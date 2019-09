Call of Duty Mobile: Διαθέσιμο από 1η Οκτωβρίου για Android και iOS

Μετά από αρκετές εβδομάδες δοκιμών, έφτασε η ώρα να μάθουμε την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του Call of Duty: Mobile. Η Activision μπαίνει δυναμικά στον χώρο των mobile games έχοντας στη φαρέτρα της το πασίγνωστο franchise που προφανώς και θα προσελκύσει άμεσα εκατομμύρια gamers.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Call of Duty: Mobile θα είναι διαθέσιμο για συσκευές Android και iOS την 1η Οκτωβρίου 2019. Το παιχνίδι αναπτύσσει η Timi Studio (ανήκει στην Tencent), θα είναι διαθέσιμο δωρεάν και θα λανσαριστεί απευθείας σε όλες τις χώρες που έχουν πρόσβαση στα καταστήματα Google Play και App Store.

Όπως δήλωσε ο Chris Plummer, αντιπρόεδρος του τμήματος Mobile της Activision "φέρνουμε την απόλυτη first person εμπειρία στις φορητές συσκευές με το Call of Duty. Συνδυάζουμε ορισμένα από τα καλύτερα κομμάτια της σειράς, όπως οι χάρτες Crash και Crossfire του Modern Warfare και οι Nuketown και Hijacked του Black Ops".

Στο Call of Duty: Mobile υπάρχουν τα modes Team Deathmatch, Search and Destroy και Free-For-All, αλλά και ειδικό Battle Royale mode που υποστηρίζει έως 100 παίκτες σε έναν τεράστιο, εντελώς ανοικτό χάρτη. Μπορείς να παίξεις μόνος σου ή σε ομάδες των δύο ή τεσσάρων παικτών σε μάχες στον αέρα, τη θάλασσα και την ξηρά, χρησιμοποιώντας ανάλογα οχήματα. Μπορείς, επίσης, να επιλέξεις αν θα βλέπεις σε first person ή σε third-person το παιχνίδι και να διαλέξεις μία από τις 6 διαθέσιμες κλάσεις.