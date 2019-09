"Έπεσαν" Yahoo, HuffPost και άλλες μεγάλες ιστοσελίδες

Παγκόσμια ανησυχία μετά το ντόμινο ιστοσελίδων που αναφέρουν ζητήματα λειτουργίας το πρωί της Πέμπτης, με την κύρια ανησυχία να εκφράζεται από πελάτες της Bank of America.

Η αρχή έγινε με το Yahoo το οποίο ανέφερε πως διαπιστώνει προβλήματα στη λειτουργία του τόσο στο website του όσο και στη Yahoo Mail πλατφόρμα του. Οι αναφορές των χρηστών για δυσλειτουργία πολλαπλασιάστηκαν και αφορούν και σε social media.

"This site can’t be reached. www.yahoo.com’s server IP address could not be found" είναι το μήνυμα που εμφανίστηκε σε πολλούς ανά τον κόσμο χρήστες.

Το online εργαλείο Down Detector που εντοπίζει προβλήματα λειτουργίας σε ιστότοπους παγκοσμίως έχει αναφέρει ήδη πολλά site που είτε "πέφτουν" είτε αργούν να "φορτώσουν" το περιεχόμενό τους, ανάμεσα στα οποία είναι και η HuffPost αλλά και το portal της Bank of America όπως αναφέραμε παραπάνω.

Άλλες πλατφόρμες που αντιμετωπίζουν ζητήματα είναι το κοινωνικό δίκτυο Reddit, το Steam, το AOL, ενώ και το Instagram έχει αργή ανανέωση στο feed του.

Προβλήματα αναφέρθηκαν και για το Xbox Live αλλά και το Playstation Network μεταξύ άλλων. Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση.