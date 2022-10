Silent Hill: Νοσταλγία και τρόμος - Νέα ταινία και ακόμα πιο "σκοτεινή" έκδοση του video game

Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, η Konami επέστρεψε δυναμικά με σωρεία ανακοινώσεων στην εκδήλωση Silent Hill Transmission, όπου ανακοίνωσε νέα ταινία, αλλά και μία πιο "σκοτεινή" έκδοση του video game.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα ότι η Bloober Team εργάζεται πάνω στο remake του Silent Hill 2, ενώ οι No Code Studios και Annapurna Interactive ετοιμάζουν το ολοκαίνουργιο Silent Hill: Townfall.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε και νέα ταινία με τίτλο Return to Silent Hill, το διαδραστικό project Silent Hill: Ascension και το ακόμα πιο μυστηριώδες Silent Hill f.

Σχετικά με το Silent Hill: Townfall, όπως αναφέρει το Techgear, η ανάπτυξη δόθηκε στην No Code Studios που είναι γνωστή κυρίως για τα puzzle-adventures Stories Untold και Observation, επομένως, η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία τόσο από ανθολογίες τρόμου σε επεισόδια, όσο και από sci-fi thrillers μεγάλης κλίμακας. Από την άλλη, η Annapurna Interactive δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις καθώς μας έχει δώσει πολλά διαμαντάκια τα τελευταία χρόνια (What Remains of Edith Finch, Stray).

Να σημειωθεί πως η ημερομηνία κυκλοφορίας του video game δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής.

Όσο για το Return to Silent Hill, η ταινία ετοιμάζεται για το 2023 από τον σκηνοθέτη Christophe Gans.

