Apple: Λανσάρει το νέο Maps στις ΗΠΑ - Ακολουθεί η Ευρώπη μέσα στο 2020

Η Apple ανακοινώνει επίσημα το λανσάρισμα της επανασχεδιασμένης υπηρεσίας χαρτών Maps για τους χρήστες στις ΗΠΑ, η οποία προσφέρει καλύτερη κάλυψη για το κυκλοφοριακό στους δρόμους, μεγαλύτερη ακρίβεια στα δεδομένα που αφορούν τους πεζούς, μεγαλύτερη ακρίβεια στη θέση των διευθύνσεων και πιο αναλυτική εικόνα για τους δρόμους, τα πάρκα, τα κτίρια, τα αεροδρόμια κλπ.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του τμήματος Internet Software and Services, κ. Eddy Cue: «Δημιουργήσαμε την καλύτερη και πιο ιδιωτική υπηρεσία χαρτών στον πλανήτη που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εξερευνούν τον κόσμο μας σήμερα. Επενδύσαμε σημαντικά σε αυτήν την προσπάθεια με σκοπό να χτίσουμε τους χάρτες μας από την αρχή και να προσφέρουμε μια ενισχυμένη εμπειρία στους χρήστες, από την πλοήγηση για να φτάσουν στη δουλειά ή το σχολείο τους μέχρι τον σχεδιασμό των διακοπών τους, πάντοτε με γνώμονα την ιδιωτικότητα τους. Το έργο μας έχει ολοκληρωθεί για την αγορά των ΗΠΑ και το νέο Maps φέρνει σημαντικές λειτουργίες όπως τα Look Around και Collections για να δώσουμε ζωή στο όραμα μας. Το λανσάρισμα του νέου Maps στον υπόλοιπο κόσμο θα ξεκινήσει από την Ευρώπη αργότερα μέσα στο 2020.»

Εκτός από τα νέες σχεδιαστικές αλλαγές στο Maps, η Apple τονίζει στην ανακοίνωση της κάποιες λειτουργίες όπως το Look Around (κάτι σαν το Street View της Google), το οποίο είναι διαθέσιμο σε ορισμένες περιοχές (New York City, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Las Vegas, Houston και Oahu), και το Collections για τη δημιουργία λιστών με τα αγαπημένα μέρη του χρήστη.

Όπως αναφέρει το Techgear.gr, μια άλλη λειτουργία είναι το Favorites, που δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις οδηγίες πλοήγησης για περιοχές που επισκέπτεται συχνά, ενώ αξίζει να σημειωθούν τα Share ETA (εκτιμώμενος χρόνος άφιξης), οι πληροφορίες πτήσης, οι χάρτες εσωτερικών χώρων για εμπορικά κέντρα και αεροδρόμια και η ενημέρωση για το κυκλοφοριακό στους δρόμους σε πραγματικό χρόνο σε ορισμένες πόλεις.

Σχετικά με την ιδιωτικότητα, η Apple αναφέρει ότι το Maps δεν συνδέεται με το Apple ID του χρήστη. Όλες οι προσωπικές επιλογές αποθηκεύονται στη συσκευή και η ακριβής τοποθεσία του χρήστη “θολώνεται” (γίνεται λιγότερο ακριβής) από τους servers της Apple μετά από 24 ώρες.