", η ενδυματολόγος Άνθεα Σίλμπερτ έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία: Στα 35 χρόνια της επαγγελματικής της πορείας έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες όπως ο Ρομάν Πολάνσκι και ο Μάικ Νίκολς και μεγάλους χολιγουντιανούς σταρ σαν τους Τζακ Νίκολσον, Μία Φάροου, Φέι Νταναγουέι, Ντάστιν Χόφμαν και Γουόρεν Μπίτι.

Έχει επίσης εργαστεί και ως παραγωγός ταινιών όπως το "Yentl" και το "Splash". Παράλληλα, μαζί με την ηθοποιό Γκόλντι Χον ανέλαβε την παραγωγή των "Overboard" και "Wildcats". Συνεργάστηκε με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Ρομάνους, στη συγγραφή σεναρίων, εργάστηκε ως παραγωγός σε τηλεταινίες, ενώ κέρδισε Emmy ως παραγωγός για την ταινία Truman.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα υποδεχτεί τη θρυλική σχεδιάστρια κοστουμιών για μια ειδική προβολή της ταινίας "Το μωρό της Ρόζμαρι" του Ρομάν Πολάνσκι, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής multimedia The Dark Candy. Η Σίλμπερτ, η οποία σχεδίασε τα εμβληματικά κοστούμια της ταινίας, θα παρευρεθεί στην προβολή που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Ολύμπιον και θα θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορούν να της θέσουν οι θεατές.

Είχα την τύχη να μιλήσω με τη διακεκριμένη ενδυματολόγο και να μου δείξει τη δική της οπτική ως προς την πρόκληση να συν-δημιουργεί χαρακτήρες και ρόλους μέσα από τη δουλειά της. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της με προσωπικότητες όπως ο Πολάνσκι και ο Τζακ Νίκολσον, ενώ σχολίασε και τους Έλληνες πολιτικούς και τη θέση που πρέπει να παίρνουν σε σημαντικά εθνικά ζητήματα...

Πολλοί ηθοποιοί ισχυρίζονται ότι βρίσκουν τον ρόλο όταν φορούν για πρώτη φορά το κοστούμι του. Συμφωνείτε ότι διαδραματίζει έναν τόσο καθοριστικό παράγοντα;

«Εάν ένας ενδυματολόγος έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, τότε ναι είναι αληθές ότι ένα κοστούμι βοηθά τον ηθοποιό στην τελική κατανόηση του ρόλου. Η καλύτερη φιλοφρόνηση που δέχθηκα ποτέ ήταν από τον Jack Nicholson, ο οποίος είπε: "Όταν η Ανθέα σχεδιάζει τα ρούχα σου, δεν χρειάζεται να παίξεις (τον ρόλο) τόσο πολύ"».

Από πού αντλείτε έμπνευση;

«Βρίσκω έμπνευση μου σε ειδησεογραφικά περιοδικά, προσωπικές φωτογραφίες ή πίνακες ζωγραφικής. Ποτέ (δεν εμπνέομαι) από περιοδικά μόδας.»

Συνηθίζετε να έχετε πλήρη ελευθερία στη δημιουργία των κοστουμιών ή αυτά προκύπτουν μέσα από συζήτηση και συνεργασία με τον σκηνοθέτη και / ή τους ηθοποιούς;

«Στην καριέρα μου είχα πραγματικά πλήρη ελευθερία ως προς το σχέδιο αλλά αυτό ερχόταν μετά από συζήτηση που είχα με τους ηθοποιούς και τον σκηνοθέτη για το όραμά τους σχετικά με τον ρόλο.»

Ποια ή ποιον ηθοποιό ξεχωρίζετε από όσους έχετε συνεργαστεί;

«Θεωρώ ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί είναι συναρπαστικοί άνθρωποι. Αλλά αν πρέπει να επιλέξω τους αγαπημένους μου θα πω ο Τζακ Νίκολσον και η Γκόλντι Χον.»

