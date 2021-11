Με αυτά τα laptops δε θα «κολλήσει» κανένα πρόγραμμα

Κάνεις διπλό «κλικ» στο εικονίδιο του προγράμματος και μέχρι αυτό να ανοίξει, έχεις προλάβει να φτιάξεις καφέ. Ο κέρσορας κινείται με διακεκομμένες κινήσεις. Αμέσως μετά από κάθε σου εντολή, χαζεύεις τα μηνύματά σου σε Messenger και Viber περιμένοντας. Και για multitasking ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Δεν υπάρχει χειρότερο από ένα σύστημα που δεν είναι σε θέση να σου επιτρέψει να δουλέψεις με άνεση και ταχύτητα, γι’ αυτό κι εμείς σου προτείνουμε laptops που… δε θα προλαβαίνεις! Έλα να δούμε συστήματα που θα «εκτοξεύσουν» την παραγωγικότητά σου και θα σου δώσουν τη δυνατότητα να κάνεις ακόμα περισσότερα σε λιγότερο χρόνο.

HP ZBook Firefly G8 (Core i7-1165G7/32GB/1TB/Quadro T500)

Με «τρομακτικά» τεχνικά χαρακτηριστικά, το ZBook Firefly G8 δε θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να τρέξει ακόμα και τις πιο απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές που κυκλοφορούν στην αγορά. 3D design; Video rendering; Animation; Ό,τι κι αν περιλαμβάνει η δημιουργική σου γκάμα, το σύστημα της HP θα ανταποκριθεί δίχως δεύτερη κουβέντα. Με σπουδαία οθόνη (15,6 ιντσών, LCD IPS, 400 nits, πλήρης κάλυψη χώρου sRGB), πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core i7-1165G7, 32 GB RAM που δεν… τελειώνει ποτέ και την επαγγελματική κάρτα γραφικών της NVIDIA, Quadro T500 με 4 GB GDDR6, προσφέρει φοβερή απόδοση και για εργασία εν κινήσει. Υποστηρίζει Wi-Fi 6 και Bluetooth 5 με την αυτονομία του να σε καλύπτει για ολόκληρη τη μέρα σου.

Asus Zenbook UX325EA (Core i5-1135G7/8GB/512GB/Intel Iris X)

Με OLED οθόνη 13,3 ιντσών για την εντυπωσιακότερη εικόνα που αντίκρισες ποτέ σε laptop, το Zenbook UX325EA θα σου χαρίσει σπουδαίες στιγμές παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας. Υπερφορητό με βάρος 1,14 κιλών και προφίλ μόλις 13,9 χιλιοστών, θα το πάρεις μαζί σου παντού -στο σπίτι, το γραφείο, τα ραντεβού και τα ταξίδια. Διαθέτει υπερπλήρες προφίλ συνδεσιμότητας με HDMI 2.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Thunderbolt 4 USB-C και USB-A. Υιοθετεί προσεγμένο design με μεταλλικό φινίρισμα, πληροί τις προδιαγραφές του στρατιωτικού προτύπου MIL-STD-810 αντέχοντας στα δύσκολα ενώ είναι εξοπλισμένο με ήχο Harman/Kardon και κάμερα υπερύθρων για ασφαλή σύνδεση στα Windows 10 μέσω Windows Hello.

HP Elite DragonFly G2 (Core i7-1165G7/16GB/512GB/Intel Iris Xe)

Ένα σύστημα 2-σε-1, το Elite DragonFly G2 της HP θα σου προσφέρει την ευελιξία που χρειάζεσαι καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας σου. Η περιστρεφόμενη οθόνη αφής των 13,3 ιντσών, το βάρος που «παίζει» κάτω από το 1 κιλό (συγκεκριμένα ζυγίζει 0,99 κιλά) και η μπαταρία 56 Wh μεγάλης διάρκειας που φορτίζει μέσω USB-C (από 0% στο 50% μέσα σε μισή ώρα) το καθιστούν τέλειο για να το παίρνεις μαζί σου σε ραντεβού, ταξίδια και όπου αλλού χρειαστεί να πας. Το μικρόφωνο πολλαπλής συστοιχίας αιχμαλωτίζει πεντακάθαρα τη φωνή σου για άψογη ποιότητα βιντεοκλήσεων, ενώ το Wi-Fi 6 εγγυάται τις σταθερές ασύρματες συνδέσεις σε υψηλή ταχύτητα.

