Κορονοϊός: Οι πιο hot gaming κυκλοφορίες του Απριλίου

Είναι αρχές Απριλίου, πιθανότατα έχετε χάσει ήδη τις μέρες της καραντίνας, τα "αστεία" παραδόξως παρέμειναν στο minimum, αλλά η βιομηχανία του gaming δεν σταματά ποτέ.

Σύμφωνα με το gr.ign.com μπορεί τα περισσότερα events να ακυρώθηκαν, αλλά οι developers έχουν την πολυτέλεια να συνεχίσουν την δουλειά τους online και έτσι μπορούν να μας παραδίδουν καινούργια παιχνίδια κάθε μήνα. Ο Απρίλιος λοιπόν έχει και τα θετικά του, καθώς αναμένουμε να κυκλοφορήσουν, μεταξύ άλλων, τα Resident Evil 3 Remake και Final Fantasy VII Remake.

Πάμε να δούμε τις πιο hot gaming κυκλοφορίες του μήνα:

1) Resident Evil 3: Το remake, όπως και ο προκάτοχός του, ακολουθούν την Jil Valentine και τον Carlos Oliveira, καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν στην αποκάλυψη, καθώς τους κυνηγά ο Nemesis. Μαζί του θα έρθει και ένα multiplayer mode, ονόματι Resident Evil: Resistance, ενώ όλο το παιχνίδι θα είναι ένα third person shooter.

2) Final Fantasy VII Remake: Μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές παιχνιδιών της gaming βιομηχανίας ακολουθεί τον χορό των remake και θα κυκλοφορήσει την ανανεωμένη έκδοση του Final Fantasy VII, που κυκλοφόρησε το 1997. Η ιστορία παραμένει ίδια για όσους έχετε παίξει ήδη το πρώτο παιχνίδι, αλλά θα έρθει με μερικές αλλαγές, όπως η πλήρης στροφή στο action στοιχείο και η προσθήκη μικρών turn based λεπτομερειών. Η κυκλοφορία του παιχνιδιού θα έχει επεισοδιακή μορφή, οπότε στις 10 Απριλίου θα κυκλοφορήσει απλά το πρώτο επεισόδιο.

3) Vampire: The Masquerade - Coteries Of New York: To Vampire: The Masquerade - Cotaries of New York είναι ένα adventure παιχνίδι, εμπνευσμένο από το γνωστό επιτραπέζια, Vampire: The Masquerade. Κυκλοφόρησε σε PC στα τέλη του 2019, ενώ πριν μερικές μέρες έγινες διαθέσιμο σε PS4 και Nintendo Switch και στις 15 Απριλίου το αναμένουμε και στο Xbox One.

4) Predator: Hunting Grounds: Αυτό το νέο ασύμμετρο multiplayer shooter της Sony Interactive Entertainment σας φέρνει αντιμέτωπους με τον ίδιο τον Predator. Ολοκληρώστε αποστολές με την ομάδα σας, ή κυνηγείστε τους στον ρόλο του Predator. Ο,τι και να αποφασίσετε πάντως, η τακτική είναι kill or be killed.

5) Gears Tactics: To Gears Tactics είναι ένα turn-based spin-off της γνωστής σειράς Gears Of War. Το Gears Tactics είναι ένα fast-paced παιχνίδι στρατηγικής, που βασίζεται σε γύρους και διαδραματίζεται 12 χρόνια πριν από το πρώτο Gears of War. Οι πόλεις στον πλανήτη Sera αρχίζουν να πέφτουν στα χέρια της τερατώδους απειλής που ξεχύνεται από το υπέδαφος: της Ορδής των Locust. Καθώς η κυβέρνηση είναι σε πανικό, μια ομάδα επιζώντων γίνεται η τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας. Παίξτε ως ο Gabe Diaz, στρατολογώντας πολεμιστές, εξοπλίζοντας και διοικώντας τις ομάδες σας σε μια απελπισμένη αποστολή καταδίωξης του αδίστακτου και πανίσχυρου ηγέτη του στρατού των Locust: Του Ukkon, του τερατώδους εγκέφαλου που δημιουργεί τέρατα.