PlayStation 5: Τεράστια διαρροή για παρουσίαση, τιμή, χαρακτηριστικά και πολλά άλλα

Η Sony ήταν φειδωλή στις αποκαλύψεις της για το PlayStation 5 κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της στο CES 2020, καθώς αρκέστηκε μόνο στα αποκαλυπτήρια του λογοτύπου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα είχαμε απλά την τοποθέτηση του προέδρου και CEO της Sony, κ. Jim Ryan, ότι ακόμη δεν έχουμε μάθει τίποτα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά της νέας παιχνιδοκονσόλας.

PlayStation 5 - Πιθανή ημερομηνία παρουσίασης

Ώσπου φτάσαμε στη σημερινή ημέρα για να βγουν στη δημοσιότητα από ανώνυμο leakster πολλές αναλυτικές πληροφορίες για την ημερομηνία παρουσίασης, την τιμή και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για παρουσίαση του PlayStation 5 σε ξεχωριστή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Sony Hall στη Νέα Υόρκη στις 5 Φεβρουαρίου 2020, κάτι που είχε ακουστεί και πάλι πριν από αρκετούς μήνες.

PlayStation 5 - Τι θα περιλαμβάνει η παρουσίαση

Η πηγή, σύμφωνα με το Techgear, αναφέρει ότι η Sony θα μας δείξει τον σχεδιασμό του PlayStation 5, το νέο τηλεχειριστήριο, το περιβάλλον χρήσης με τη νέα home screen, συγκεκριμένες λειτουργίες, τεχνικά χαρακτηριστικά και αποκλειστικοί τίτλοι, ενώ θα φιλοξενηθούν και third-party συνεργάτες για να μιλήσουν για τη νέα παιχνιδοκονσόλα.

PlayStation 5 - Τα buzzwords

Στα πιο ισχυρά “συνθήματα” που θα χαρακτηρίζουν το PS5 συμπεριλαμβάνονται οι φράσεις “little to no load ties”, “blazing fast downloads”, “immersive controls”, “modular installs for games, download whatever”, “disc drive included” και “download the games or stream the games as an option”, ενώ το νέο slogan για όλο το οικοσύστημα του PlayStation θα είναι το “It’s time to play”.

Από τα παραπάνω buzzwords επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες για τον SSD αποθηκευτικό χώρο και τη δουλειά που έχει γίνει στο σύστημα download για μηδενική καθυστέρηση στη φόρτωση των παιχνιδιών, όπως επίσης οι νέες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου, η ύπαρξη Blu-ray drive και το σχέδιο για την υπηρεσία game streaming της εταιρείας.

PlayStation 5 - Game streaming

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην υπηρεσία PlayStation Now, η οποία θα επιτρέπει στον χρήστη να έχει πρόσβαση σε παιχνίδια με μηνιαία συνδρομή. Με κάθε αγορά PS5 θα δίνεται δωρεάν 3μηνη συνδρομή στο PS Now. Ακόμη, μέσω της λειτουργίας Remote Play θα μπορείς να παίζεις παιχνίδια του PS5 σε smartphone, tablet, laptop και desktop, με το streaming να γίνεται μέσω δικτύου WiFi ή κινητής τηλεφωνίας (προφανώς συμφέρει το πρώτο). Ετοιμάζεται, επίσης, και νέα εφαρμογή PS5 για φορητές συσκευές.

PlayStation 5 - Backwards Compatibility

Εξίσου πολύ μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στη συμβατότητα του PS5 με τα παιχνίδια των προηγούμενων παιχνιδοκονσολών της Sony. Ειδικά για το PS4 μαθαίνουμε ότι το backwards compatibility θα υποστηρίζει τη μεταφορά των downloaded παιχνιδιών από το PS4 στο PS5, μαζί με τα saves/backups τους. Θα υποστηρίζονται κανονικά και οι τίτλοι των PS1, PS2, PSP και PS3, αλλά για αυτά περιμένουμε αναλυτικότερες πληροφορίες για τον τρόπο. Επίσης, το backwards compatibility καλύπτει και τα περιφερειακά του PS4, όπως τηλεχειριστήρια, PSVR κλπ.

Τι περιμένουμε να δούμε στο PlayStation 5

Νέο custom octa-core επεξεργαστή AMD Zen 2 8C/16T βασισμένο στην τρίτη γενιά AMD Ryzen (7nm Zen 2)

Νέο custom επεξεργαστή γραφικών βασισμένο στην AMD Radeon RDNA Navi (σχεδόν ισάξιο σε ισχύ με την Nvidia GeForce RTX 2080)

Υποστήριξη γραφικών ανάλυσης 8K και 4K στα 120Hz

Υποστήριξη τεχνολογίας Ray-Tracing

Υποστήριξη 3D surround sound

Αποθηκευτικό χώρο SSD (αντί HDD) για σημαντικά ταχύτερους χρόνους φόρτωσης

Συμβατότητα με τα παιχνίδια του PS4 (backwards compatibility)

Οπτικό drive με υποστήριξη δίσκων Blu-ray χωρητικότητας 100GB

PlayStation 5 - Πιθανή τιμή για Ευρώπη

Το PS5 λέγεται ότι θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως τον Οκτώβριο του 2020 σε τιμή €449 και αρχικά θα είναι διαθέσιμη μόνο μία έκδοση του. Όπως αναφέρει η πηγή, το βασικό PS5 που θα δούμε τότε θα διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του Xbox Series X, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο αναμένεται με τιμή €50-€100 μεγαλύτερη. Κλείνοντας, ο leakster αναφέρει πως το PS5 θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης της 5ης Φεβρουαρίου 2020 σε ορισμένες χώρες.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω μοιάζουν αρκετά αληθοφανή και δεν αποκλείεται ο συγκεκριμένος leakster να αποδειχτεί 100% έγκυρος. Θα διατηρήσουμε, ωστόσο, τις επιφυλάξεις μας μέχρι να λάβουμε επίσημη ενημέρωση.