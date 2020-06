"Ο Τζορτζ Φλόιντ δεν πέθανε κατά λάθος": Οι πορείες μέσα από τα μάτια ενός Έλληνα της Μινεάπολης

Ένας νεαρός Έλληνας, ο Θοδωρής Χριστοφορίδης, ο οποίος κάνει μεταδιδακτορική έρευνα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, σχολιάζει στο News 24/7, τα γεγονότα της άδικης δολοφονίας του George Floyd, μέσα από τη δική του σκοπιά.

Ο George Floyd δολοφονήθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στην Μινεάπολη, αλλά και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Οι διαμαρτυρόμενοι έχουν ενώσει τις φωνές τους και επιτίθενται στην αυθαιρεσία της εξουσίας, στον “δικτάτορα” πρόεδρο των ΗΠΑ, στις ρατσιστικές πολιτικές και στην υπαρκτή -ακόμη και σήμερα- ανισότητα.

Το δικαίωμα στη ζωή του Αφροαμερικανού George Floyd, στέρησε ο αστυνομικός Derek Chauvin, ο οποίος αδιαφόρησε όταν ο συμπολίτης του, έλεγε συνεχώς πως δεν μπορεί να αναπνεύσει, ενώ ο αστυνομικός είχε γονατίσει πάνω στο λαιμό του, ακινητοποιώντας τον.

Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός που έχει κάνει το γύρο του κόσμου, σχολιάζει ο Θοδωρής Χριστοφορίδης , απαντώντας σε ερωτήσεις στο News 24/7. Ο νεαρός Έλληνας που βρίσκεται στην Μινεάπολη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, έχει βρεθεί μέσα στις πορείες, στα επεισόδια και μιλά για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη.

Πώς και πότε ενημερώθηκες για την δολοφονία, ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις; Ο κόσμος βγήκε άμεσα στους δρόμους ή σταδιακά τις επόμενες μέρες;

" Ενημερώθηκα από το διαδίκτυο. Ο κόσμος έκανε μια ειρηνική διαμαρτυρία την επόμενη ημέρα (Τρίτη 26 Μαΐου) έξω από το σημείο στο οποίο έγινε η δολοφονία. Κάποιοι είχαν βγει στο δρόμο σε διάφορα σημεία κρατώντας επιγραφές/πλακάτ.

Ειρηνική πορεία στη Μινεάπολη για τη δολοφονία του George Floyd ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Ήταν εμφανής η αγανάκτηση του κόσμου και ιδιαίτερα των Αφροαμερικανών και φιλελεύθερων / υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι είναι κατά του Τραμπ. Η Αμερική είναι διχασμένη (όπως και η Ελλάδα άλλωστε). "

Γυναίκα σε ειρηνική πορεία στη Μινεάπολη για τη δολοφονία του George Floyd ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Ποιο ήταν/είναι το κλίμα στην πόλη; Μπορείς να μου περιγράψεις τις εικόνες που έχεις από τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια;

" Το κλίμα στην αρχή ήταν ήσυχο. Υπήρχε εμφανές κίνημα για απόδοση δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικά συνθήματα ήταν: What’s his name? George Floyd. No Justice no peace, prosecute the Police. NWA (Αμερικάνικο hip hop συγκρότημα) δυνατά στα ηχεία και διαμαρτυρίες. Ύστερα οι θερμόαιμοι έχασαν την ψυχραιμία τους και αναζήτησαν δικαιοσύνη στη βια (τις πρώτες μέρες ο αστυνομικός που διέπραξε το έγκλημα είχε απλά απολυθεί, ύστερα συνελήφθη με κατηγορίες φόνου). Έτσι ξεκίνησαν οι φωτιές και οι λεηλασίες.

