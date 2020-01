"BioShock: The Collection" και "The Sims 4" δωρεάν στο PS Plus τον Φεβρουάριο

Σειρά της Sony να ανακοινώσει τα δωρεάν παιχνίδια που θα μπορούν να αποκτήσουν οι συνδρομητές της υπηρεσίας Playstation Plus μέσα στο Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, από τις 4 Φεβρουαρίου 2020 και έως τις 2 Μαρτίου 2020 θα είναι διαθέσιμα δωρεάν τα BioShock: The Collection, The Sims 4 και Firewall Zero Hour!

Το BioShock: The Collection περιλαμβάνει το single-player campaign των BioShock, BioShock 2 και BioShock Infinite, το Columbia’s Finest Pack και όλα τα add-ons επάνω στο single-player campaign που κυκλοφόρησαν μεταγενέστερα. Το The Sims 4 της EA δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και περιλαμβάνει πληθώρα από expansion packs και add-ons, ενώ το Firewall Zero Hour είναι ένα 4v4 multiplayer αποκλειστικό για το PlayStation VR.

Όπως σημειώνει το Techgear.gr, μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2020 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσθέσουν δωρεάν στη βιβλιοθήκη του τα "Uncharted: The Nathan Drake Collection" και το "Goat Simulator", φυσικά όσοι είστε συνδρομητές στην υπηρεσία