IT Professionals of Tomorrow: Το πρωτοποριακό hub της STEELMET στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστές νέους επαγγελματίες του IT

Με την ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανικής παραγωγής να αποτελεί το νέο, δυναμικό πεδίο απασχόλησης για τους επαγγελματίες του IT, η STEELMET, δημιούργησε το πρόγραμμα IT Professionals of Tomorrow, δίνοντας τη δυνατότητα σε 15 νέους επαγγελματίες του ΙΤ, να αποτελέσουν μέρος της εξέλιξης και της ψηφιακής καινοτομίας που προσφέρει στις εταιρείες της VIOHALCO, από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα της STEELMET, απευθύνεται, σε πρώτη φάση, σε νέους πτυχιούχους του IT, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια υψηλού επιπέδου εργασιακή εμπειρία όπως και πρακτικές εργασιακές δεξιότητες εστιασμένες στην εξειδίκευσή τους, συμμετέχοντας ενεργά στα projects της εταιρείας. Δεκαπέντε (15) νέοι επαγγελματίες θα επιλεγούν για να εργαστούν για 6 μήνες, στο πλαίσιο του IT Professionals of Tomorrow, διατηρώντας την προοπτική να συνεχίσουν και να εξελίξουν την καριέρα τους μέσα στην STEELMET ή και σε άλλες εταιρείες της VIOHALCO, σε 6 βασικές ειδικότητες: Software Developer

Network Engineer

Azure Engineer

Business Intelligence Engineer

Security Engineer

Helpdesk Engineer Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετικό πτυχίο, από την Ελλάδα ή από Πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού ή αντίστοιχες τεχνολογικές πιστοποιήσεις και από 0 έως 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία, θα εργαστούν σε μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της STEELMET, όπως: Digital transformation with cloud technologies

Cyber and data Security

Χρήση εργαλείων για αυτοματοποίηση διαδικασιών

Factory Digitalization

Machine Learning and Big Data analytics

Implementation of innovative, tailor-made software solutions using cutting-edge technologies Στην Ελλάδα υλοποιούνται, τα τελευταία χρόνια, τεχνολογικά έργα, μεγάλης κλίμακας, για την ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανικής παραγωγής, με την STEELMET και τις εταιρείες της VIOHALCO, να έχουν ολοκληρώσει τα πλέον σημαντικά από αυτά. Οι εταιρείες της VIOHALCO παρέχουν προϊόντα και λύσεις ευθυγραμμισμένες με τις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης, όπως την κυκλική οικονομία, τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, τη βιώσιμη αστικοποίηση, τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και την ψηφιοποίηση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας. Η STEELMET αξιοποιεί τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει καθώς και τους ταλαντούχους και με υψηλή εξειδίκευση ανθρώπους της με σκοπό να υποστηρίζει τις εταιρείες της VIOHALCO με βέλτιστες υπηρεσίες και λύσεις. Παράλληλα εστιάζει στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων ψηφιοποιημένων εφαρμογών και σε συνεργασίες με κορυφαίες τεχνολογικά εταιρείες, για την εξεύρεση και την εγκατάσταση συστημάτων που θα τις βοηθήσουν στην ένταξή τους στην επόμενη βιομηχανική εποχή. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για το πρόγραμμα IT Professionals of Tomorrow εδώ.

