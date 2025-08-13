Πόσο ασφαλή είναι τα ασύρματα ακουστικά;

Ειδικοί δίνουν συμβουλές για τα κατάλληλα ακουστικά, που δεν θα σου προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη.

Πόσες φορές έχουμε φύγει από το σπίτι μας, έχουμε ξεχάσει τα ακουστικά μας και απευθείας η μέρα έχει οριακά καταστραφεί; Με τόση πολλή μουσική και τόσα πολλά podcasts διαθέσιμα για streaming δεν είναι καθόλου περίεργο που πλέον τα ακουστικά είναι προέκταση των αυτιών μας.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Statista, στο Ηνωμένο Βασίλειο δαπανώνται κάθε χρόνο περίπου ένα δισεκατομμύριο λίρες για ακουστικά, με τα ασύρματα να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή.

Αν και οι περισσότεροι χρήστες τα προτιμούν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εκφραστεί ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία.

Το BBC Bitesize Other Side of the Story διερεύνησε αυτές τις ανησυχίες, βάζοντας τέλος στις φήμες γύρω τις επιπτώσεις τους.

Ασφάλεια ασύρματων ακουστικών

Τα ασύρματα ακουστικά, είτε είναι τύπου over-ear είτε in-ear, λειτουργούν με τεχνολογία Bluetooth, η οποία δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό έχει οδηγήσει ορισμένους να πιστέψουν ότι μπορεί να βλάψει τον εγκέφαλο.

Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπουν έχει πολύ χαμηλότερη συχνότητα από εκείνη που μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Το 2019, ο βρετανικός φιλανθρωπικός οργανισμός, Cancer Research UK ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πως τα ασύρματα ακουστικά Bluetooth είναι επικίνδυνα και ότι μεγάλες μελέτες δεν εντόπισαν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Η έρευνα, πάντως, συνεχίζεται και το 2025.

Τιμή και ποιότητα ακουστικών

Η τεχνολογία ακύρωσης θορύβου είναι σχετικά νέα και χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό για να εξαλείφει εξωτερικούς ήχους, όπως ο θόρυβος τηλεόρασης ή το γάβγισμα σκύλου, προσφέροντας πιο καθαρή ακρόαση. Οι τιμές κυμαίνονται από κάτω από 50 λίρες (57.92ευρώ) έως και πολύ πάνω από 100 λίρες (115.84 ευρώ).

Σύμφωνα με το περιοδικό Which?, είναι δυνατό να βρεθούν ποιοτικά ακουστικά ακύρωσης θορύβου (noise-cancellng) γύρω στις 50 λίρες, γεγονός που δείχνει ότι δεν απαιτείται απαραίτητα μεγάλη δαπάνη με την τελική επιλογή να είναι προσωπική υπόθεση.

iStock

Προστασία ακοής

Η Claire Benton, πρόεδρος της Βρετανικής Ακαδημίας Ακουολογίας, ανέφερε ότι η ακύρωση θορύβου μπορεί να συμβάλει στην προστασία της ακοής, καθώς επιτρέπει την ακρόαση σε χαμηλότερη ένταση.

Επιπλέον, επισήμανε την ανάγκη για “καλή ακουστική υγιεινή” όπως είναι τα συχνά διαλείμματα μεταξύ της χρήσης τους, τα ασφαλή επίπεδα έντασης και η αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης σε δυνατούς ήχους. Τα επίσημα όρια ορίζουν ότι 85 ντεσιμπέλ (db) για 8 ώρες είναι ασφαλή χωρίς προστασία — ισοδύναμα με τον θόρυβο πυκνής κυκλοφορίας ή ενός μπλέντερ. Αύξηση της έντασης κατά 3 db μειώνει τον ασφαλή χρόνο στο μισό, δηλαδή από 8 ώρες σε 4.

Η Claire πρόσθεσε ότι τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου μπορούν να ηρεμήσουν όσους ενοχλούνται από τους εξωτερικούς ήχους, αλλά υπερβολική χρήση τους ενδέχεται —σύμφωνα με ανεπίσημες αναφορές— να επηρεάσει την ικανότητα κατανόησης ομιλίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα χωρίς αυτά.

Ακουστικά vs ωτοασπίδες

Τα ακουστικά ακύρωσης θορύβου μειώνουν την ένταση ήχων, αλλά δεν είναι πρακτικά σε ζωντανές εκδηλώσεις όπως συναυλίες ή φεστιβάλ. Σε τέτοιους χώρους, οι ωτοασπίδες αποτελούν σημαντική εναλλακτική για την προστασία της ακοής.

Έρευνα του Royal National Institute for Deaf People έδειξε ότι το 58% των ατόμων 18–28 ετών παρουσίασαν προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής ή άλλα σχετικά προβλήματα μετά από έκθεση σε δυνατή μουσική. Οι σύγχρονες ωτοασπίδες που χρησιμοποιούνται σε φεστιβάλ μειώνουν την ένταση του ήχου χωρίς να τον μπλοκάρουν εντελώς, κάνοντας την εμπειρία πιο άνετη.

Αποτελεσματικότητα ωτοασπίδων

Ακόμη και οι απλές αφρώδεις ωτοασπίδες μειώνουν την ένταση του ήχου, εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά. Τα μουσικά φεστιβάλ έχουν συνήθως επίπεδα έντασης 90–100 db, ενώ το ανθρώπινο αυτί μπορεί να αντέξει για πολλή ώρα έως και 80 db χωρίς κίνδυνο.

Η ακουολόγος Saira Hussain δήλωσε στο podcast Sliced Bread του BBC Sounds ότι είναι θετικό το αυξημένο ενδιαφέρον για την προστασία της ακοής, με την ίδια να συνιστά ανεπιφύλακτα τη χρήση ωτοασπίδων σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις με πολλά ντεσιμπέλ.