Ποια ή ποιος ηθοποιός θεωρείτε έχει το καλύτερο γούστο στα ρούχα;

«Δεν είναι είναι κάτι που έχω σκεφτεί ποτέ.. Δεν έχω απάντηση.»

Στη σταδιοδρομία σας έχετε πειραματιστεί με διαφορετικά κινηματογραφική είδη και ιστορικές εποχές: Σχεδιάσατε κοστούμια για θρυλικές ταινίες όπως το ChinaTown, η Julia, το "Μωρό της Ρόζμαρι". Ποιο είδος βρίσκετε το πιο ενδιαφέρον και γιατί;

«Βρίσκω έμπνευσε σε κάθε είδος και θεωρώ ότι κάθε είδος είναι συναρπαστικό με τον δικό του τρόπο. Δεν έχω ένα που ξεχωρίζω.»

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε όταν δουλέψατε στην ταινία "Το μωρό της Ρόζμαρι";

«Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να βρω πώς πρέπει να είναι το κοστούμι του διαβόλου. Έκανα εκτενή έρευνα σε βιβλία για τον σατανισμό, σε μεσαιωνικά χειρόγραφα και όλες τις απεικονίσεις του διαβόλου στην ιστορία. Διαπίστωσα ότι πάντα είχε ιδιότητες ή εκφάνσεις φιδιού. Έτσι το κοστούμι του Τζον Κασσαβέτης ως διάβολος είναι φτιαγμένο δέρμα φιδιού.»

Η μακέτα του κοστουμιού του Τζακ Νίκολσον για την ταινία China Town ANTHEA SYLBERT

Ακολουθείτε τη μόδα για έμπνευση ή έρευνα;

«Ποτέ των ποτών.»

Υπάρχει τάση μόδας που επιθυμείτε δεν ήταν τάση;

«Θα παραδεχτώ ότι δεν είμαι οπαδός της σημερινής μόδας που μερικές φορές προωθούν αυτά που εγώ ονομάζω "ρούχα για ιερόδουλες".»

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας για την Ελλάδα;

«Ο σύζυγός μου, Ρίτσαρντ Ρομάνους, και εγώ μετακομίσαμε στη Σκιάθο το 2001. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος. Θα ήθελα οι Έλληνες πολιτικοί να απαιτήσουν την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα και οι Γερμανοί να καταβάλλουν τις πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις που οφείλουν, οι οποίες συγχωρήθηκαν μόνο μέχρις ότου επανενωθεί η Γερμανία.»

Έχετε παρακολουθήσει ποτέ τον ελληνικό κινηματογράφο;

«Όχι πρόσφατα, αλλά όταν ήμουν νεότερη ναι. Μου άρεσαν ιδιαίτερα οι κωμωδίες (της Finos Films).»

Η μακέτα του κοστουμιού της Μία Φάροου για την ταινία "Το μωρό της Ρόζμαρι" ANTHEA SYLBERT

Το μωρό της Ρόζμαρι

Το θρίλερ του Ρομάν Πολάνσκι θεωρείται μία από τις 100 καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, και κατέχει μια θέση στο top 10 των ταινιών θρίλερ,

Το μωρό της Ρόζμαρι άφησε το σημάδι του στο είδος του μεταφυσικού τρόμου και αποτελεί ένα πρωτότυπο παιχνίδι ανάμεσα στο διαβολικό, το υποσυνείδητο της ηρωίδας (εξαιρετική η Μία Φάροου στον ρόλο της Ρόζμαρι) και στις προσδοκίες του κοινού, με τον θεατή να μην γνωρίζει τι είναι πραγματικό, τι φανταστικό, τι είναι κομμάτι ενός εφιάλτη και τι απόδειξη ενός διαταραγμένου ψυχικού κόσμου.

Η επετειακή προβολή της ταινίας "Το μωρό της Ρόζμαρι" θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στις 20.00 στον κινηματογράφο "Ολύμπιον" στη Θεσσαλονίκη. (πλατεία Αριστοτέλους 10, τηλ.: +30 2310 378400. Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ κσι 5 ευρώ για κατόχους CineΚάρτας)

