Fortnite: Τώρα μπορείς να παίζεις και ως Stormtrooper από το Star Wars

Ο κόσμος του Star Wars βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες χάριν στη σειρά The Mandalorian που έκανε ντεμπούτο στη συνδρομητική υπηρεσία Disney+, στο Star Wars Jedi: Fallen Order που λαμβάνει πολύ καλές κριτικές και φυσικά στην ταινία που θα κλείσει την τελευταία τριλογία, το Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker που θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Σε όλα αυτά προσθέστε τώρα και το Fortnite, στο οποίο θα μπορείς να παίζεις πλέον και ως Stormtrooper είτε αγοράζοντας το νέο skin από το κατάστημά του (1500 V-bucks), είτε λαμβάνοντας το δωρεάν εάν αγοράσεις το Star Wars Jedi: Fallen Orderαπό το Epic Games Store. Όπως σε κάθε άλλη συνεργασία-αφιέρωμα της Epic Games (θυμηθείτε Avengers, Batman και John Wick), το νέο skin θα είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι μπορεί να δούμε περισσότερα αντικείμενα Star Wars στο Fortnite Store, μιας και υπάρχει η περιγραφή ότι η στολή του Stormtrooper είναι “μέρος της original τριλογίας Star Wars”.