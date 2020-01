Captain Tsubasa: Rise of New Champions - To gameplay trailer του arcade anime παιχνιδιού ποδοσφαίρου

Από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις της προηγούμενης εβδομάδας, το Captain Tsubasa: Rise of New Champions αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στα παιχνίδια ποδοσφαίρου που σαφέστατα ξεχωρίζει σε σύγκριση με τα FIFA και PES. Η Bandai Namco επιστρέφει στον θρυλικό ήρωα της σειράς anime των 80s με ένα φρέσκο arcade τίτλο που μπορεί να μην προσφέρει την αληθοφάνεια των κυρίαρχων simulations, ωστόσο, εγγυάται διασκεδαστικό gameplay με την ενσωμάτωση αρκετών στοιχείων anime. Η ιστοσελίδα Gamespot είχε την ευκαιρία να πάρει στα χέρια της την έκδοση του παιχνιδιού για το PS4 Pro και από εκεί μπορούμε να δούμε ένα gameplay video για να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα. Όπως αναφέρουν, στην τελική έκδοση του Captain Tsubasa: Rise of New Champions θα μπορείς να επιλέξεις διάφορες ομάδες από τα σχολεία της Ιαπωνίας, να συναντήσεις διάσημους χαρακτήρες της σειράς και να ξαναζήσεις επικές στιγμές. Κάθε παίκτης της ομάδας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές “μυστικές” δυνάμεις, επομένως, θα πρέπει να γνωρίζεις πότε να εκμεταλλευτείς τον καθένα καλύτερα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όπως αναφέρει το Techgear.gr, το Captain Tsubasa: Rise of New Champions θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά για Windows PC, PS4 και Nintendo Switch.