Microsoft Surface Book 3 (Core i7-1065G7/16GB/256GB/GeForce GTX 1650)

Χρησιμοποίησέ το όπως θες και σε βολεύει ανά περίσταση: το Surface Book θα με την αποσπώμενη οθόνη θα μετατραπεί από πανίσχυρο laptop σε εξαιρετικά φορητό tablet και από μίνι στούντιο (με Surface Dial που πωλείται ξεχωριστά) σε οθόνη προβολής. Ευέλικτο και συμπαγές, αποτελεί τον ορισμό του πολυσύνθετου 2-σε-1 συστήματος. Κράτα σημειώσεις, δημιούργησε περιεχόμενο, streamαρε σειρές και ταινίες, παίξε video games και μείνε συνδεδεμένος με τους φίλους και τους συνεργάτες σου. Με επεξεργαστή Intel Core i7, 16 GB RAM, γραφικά NVIDIA GeForce GTX 1650 με 4 GB GDDR5, φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και μεγάλο trackpad, η πρόταση της Microsoft τα κάνει όλα!

Toshiba Dynabook Tecra X40-D-10G (Core i5-7200U/8GB/256GB/Intel HD 620)

Το επαγγελματικών προδιαγραφών Toshiba Dynabook Tecra X40-D-10G θα εξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο και πανίσχυρο συνεργάτη. Με βάρος 1,25 κιλά θα σε ακολουθήσει όπου κι αν πας. Πληροί δε τις προδιαγραφές του στρατιωτικού στάνταρ MIL-STD-810G, όντας σε θέση να ανταπεξέλθει με άνεση ακόμα και στις πλέον αντίξοες συνθήκες. Οι δε προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας του (σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων, κάμερα υπερύθρων για σύνδεση μέσω Windows Hello, κρυπτογράφηση TPM 2.0) εγγυώνται πως τα δεδομένα σου δε θα κινδυνεύσουν ούτε στιγμή ενώ ο αναγνώστης καρτών και οι τρεις USB κάνουν τη μεταφορά δεδομένων παιχνίδι. Με Core i5-7200U, 8 GB RAM και δίσκο SSD εννοείται πως δε θα ‘χεις το παραμικρό πρόβλημα.

HP Spectre x360 13-aw2000nv (Core i7-1165G7/16GB/512GB/Intel Iris Xe)

Ένα δυναμικό 2-σε-1 σύστημα, το Spectre x360 13-aw2000nv της HP θα κάνει όλα όσα θες και ακόμα περισσότερα. Ενσωματώνοντας τον πανίσχυρο Core i7-1165G7 με τους τέσσερις πυρήνες και τα 12 MB Intel Smart Cache, 16 GB ταχύτατης RAM και δίσκο SSD 512 GB, θα τρέξει τα πάντα με χαρακτηριστική άνεση. Η οθόνη αφής PixelSense των 13,3 ιντσών, διαθέτει επικάλυψη Corning Gorilla Glass NBT ενώ χάρη στον micro-edge σχεδιασμό της, διαθέτει ελάχιστο περιθώριο, συμβάλλοντας στη διατήρηση του μεγέθους του laptop σε χαμηλά επίπεδα. Εργάσου με ταχύτητα με Gigabit Wi-Fi, απόλαυσε σπουδαίο ήχο από τα ηχεία Bang & Olufsen και σύνδεσε τα αγαπημένα σου περιφερειακά μέσω USB-C/Thunderbolt 4.

