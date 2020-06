10 συμβουλές για το πρώτο σου ταξίδι με ιστιοπλοϊκό

Από μικρό παιδί λάτρευα τη θάλασσα και πάντα μου άρεσε να ψαρεύω με τον πατέρα μου ή να ταξιδεύω ώρες με κάποιο πλοίο της γραμμής. Άλλωστε, το δέσιμό μου με τη θάλασσα το μαρτυράει και το όνομά μου. Φυσικό επόμενο ήταν λοιπόν να δοκίμαζα κάποτε να περάσω τις διακοπές μου πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος. Τα έφερε έτσι η ζωή που για την “μύησή” μου τελικά στην ιστιοπλοΐα υπεύθυνος ήταν ένας έρωτας που ήταν ήδη “θαλασσόλυκος”.

Η πρώτη φορά που πέρασα το καλοκαίρι μου πάνω σε ιστιοπλοϊκό ήταν πριν από περίπου 5 χρόνια όταν αλωνίσαμε όλο το Ιόνιο, ενώ τα καλοκαίρια που ακολούθησαν με βρήκαν να αρμενίζω σε πολλά νησιά του Αιγαίου.

ADVERTISING

Έκτοτε, δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου να επιλέγει να περνάει διαφορετικά τις καλοκαιρινές του διακοπές, αφού μέσα σε ένα καλοκαίρι μπορώ να παραθερίσω σε πάνω από 3 νησιά. Τα καλοκαίρια πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό έχουν ελευθερία, ανεμελιά, αεράκι, αλμύρα, βουτιές σε ερημικές παραλίες και ξάπλες κάτω από τον έναστρο ουρανό στην πλώρη. Είναι μια πραγματικά μοναδική και διαφορετική εμπειρία διακοπών που θα σου μείνει αξέχαστη και δε θα βλέπεις την ώρα να την ξαναζήσεις.

Για σένα λοιπόν που σκέφτεσαι φέτος να επιλέξεις να αρμενίσεις στα πέλαγα της χώρας με ιστιοπλοϊκό, και ίσως λόγω Covid -19 να έχεις και ένα λόγο παραπάνω για να το κάνεις, σου έχω μερικά tips για να μη πνιγείς σε μια κουταλιά νερό:

1. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνεις, αφού “έχουν κλείσει” τα άτομα της παρέας, είναι να δείτε τι σκάφος σας εξυπηρετεί καλύτερα, πόσα μέτρα, πόσες καμπίνες, πόσα μπάνια, κτλ. Εφόσον μιλάμε για την πρώτη σας εμπειρία με ιστιοπλοϊκό, καλό θα ήταν να ναυλώσετε ένα μικρό σχετικά σκάφος που θα μανουβράρεται πιο εύκολα, εκτός βέβαια εάν θέλεις να δοκιμάσεις την εμπειρία ενός καταμαράν που θυμίζει περισσότερο ένα πλωτό ‘ξενοδοχείο’ Μπορείς να μάθεις τα πάντα για τα είδη σκαφών και να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα, εύκολα και γρήγορα στην Yachtsailing.gr .

2. Επόμενο βήμα και εξίσου σημαντικό, είναι να κλείσετε κάποιον skipper. Ο skipper θα βγάλει και την πορεία του ταξιδιού σας ενώ θα σας βοηθήσει και με όλη την απαραίτητη χαρτούρα που χρειάζεται πριν αναχωρήσετε. Εφόσον είναι και το πρώτο σας ταξίδι, θα χρειστείτε κάποιον έμπειρο εν πλω, εκτός κι αν κάποιος από την παρέα έχει αντίστοιχο δίπλωμα και εμπειρία.

3. Μην πάρετε πολλά ρούχα και αποσκευές γιατί ως επί το πλείστων θα είστε με τα μαγιό. Να έχετε στο νου σας πως θα χρειαστείτε μια μικρή βαλίτσα με άνετα ρούχα, πολλά μαγιό για να αλλάζετε, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Το αντηλιακό είναι πάντα ένας σύμμαχος ενώ καλή παρέα θα σας κρατήσει και το αγαπημένο σας playlist μουσικής. Επίσης, πάρτε μαζί σας και κάποιο μακρυμάνικο ρούχο αλλά και καμία νιτσεράδα (αδιάβροχο ιστιοπλοΐας).

4. Επιλέξτε άνετα και χαμηλά παπούτσια και οι γυναίκες όχι τακούνια, ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ. Τα ιστιοπλοϊκά παπούτσια γιατί το κατάστρωμα γλιστράει είναι ‘αστικός μύθος’ αλλά εάν θέλετε να είστε εναρμονισμένοι με το concept των διακοπών καλό θα είναι να τα έχετε.

5. Τα περισσότερα σκάφη είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα φάρμακα που ενδέχεται να χρειαστείτε, όπως για παράδειγμα αντιεμετικά, παυσίπονα, αντισταμινικά για τυχόν τσιμπήματα κουνουπιών/ τσουχτρών, ιώδιο και βαμβάκι, επιδέσμους κτλ. Εάν χρειάζεστε κάτι πιο συγκεκριμένο καλό θα είναι να το προμηθευτείτε πριν την επιβίβαση. Φυσικά, όπως αναφέραμε και πριν, μη ξεχάσετε να εφοδιαστείτε με αντηλιακά.

6. Πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, δημιουργήστε μια λίστα με τα απαραίτητα ψώνια που θα χρειαστείτε για τις πρώτες μέρες και εφοδιάστε το ψυγείο και τα ντουλάπια του σκάφους με προμήθειες. Μη ξεχάσετε να πάρετε αρκετά νερά!

7. Τα περισσότερα σκάφη πλέον είναι εξοπλισμένα με θύρες usb καθώς και υποδοχές για φορτιστές κινητών. Ένα power bank καλο είναι να υπάρχει για στιγμές ανάγκης. Επίσης, το σεσουάρ είναι αχρείαστο, τι καλύτερο από το φυσικό στέγνωμα στον ήλιο; Στα μεγαλύτερα σκάφη πιθανόν να το βρείτε ως μέρος του εξοπλισμού

8. Πάρτε μαζί σας ένα drybag όπου θα βάζετε όλοι μερικά απαραίτητα (πχ πετσέτες) .Θα το χρειαστείτε για να μη βραχούν τα πράγματά σας όταν θα μετακινείστε με το ντίγκι (μικρό φουσκωτό βαρκάκι).

9. Βάλτε στη βαλίτσα 1-2 βιβλία, επιτραπέζια, τάβλι κτλ γιατί θα έχετε άπλετο χρόνο να περάσετε την ώρα σας.

10 Last but not least, πάρτε μαζί σας μια αιώρα, θα με θυμηθείτε! Αφού την στήσετε στο ιστιοπλοϊκό, ετοιμαστείτε για τον καλύτερο μεσημεριανό ύπνο υπό τον παφλασμό των κυμάτων.

Βίρα τις άγκυρες και αέρα στα πανιά σας!