Μινεάπολη άνθρωποι κρατούν πλακάτ για τον George Floyd ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Πρώτα, κάποια σούπερ μάρκετ καταστράφηκαν, μεγάλες αλυσίδες που βρίσκονταν τριγύρω από το 3ο αστυνομικό τμήμα στην Lake st , τύπου Μαρινόπουλου ΑΒ Βασιλόπουλο. Ύστερα, η αστυνομία υποχώρησε από το τμήμα και κάηκε και αυτό, μαζί με τριγύρω καταστήματα. Οι τοίχοι γέμισαν με συνθήματα όπως ACAB(All Cops Are Bastards), 1312.

Μινεάπολη, συνθήματα σε τοίχους ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Το πρωί ανακατέλαβαν την περιοχή οι αστυνομικοί με την συμμετοχή της Εθνοφυλακής. Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπετε μια ειρηνική διαμαρτυρία, μπροστά από την κατεστραμμένη περιοχή. Το Σάββατο το πρωί τα καμμένα είχαν επεκταθεί περισσότερο στην περιοχή, γιατί δυτικά βρίσκεται ένα άλλο αστυνομικό τμήμα (το 5ο ,το οποίο νομίζω ότι καταστράφηκε κι αυτό).

Ειρηνική διαμαρτυρία μπροστά από την κατεστραμμένη περιοχή ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Η περιοχή έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο. Από την Παρασκευή υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8μμ μέχρι 6πμ. Οι πολίτες τις πρώτες μέρες δε συμμορφώθηκαν με αυτή την επιβολή, αλλά σιγά σιγά ο κόσμος σταμάτησε να βγαίνει.

Καταστροφές στην Μινεάπολη ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Τις τελευταίες δυο μέρες, η αστυνομία χρησιμοποιεί την απαγόρευση κυκλοφορίας ως μέσο για να συλλάβει κάποιες ομάδες διαδηλωτών, που βρίσκονται έξω ως αργά (πχ Ομάδες διαδηλωτών από 200 έως και 50 άτομα, συνελήφθησαν χθες)."

Άνθρωποι μπροστά από καμένο κτήριο στη Μινεάπολη ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Έχεις υπόψιν σου άλλα περιστατικά αστυνομικής βίας στην Μινεάπολη; Έχεις υπάρξει εσύ ως αλλοδαπός ή κάποιος φίλος σου, τώρα ή και παλαιότερα θύμα αστυνομικής βίας;

" Όχι, η Μινεάπολη είναι μια ήσυχη πόλη. Είναι εμφανές ότι δεν περνάνε καλά οι Αφροαμερικανοί και οι ιθαγενείς Ινδιάνοι που υπάρχουν εδώ. Πολλοί από αυτούς είναι άστεγοι και πολλές φορές κοιμούνται μέσα στο τραμ (να σημειωθεί ότι η θερμοκρασία φθάνει τους -20 το χειμώνα).

Από την άλλη δεν μπορεί κανείς Έλληνας ή άσπρος να σε διαφωτίσει σε αυτό το θέμα, γιατί πολύ απλά δεν μένει κανείς στο γκέτο. Έναν μικρό ρατσισμό μπορεί να τον νιώσω κι εγώ αν με περάσουν για Μεξικανό. "

Φωτιές στη Μινεάπολη ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

το συγκεκριμένο περιστατικό με τον George Floyd ήταν εμφανές ότι δεν έγινε κατά λάθος

Πού θεωρείς ότι οφείλεται η οργή που βλέπουμε στις διαδηλώσεις; Ήταν μόνο η ρατσιστική βία της αστυνομίας ; "Το ποτήρι ξεχείλισε"; Παίζει κάποιο ρόλο η ευρύτερη πολιτική κατάσταση;

" Είναι ένα μείγμα παραγόντων. Ναι, οι Αφροαμερικανοί δεν έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση, ισχύει. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούργιο. Επαναστάσεις τέτοιου είδους έχουν γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται κάποια προσπάθεια για τους Αφροαμερικανούς από τα γκέτο, ώστε να εξελιχθούν.