Toshiba Dynabook Portege X30-D-10K (Core i7-7500U/16GB/512GB/Intel UHD)

Το Toshiba Dynabook Portege X30-D-10K θα σου επιτρέψει να παραμείνεις παραγωγικός on the go αφού χάρη στην οθόνη των 13,3 ιντσών και το βάρος των 1,05 κιλών, θα το πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας. Η μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας του μάλιστα θα σου επιτρέψει να αφήσεις τον φορτιστή στο σπίτι ή το γραφείο! Κατά τα άλλα το φωτιζόμενο πληκτρολόγιο είναι τέλειο για δουλειά σε πιο σκοτεινά περιβάλλοντα ενώ ο σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων θα εγγυηθεί για την ασφάλεια των δεδομένων σου. Τα Windows 10 Pro είναι ό,τι χρειάζεσαι για να εργαστείς άνετα ενώ, τέλος, Bluetooth και dual-band Wi-Fi θα σε καλύψουν ως προς την ασύρματη δικτύωση.

Dell XPS 9310 (Core i7-1185G7/16GB/512GB/Intel Iris Xe)

Η σειρά XPS της Dell διαθέτει ένα από τα κομψότερα designs επαγγελματικών laptops και το 9310 το συνδυάζει και με τα άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά. Μέσα του κρύβει έναν Core i7-1185G7 με 16 GB RAM και δίσκο SSD 512 GB, υποσυστήματα που θα σου επιτρέψουν να εργαστείς με ταχύτητα και ευκολία, ό,τι εφαρμογές κι αν χρησιμοποιείς, όσο «βαριές» κι αν είναι αυτές. Η οθόνη OLED με ανάλυση 3456x2160 και λειτουργία αφής είναι φυσικά εκ των δυνατών σημείων του συστήματος, αφού είναι σε θέση να σου χαρίσει μοναδικές εικόνες, ζωηρά χρώματα αλλά και μία μεγάλη επιφάνεια εργασίας προκειμένου να μεγιστοποιήσεις την παραγωγικότητά σου. Πρόσθεσε και το βάρος των 1,27 κιλών και έκλεισες!

Asus Zenbook Evo UX482EA (Core i5-1135G7/16GB/512GB/Intel Iris X)

Εξαιρετικά φορητό στις 14 ίντσες και με βάρος που δεν ξεπερνά τα 1,57 κιλά, το Zenbook Evo UX482EA της Asus αποτελεί ένα δυνατό business laptop, έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά προκαλούν δέος και θαυμασμό: Core i5-1135G7 με τέσσερις πυρήνες και 8 MB Intel Smart Cache, 16 GB LPDDR4X RAM και δίσκος 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD συνθέτουν ένα σύνολο που αντέχει στα δύσκολα. Το εκπληκτικό στο εν λόγω laptop πάντως είναι οι δύο (!) οθόνες του, με την κύρια Full HD NanoEdge (400 nits, 93% λόγος οθόνης/επιφάνειας, πιστοποίηση Pantone) να πλαισιώνεται από το ScreenPad Plus με ανάλυση 1920x515 και κλίση 7ο για άνετη θέαση και ακόμα καλύτερη ψύξη συστήματος.

HP ZBook Firefly G8 (Core i7-1165G7/16GB/512GB/Intel Iris Xe)

Η απόδοση του ZBook Firefly G8 θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία σου. Με τον τετραπύρηνο Core i7-1165G7, 16 GB DDR4-3200 RAM και δίσκο PCIe NVMe M.2 SSD στα 512 GB, θα σου προσφέρει εκπληκτικές επιδόσεις ακόμα και κατά τις πλέον απαιτητικές καταστάσεις multitasking. Το πληκτρολόγιο με numpad θα σου επιτρέψει να ανεβάσεις κι άλλο την παραγωγικότητά σου ενώ η αντιθαμβωτική οθόνη των 15,6 ιντσών με φωτεινότητα 250 nits, ανάλυση Full HD και κάλυψη του χρωματικού χώρου sRGB θα σου εξασφαλίσει σπουδαία εικόνα. Με πλήθος λειτουργιών ασφαλείας, θα διατηρήσει τα δεδομένα σου απολύτως ασφαλή, τη στιγμή που η κάμερα 720p και το Wi-Fi 6 θα σου χαρίσουν βιντεοκλήσεις κορυφαίου επιπέδου.