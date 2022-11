Πώς να προφυλάξεις τις φωτογραφίες σου σε περίπτωση που χαλάσει το κινητό σου

Οι φωτογραφίες κουβαλούν αναμνήσεις από διάφορες στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και μας χαρίζουν στιγμές χαράς όταν ανατρέχουμε σε αυτές. Ωστόσο, τα ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στο κινητό μας είναι πολλά και μπορούν να έχουν ως συνέπεια να χάσουμε αυτές τις φωτογραφίες, ιδιαίτερα αν δεν έχουμε ενεργοποιημένο κάποιο πρόγραμμα για επαναφορά αρχείων.

Φυσικά, ό,τι και να συμβεί η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά στην ανάκτηση δεδομένων και στις περισσότερες περιπτώσεις, μία αξιόπιστη εταιρεία ανάκτησης δεδομένων όπως η Datalabs, θα μπορέσει να επαναφέρει τις φωτογραφίες και άλλο υλικό από το κινητό σου.

ADVERTISING

Για να μη χρειαστεί όμως να βρεθείς σε αυτή τη θέση, σου παρουσιάζουμε μερικούς εύκολους, γρήγορους και δωρεάν τρόπους αποθήκευσης φωτογραφιών, για εύκολη ανάκτηση αρχείων και φωτογραφιών σε περίπτωση που χαλάσει το κινητό σου.

Η υπηρεσία Google Photos αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την αποθήκευση φωτογραφιών. Αν μάλιστα τις σώσεις ως “High Quality”, αυτές θα συμπιεστούν σε έναν βαθμό. Αν αποφασίσετε να τις αποθηκεύσεις σε “Original Size”, ο δωρεάν διαθέσιμος χώρος είναι μέχρι 15 GB.

Για να γίνει εύκολα η μεταφορά, είτε έχεις iOS, είτε Android, το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσεις την εφαρμογή, είτε για iOS (κατέβασε το εδώ), είτε για Android (κατέβασε το εδώ) και να συνδεθείς στο λογαριασμό σου στη Google. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξεις τις φωτογραφίες που επιθυμείς να μεταφορτώσεις στον φάκελο. Σου συστήνουμε να είσαι συνδεδεμένος στο Wi-Fi, για να μην καταναλώσεις άσκοπα τα δεδομένα σου.

Επιπλέον, μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις του back up, μεταβαίνοντας στο μενού “Settings” και να επιλέξεις την επιλογή “Back up and sync”. Με τον τρόπο αυτό θα αποθηκεύονται αυτόματα όλες οι φωτογραφίες, ώστε να μην ανησυχείς για την απώλεια των φωτογραφιών σου.

Σε περίπτωση που συνδέσεις το κινητό στον υπολογιστή σου μέσα από το Microsoft One Drive, μπορεί να σε ρωτήσουν αν επιθυμείς να προσθέσεις τις φωτογραφίες ή τα βίντεο σου. Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μη αυτόματα.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, τόσο σε μια συσκευή Android (κατέβασε το εδώ), όσο και σε μια iOS (κατέβασε το εδώ), είναι να μεταβείς στην εφαρμογή OneDrive και να πατήσεις το εικονίδιο προσθήκης (+) στο One Drive, στο πάνω μέρος της οθόνης. Κάνε κλικ είτε για να τραβήξεις ή να αποστείλεις μια φωτογραφία, καθώς και να μεταφέρεις οποιοδήποτε άλλο αρχείο.

Με αυτό τον τρόπο έχεις τη δυνατότητα για την εύκολη ανάκτηση των δεδομένων σου, ακόμη κι αν το κινητό σας χαλάσει, είτε στον υπολογιστή, χωρίς τον φόβο απώλειας των αρχείων.

Το Dropbox αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες αποθήκευσης αρχείων, ενώ διαθέτει 2GB δωρεάν αποθηκευτικό χώρο. Έτσι, μπορείς εύκολα να αποθηκεύσεις φωτογραφίες από οποιαδήποτε συσκευή, καθώς και να τις κατεβάσεις αρκετά εύκολα σε μια άλλη.

Αρχικά, το πρώτο βήμα περιλαμβάνει το κατέβασμα και την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό. Η δημιουργία λογαριασμού με το email είναι απαραίτητη.

Έπειτα, άνοιξε την εφαρμογή Dropbox και επίλεξε τον φάκελο που θέλεις να τοποθετήσεις τις εικόνες σου. Στη συνέχεια, πάτησε στο εικονίδιο + στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης και κάνε κλικ στο “Μεταφορά Φωτογραφιών”. Επίλεξε τις φωτογραφίες που θέλεις να αποθηκεύσεις και πάτησε “Μεταφορά”.

To iCloud συνεργάζεται με την εφαρμογή “Φωτογραφίες”, ώστε να μεταφέρονται αυτόματα και να τις έχεις διαθέσιμες σε κάθε Apple συσκευής σου ή στο iCloud.com. Επιπλέον, κάθε αλλαγή ή ενημέρωση περιεχομένου που πραγματοποιείται στη συλλογή σου εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες συσκευές.

Για να το ενεργοποιήσεις σε οποιαδήποτε συσκευή iPhone, iPad ή iPod, θα πρέπει να μεταβείς στις ρυθμίσεις και να πατήσεις την επιλογή iCloud. Έπειτα, κάνε κλικ στο “Φωτογραφίες” και ενεργοποίησε την επιλογή “Φωτογραφίες iCloud”.

Ακόμη κι αν γίνει μια ζημιά στο κινητό σου πριν ακόμη προλάβεις να “σώσεις” τις φωτογραφίες, η εταιρεία ανάκτησης δεδομένων Datalabs, χάρη στους έμπειρους τεχνικούς της μπορεί να επαναφέρει τις φωτογραφίες από το κινητό σου, σε εξαιρετικά προσιτές τιμές.

Ανακάλυψε εδώ περισσότερα για την ανάκτηση δεδομένων από κινητό.