Να πάνε σε πανεπιστήμιο ας πούμε. Οπότε είναι άνθρωποι με ελλειπή παιδεία και εισέρχονται από νωρίς στην παραβατικότητα. Η τριτοβάθμια παιδεία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Αλλά από την άλλη η κατοχή όπλων εδώ είναι νόμιμη.

Η κατάσταση αυτή υπάρχει πολύ καιρό, απλά το συγκεκριμένο περιστατικό με τον George Floyd ήταν εμφανές ότι δεν έγινε κατά λάθος. Από την άλλη, μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι έγινε εν μέσω Κορονοϊού. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν μέσα στη φτώχεια και ζουν με το μήνα, δεν περίμενα να κρατήσουν και πολύ. Είναι απλά πιο έντονο με τους παραβατικούς.

Καμένο βενζινάδικο στη Μινεάπολη ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Φανταστείτε στο Σικάγο για παράδειγμα, που οι έμποροι ναρκωτικών σκοτώνουν ο ένας τον άλλο για μικρές διαφορές, να αναγκάζονται να κάτσουν σπίτι λόγω κορονοϊού. Κάτι που έχει γίνει σε όλον τον κόσμο, για παράδειγμα στις φαβέλες στο Ρίο ντε Τζανέιρο."

Ποια είναι η γνώμη σου για τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τους διαδηλωτές; ("Το έθνος μας υποφέρει από επαγγελματίες αναρχικούς, εξαγριωμένους όχλους, πλιατσικολόγους, εμπρηστές, εγκληματίες, αντιφασίστες(antifa) και άλλους")

"Δεν υπάρχουν ισχυροί αντιφα εδώ. Τόσα χρόνια δεν έχω δει καμία οργανωμένη μεγάλη ομάδα. Στην πορεία είδα μια ομάδα 5 ατόμων με κόκκινο περιβραχιόνια. Ακόμα ένας Αμερικανός φίλος μου που μένει στην περιοχή που έχει ξεσπάσει η βία, είπε ότι συνάντησαν Ρώσους δημοσιογράφους που δεν είχαν ούτε κάμερες ούτε ήξεραν για ποιο κανάλι δούλευαν. Νομίζω ότι ο Τραμπ ψάχνει να βρει αποδιοπομπαίους τράγους.

Δημοσιογράφοι στην κατεστραμμένη Μινεάπολη ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Απέτυχε και με το κορονοϊό, χαϊδεύοντας τα αυτιά των πολιτών και ρίχνοντας ευθύνες αλλού. Το μόνο επιχείρημα του είναι, ότι έχει ανέβει ο δείκτης του χρηματιστηρίου κατά την διάρκεια της εκλογής του. Το θέμα είναι ότι όλο το πολιτικό σύστημα υστερεί και η αγανάκτηση του λαού έχει οδηγήσει σε ακραίες λύσεις. Χρειάζεται μια αναδιάρθρωση της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο."

Τι πιστεύεις για τις απειλές του προέδρου περί εντονότερης βίας και χρήσης ενόπλων δυνάμεων;

" Με τέτοιες απειλές συνήθως οξύνονται τα πνεύματα. Πχ από τη μία, υπάρχουν βίντεο στο twitter με διαδηλωτές να περνάνε μέσα από το πλήθος αστυνομικών και να τους χτυπάνε για να ξεφύγουν. Από την άλλη, άλλα βίντεο δείχνουν αστυνομικούς/στρατιωτικούς να ανοίγουν προειδοποιητικά πυρ, ενάντια πολιτών που φωνάζουν από τα σπίτια τους.

Είναι αναπόφευκτη η επιβολή τάξης με κάτι πιο ισχυρό, για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Το θέμα είναι για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποιο βαθμό; "

Άνθρωποι καθαρίζουν τους δρόμους στη Μινεάπολη ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Καμένο πολυκατάστημα στη Μινεάπολη ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