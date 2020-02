Η Samsung παρουσιάζει κορυφαίες οθόνες στην ISE 2020

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 – Η Samsung Electronics Co., Ltd. ωθεί τα όρια στη βιομηχανία με τη διεύρυνση των οθονών QLED 8K SMART, νέες εφαρμογές για το προϊόν The Wall και την παρουσίαση της νέας, βελτιστοποιημένης διαδραστικής οθόνης, Samsung Flip 2.

«Η Samsung φέρνει στο σήμερα τις τεχνολογίες του μέλλοντος με ολοκληρωμένες λύσεις οθονών, οι οποίες είναι πιο συναρπαστικές, συνεργατικές και διαδραστικές από ποτέ. Η ISE αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για τη Samsung, για να παρουσιάσει προηγμένες εμπορικές εφαρμογές για πρωτοποριακές οθόνες», δήλωσε η Hyesung Ha, Senior Vice President του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε νέες εφαρμογές και διευρυμένες σειρές των προτάσεων ψηφιακής σήμανσης της Samsung, με τεχνολογία επόμενης γενιάς όπως η 8Κ, το νέο μοντέλο The Wall, συνεργατικές οθόνες και πολλά ακόμα που θα παρέχουν νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις».

Η λύση σήμανσης QLED 8K SMART λειτουργεί 24/7

Φέτος στην ISE η Samsung θα αποκαλύψει τη νέα προσθήκη στη σειρά 2020 QLED 8K SMART, την πρώτη 8K οθόνη στον κόσμο με αδιάκοπη δυνατότητα λειτουργίας 24/7.

Το νέο μοντέλο της QLED 8K σήμανσης (QPT-8K) διαθέτει εξαιρετική ποιότητα εικόνας. Οι Samsung QLED τηλεοράσεις είναι γνωστό πως αιχμαλωτίζουν τα βλέμματα, χάρη στην HDR10+ τεχνολογία, τον 100% χρωματικό όγκο, την τέλεια ακρίβεια στις αποχρώσεις και τη μέγιστη φωτεινότητα 2,000 nit. Η νέα οθόνη ψηφιακής σήμανσης έχει σχεδιαστεί για επιτοίχια τοποθέτηση και είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις 65’’, 75’’, 82’’ και 98’’ για να καλύψει πλήθος επιχειρηματικών αναγκών.

Εξοπλισμένη με τον επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης Quantum 8K, διαθέτει ενσωματωμένη 8K AI τεχνολογία αναβάθμισης και δυνατότητες εκμάθησης μηχανής, για αυτόματη αναβάθμιση περιεχομένου σε ευκρινή, ρεαλιστική 8Κ ανάλυση. Κάποιες από τις νέες λειτουργίες της οθόνης προσφέρουν ενισχυμένη λειτουργικότητα σε κλάδους, όπως ο ιατροφαρμακευτικός, λόγω της ευκρίνειας προβολής και της λεπτομέρειας της 8Κ. Με τη λειτουργία προσομοίωσης* DICOM, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να ενημερωθούν για ιατρικές εικόνες σε γκρίζες αποχρώσεις, μεταξύ των οποίων ακτινογραφίες και αποτελέσματα Μαγνητικών Τομογραφιών, για μη διαγνωστικούς σκοπούς. Με την κορυφαία τεχνολογία οθονών της Samsung, οι εικόνες προβάλλονται με εξαιρετική λεπτομέρεια και ευκρίνεια.

Η οθόνη ενσωματώνει το πανίσχυρο λειτουργικό σύστημα της Samsung, Tizen 5.5, και υποστηρίζει συνδεσιμότητα μέχρι και για τέσσερεις πηγές περιεχομένου. Αυτές οι πηγές μπορούν να προβληθούν όλες ταυτόχρονα σε 4Κ ανάλυση καλύπτοντας ένα εύρος επαγγελματικών αναγκών που απαιτεί τη χρήση πολλαπλών οθονών. Ακόμα, η νέα QLED 8K είναι συμβατή με την πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη λύση λογισμικού της Samsung για σήμανση, MagicINFO 8, καθιστώντας κάθε οθόνη ικανή να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους

Οι νέες οθόνες θα είναι διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Διεύρυνση της σειράς The Wall Μέχρι 593’’ για Εμπορική Χρήση

Η πρωτοποριακή χρήση της microLED τεχνολογίας της Samsung επιτρέπει ολοκαίνουργια χαρακτηριστικά στην ψηφιακή σήμανση. Φέτος η βραβευμένη αρθρωτή microLED οθόνη, The Wall, αποτελεί για μία ακόμη φορά ένα από τις πιο πολυσυζητημένα επιτεύγματα στην τεχνολογία οθονών. Η The Wall Luxury παρουσιάστηκε το 2019 και προσφέρει απαράμιλλη εμπειρία θέασης με μια σειρά lifestyle λειτουργιών, που διατίθενται μέχρι την εκθαμβωτική 8Κ έκδοση των 282’’. Η σειρά The Wall της Samsung εγγυάται απεριόριστες δυνατότητες όσον αφορά στο μέγεθος, την ανάλυση ή την αναλογία, ενώ όλες οι οθόνες είναι bezel-free (χωρίς πλαίσιο)

Φέτος, η Samsung διευρύνει τη σειρά The Wall με την παρουσίαση της The Wall for Business. Η νέα προσθήκη παρέχει πρωτοποριακή για τη βιομηχανία εμπειρία προβολής, για μια ευρεία γκάμα εμπορικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα control rooms, κέντρα αναμεταδόσεων, προθαλάμους, κέντρα σχεδιασμού κ.ά. Αποτελείται από μια μεγάλη γκάμα ρυθμιζόμενων και προσαρμόσιμων μεγεθών και αναλογιών, με εκδόσεις 4Κ από 219’’ ως 292’’, και 8Κ εκδόσεις μέχρι 437’’ και φτάνει μέχρι και τις 583’’, αποτελώντας τη μεγαλύτερη οθόνη εμπορικής χρήσης που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Η The Wall for Business θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως ξεκινώντας από την ISE 2020

Samsung Flip 2: Η ομαδική εργασία απλοποιείται

Το Samsung Flip 2 είναι μια διαισθητική και εύχρηστη διαδραστική οθόνη με σχεδόν απεριόριστη χρηστικότητα σε πλήθος κλάδων, στο λιανεμπόριο κ.ά. Η αναβαθμισμένη οθόνη υποστηρίζει τις πιο χρήσιμες λειτουργίες του αρχικού μοντέλου, με ενισχυμένο σχεδιασμό και νέες εφαρμογές. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η συνεργασία, ο διαμοιρασμός και η δημιουργική σκέψη.

Για καλύτερη συνεργασία χρηστών από διαφορετικές τοποθεσίες, η Samsung ένωσε τις δυνάμεις της με την κορυφαία εταιρεία του κλάδου Cisco Webex. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με στόχο το συνδυασμό των καινοτόμων λύσεων Webex Teams και Webex Roomkit Mini με την τεχνολογία προβολής του Samsung Flip 2. Η πρόταση του The Webex on Flip, το οποίο θα παρουσιαστεί στην ISE 2020, παρέχει στους χρήστες μια πλήρη σειρά λειτουργιών σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Το Webex on Flip, με διαισθητική εμπειρία χρήσης, επιτρέπει στους χρήστες να μεταβούν απρόσκοπτα ανάμεσα σε flipcharts, συναντήσεις, παρουσιάσεις και αμφίδρομες σημειώσεις. Κατασκευασμένο ειδικά για συνεργασία εξ αποστάσεως, το Webex Teams επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, από οποιαδήποτε τοποθεσία. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να σημειώσουν στις αντίστοιχες οθόνες ταυτόχρονα, διευκολύνοντας τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, ανεξαρτήτως φυσικής τοποθεσίας.

Η Samsung θα βρίσκεται στο Amtrium booth #4-S100 εντός του RAI, στο Άμστερνταμ, από τις 11-14 Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία προϊόντα SMART σήμανσης της Samsung που θα παρουσιαστούν στην ISE 2020, παρακαλούμε επισκεφθείτε το https://displaysolutions.samsung.com/ise2020.

*Η οθόνη σήμανσης QPT-8K δεν συνιστάται για χρήση ιατρικής διάγνωσης

