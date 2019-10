Playstation 5: Πότε θα κυκλοφορήσει, πόσο θα κοστίζει και τι τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχει

To Playstation, η ναυαρχίδα της Sony στον τομέα του gaming έχει τα τελευταία χρόνια ξεπεράσει τα όρια της παιχνιδοκονσόλας και αποτελεί βασική συσκευή ψυχαγωγίας για ένα νοικοκυριό, δεδομένου ότι από το μοντέλο 4 και εξής παρέχει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων - μεταξύ των οποίων η αναπαραγωγή Blu-ray, mp3 και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν που όσο πλησιάζουμε στην κυκλοφορία του επόμενου μοντέλου, ο ενθουσιασμός των gamers - και μη - κορυφώνεται, δεδομένου ότι η κονσόλα χαρακτηρίζεται ως μηχάνημα επόμενης γενιάς και όχι μια απλή αναβάθμιση, όπως ήταν το PlayStation 4 Pro.

Την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Sony Jim Ryan επιβεβαίωσε ότι η επόμενης γενιάς παιχνιδοκονσόλα της εταιρείας θα ονομάζεται PlayStation 5 (PS5) ενώ παράλληλα προχώρησε σε λεπτομέρειες τόσο των χαρακτηριστικών της όσο και την ημερομηνίας κυκλοφορίας της.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Sony αποκάλυψε ότι το PlayStation 5 θα είναι εμπορικά διαθέσιμη λίγο πριν την περίοδο των εορτών του 2020, δηλαδή στα τέλη της επόμενης χρονιάς, αρκετά νωρίτερα από τις πρώτες εκτιμήσεις που μιλούσαν για τον Απρίλιο του 2020.

Η Sony είχε ήδη αποκαλύψει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της νέας κονσόλας από τον περασμένο Απρίλιο και Μάιο: Στα νέα στοιχεία του PS5 θα περιλαμβάνονται τα αναβαθμισμένα γραφικά τα οποία θα βασίζονται σε νέα τεχνολογία διαχείρισης των εφέ φωτισμού (ray tracing) σε ένα παιχνίδι. Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα υποστηρίζεται από την GPU (την μονάδα γραφικών) της κονσόλας.

Αλλάζει επίσης η τεχνολογία αποθήκευσης: Το PS5 θα διαθέτει νέο δίσκο τεχνολογίας SSD (solid-state drive) που θα επιτρέπει ταχύτερη εκκίνηση αλλά και πιο γρήγορο φόρτωμα των παιχνιδιών. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο της κονσόλας να εγκαθιστά ένα νέο παιχνίδι σε έκδοση multiplayer ή single-player χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσει ολόκληρο το παιχνίδι.

Νέο θα είναι και το χειριστήριο της κονσόλας, με τον Ryan να αποκαλύπτει ότι το νέο controller θα έχει τεχνολογία αφής (haptic feedback) που θα αντικαταστήσει την προγενέστερη αίσθηση δόνησης (rumble). Επιπρόσθετα, θα υπάρχουν ηχεία ενσωματωμένα στα χειριστήρια αλλά και υποδοχή Type USB-C. «Με την τεχνολογία αφής ο χρήστης θα μπορεί να δέχεται ένα ευρύτερο φάσμα ανάδρασης (feedback), έτσι θα είναι διαφορετική η αίσθηση όταν εντός παιχνιδιού πέφτεις με το αυτοκίνητο σε έναν τοίχο από ένα μαρκάρισμα σε ένα εικονικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Επίσης, θα μπορεί ο χρήστης να αισθανθεί την διαφορετική υφή μιας ποικιλίας αντικειμένων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Sony. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως στο χειριστήριο υπάρχει και λειτουργία κάμερας, πιθανώς για παιχνίδια νέας γενιάς, ωστόσο είναι πιθανό να μην ισχύει κάτι τέτοιο.

Παράλληλα, το νέο PlayStation 5 θα διαθέτει «οικολογική συνείδηση»: Θα υπάρχει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η οποία, σύμφωνα με την Sony, αν χρησιμοποιηθεί από ένα εκατομμύριο παίκτες θα ισοδυναμεί με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος χιλίων μέσων αμερικανικών νοικοκυριών.

Στις ανακοινώσεις του Ryan δεν περιλαμβάνονταν οι τίτλοι παιχνιδιών που θα συνοδεύουν τη νέα κονσόλα, ούτε και η τιμή της.

Τα νέα παιχνίδια;

Ένας χρήστης στο Pastebin που ισχυρίζεται πως είναι developer της Sony από την Ευρώπη υποστήριξε ότι δουλεύει πάνω σε παιχνίδια του PS5 που θα βγουν με το λανσάρισμα της κονσόλας. Αυτά - όπως αναφέρει - είναι τα:

- Gran Turismo 7

- PUBG free-to-play 4K remaster ειδικά για το PS5

- The Last of Us Part II

- Ghost of Tsushima remaster

- Battlefield Bad Company 3

- Harry Potter

- Vikings Assassin’s Creed

- GTA VI αποκλειστικό στην αρχή για το PS5

Ο προγραμματιστής ισχυρίζεται ότι το PlayStation 5 θα έχει σκληρό 2TB, θα υποστηρίζει 8K upscaling και θα είναι συμβατό με νέο, αναβαθμισμένο PlayStation VR.

Οι εκτιμήσεις για την τιμή του PS5

Ο προγραμματιστής και υπεύθυνος για τη νέα κονσόλα της Sony, Mark Cerny, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε δηλώσεις του σχετικά με την τιμή του, δηλώνοντας ότι η προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης θα είναι δελεαστική. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η Sony θα αναγκαστεί να πωλήσει το PS5 με κόστος όπως έγινε και στις προηγούμενες κονσόλες. Το θέμα είναι ότι τα προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα έχει το PS5 δεν θα επιτρέπουν την τιμή να πέσει κάτω από τα 400€ (ή ακόμα και τα 600€). Το PS4 είχε κυκλοφορήσει άλλωστε στην τιμή των 400€, αλλά το λογισμικό του δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα προηγμένου για την εποχή του, όπως αναμένεται να είναι το PS5.

Τα 600 ευρώ βέβαια δεν μπορεί να θεωρηθούν ως δελεαστική τιμή, με τους περισσότερους να εικάζουν ότι η τιμή του θα είναι 500€ (συγκεκριμένα μια ρεαλιστική τιμή εκκίνησης ίσως να ήταν τα 499€. Το comicbook.com δημοσίευσε ότι η αναμενόμενη τιμή είναι τα 500 δολάρια, ωστόσο αίσθηση έχει προκαλέσει η σουηδική Media Markt, η οποία άνοιξε πρώτη τις προπαραγγελίες για την παιχνιδομηχανή στην τιμή των 9.999 σουηδικών κορωνών (916 ευρώ).

CAPTURE / MEDIAMARKT.SE

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά η Media Markt αναφέρει λίγα πράγματα από αυτά που έχουν γίνει γνωστά, όπως επεξεργαστή AMD Zen 2 (7nm), επεξεργαστή γραφικών AMD βασισμένο στην αρχιτεκτονική Radeon Navi με υποστήριξη τεχνολογίας Ray-Tracing, αποθηκευτικό χώρο SSD και τεχνολογία ήχου 3D audio, ενώ τονίζει ότι θα είναι συμβατό με τα παιχνίδια του PS4.