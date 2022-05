IT Professionals of Tomorrow: H STEELMET δημιουργεί πρωτοποριακό hub στην Ελλάδα, με νέους επαγγελματίες του IT

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας είναι μια νέα πραγματικότητα. Έννοιες όπως Internet of Things, Augmented Reality και τεχνολογίες Business Intelligence, έρχονται σήμερα να προδιαγράψουν το μέλλον της βιομηχανίας, οδηγώντας το σύνολο πλέον της παραγωγικής διαδικασίας πιο κοντά στο Industry 4.0, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Η STEELMET, δίνει τη δυνατότητα σε 15 νέους επαγγελματίες του ΙΤ, να αποτελέσουν μέρος της εξέλιξης και της ψηφιακής καινοτομίας που προσφέρει σε μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με το πρόγραμμα IT Professionals of Tomorrow, στοχεύοντας στο να δημιουργήσει ένα δυναμικό hub τεχνολογίας, όπου τα μέλη του θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε διαφορετικά ψηφιακά έργα και εφαρμογές, το μέγεθος και των εύρος των οποίων τα κατατάσσει στα πλέον σημαντικά παγκοσμίως. Οι επαγγελματίες ΙΤ του μέλλοντος ADVERTISING Το καινοτόμο και φιλόδοξο πρόγραμμα της STEELMET, απευθύνεται, σε πρώτη φάση, σε νέους πτυχιούχους του IT, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια υψηλού επιπέδου εργασιακή εμπειρία όπως και πρακτικές εργασιακές δεξιότητες εστιασμένες στην εξειδίκευσή τους, συμμετέχοντας ενεργά στα project της εταιρίας. Δεκαπέντε (15) νέοι επαγγελματίες θα επιλεγούν για να εργαστούν για 6 μήνες, στο πλαίσιο του IT Professionals of Tomorrow, διατηρώντας την προοπτική να συνεχίσουν και να εξελίξουν την καριέρα τους μέσα στην STEELMET ή και σε άλλες εταιρίες της Viohalco, σε 6 βασικές ειδικότητες: Software Developer

Network Engineer

Azure Engineer

Business Intelligence Engineer

Security Engineer

Helpdesk Engineer Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό πτυχίο, από την Ελλάδα ή από Πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού ή αντίστοιχες τεχνολογικές πιστοποιήσεις και από 0 έως 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία, θα εργαστούν σε μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της STEELMET, όπως: Digital transformation with cloud technologies

Cyber and data Security

Χρήση εργαλείων για αυτοματοποίηση διαδικασιών

Factory Digitalization

Machine Learning and Big Data analytics

Implementation of innovative, tailor-made software solutions using cutting-edge technologies Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το πρόγραμμα IT Professionals of Tomorrow εδώ . Δημιουργώντας την ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανικής παραγωγής Οι 15 νέοι IT Professionals of Tomorrow θα εργαστούν με την ομάδα της STEELMET, συμμετέχοντας σε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακής μετάβασης της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την υποστήριξη 6.000 και πλέον χρηστών σε 84 διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, τη μεγαλύτερη βάση χρηστών SAP στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ένα από τα ευρύτερα φάσματα συσκευών και τεχνολογικών δικτύωσης, τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων και εργαλείων, όπως Azure ARC, Salesforce, SAP TMS και SAP Success Factors. Τα μέλη του νέου τεχνολογικού hub της STEELMET θα ενταχθούν σε μεθοδολογίες εργασίας όπως Agile Scrum, Prince2 agile και ITIL, αξιοποιώντας τεχνολογίες C#/.NET, APEX, SAP ABAP, Modern JS Framework, AI, Digital Twins, Big Data, RPA και Data Analytics για την υλοποίηση των έργων. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το πρόγραμμα IT Professionals of Tomorrow εδώ . STEELMET: Εφαρμόζοντας βέλτιστες ψηφιακές πρακτικές H STEELMET, προσφέρει υπηρεσίες στις εταιρίες της Viohalco, οι οποίες εστιάζουν στην τεχνολογία και καινοτομία και εξειδικεύονται στην παραγωγή, προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, ψευδαργύρου, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, δημιουργώντας ετήσιο κύκλο εργασιών 5,37 δισ. ευρώ (2021), Η Viohalco αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις παγκοσμίως, με τις εταιρίες της να είναι κορυφαίες βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη ενώ διαθέτουν παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετέχουν σε εταιρίες με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Τουρκία, Ρωσία και Ολλανδία, διαθέτοντας ένα ισχυρό εμπορικό δίκτυο σε 21 χώρες και πωλήσεις σε περίπου 100 χώρες. Δημιουργούν βιώσιμη παραγωγή, υψηλής ποιότητας καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας για δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές όπως κτίρια και κατασκευές, συσκευασία, μεταφορές (αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική και σιδηροδρομικές μεταφορές) δίκτυα ενέργειας (υπεράκτιες διασυνδέσεις, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο και υγρά καύσιμα), θέρμανση, εξαερισμό, κλιματισμό και ψύξη, τομείς ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, λιθογραφία, καθώς και πολλές άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. Οι εταιρίες της Viohalco παρέχουν προϊόντα και λύσεις ευθυγραμμισμένες με τις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης, όπως την κυκλική οικονομία, τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, τη βιώσιμη αστικοποίηση, τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και την ψηφιοποίηση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας. Η STEELMET αξιοποιεί τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει καθώς και τους ταλαντούχους και με υψηλή εξειδίκευση ανθρώπους της με σκοπό να υποστηρίζει τις εταιρίες της Viohalco με βέλτιστες υπηρεσίες και λύσεις, εστιάζοντας στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων ψηφιοποιημένων εφαρμογών και σε συνεργασίες με κορυφαίες τεχνολογικά εταιρίες, για την εξεύρεση και την εγκατάσταση συστημάτων που θα τις βοηθήσουν στην ένταξή τους στην επόμενη βιομηχανική εποχή.

ADVERTISING

SHARE: