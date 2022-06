Τα Ψυγεία TCL προωθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής κάνοντας την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

H TCL ήρθε στην Ελλάδα με τις βραβευμένες ηλεκτρονικές συσκευές, που προσφέρουν μία ολοκληρωμένη τεχνολογική εμπειρία.

Η TCL, ένα από τα μεγαλύτερα brands ηλεκτρονικών ειδών παγκοσμίως, με προϊόντα που πωλούνται σε περισσότερες από 160 χώρες, έχει καταφέρει να είναι συνώνυμη της καινοτομίας, χάρη στη μεγάλη κατασκευαστική γνώση της ομάδας της, την ολοκληρωμένη αλυσίδα διανομής της αλλά και τις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής της, που εγγυώνται την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της. Τα βραβευμένα τεχνολογικά προϊόντα της TCL, όπως οι τηλεοράσεις και οι λευκές συσκευές, ήρθαν στην Ελλάδα να προσφέρουν στους καταναλωτές τον απόλυτο συνδυασμό της τεχνολογίας αιχμής με τον ανώτερο σχεδιασμό.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ψυγείων TCL

Τα ψυγεία TCL προσφέρουν όλες τις έξυπνες λειτουργίες που χρειάζονται οι καταναλωτές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να περάσουν ακόμη πιο όμορφες στιγμές στο σπίτι και την κουζίνα τους. Η μοναδική τεχνολογία “ΑΑΤ” της TCL εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και τα βακτήρια, τα οποία συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα του ψυγείου, με τη συνεχή εκπομπή αρνητικών ιόντων οξυγόνου από φυσική τουρμαλίνη. Χάρη στην τεχνολογία TCL, τα τρόφιμα διατηρούνται σε ιδανικές συνθήκες, συμβάλλοντας σε μία πιο υγιεινή καθημερινότητα. Ενώ με την ίδια προσήλωση στην καλύτερη διατήρηση των τροφίμων, το σύστημα πολλαπλής ροής αέρα - Multi Air Flow - εγγυάται την ομοιόμορφη κατανομή του κρύου αέρα μέσα στο ψυγείο και τη διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας, έτσι ώστε τα τρόφιμα να παραμένουν φρέσκα για περισσότερο καιρό. Τέλος, καθώς η ευκολία στη χρήση είναι ένας από τους βασικούς άξονες της τεχνολογίας TCL, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το ψυγείο μέσα από μία ψηφιακή οθόνη αφής καθώς και να απολαύσει κρύο νερό ανά πάνα στιγμή, χάρη στον μηχανισμό βρύσης νερού*.

Εξοικονόμηση Ενέργειας TCL, με μοτέρ Inventer

Έχοντας τη δυνατότητα της συνεχούς προσαρμογής της ταχύτητάς του αυτόματα, ανάλογα με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας που ανιχνεύονται, το μοτέρ Inverter εξασφαλίζει σταθερότητα θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων. Αποφεύγοντας τις διαδοχικές επανεκκινήσεις, σε αντίθεση με τα κοινά μοτέρ, αυτός ο τύπος μοτέρ είναι πιο οικονομικός και αθόρυβος, ενώ ταυτόχρονα σημειώνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Οι έξυπνες λειτουργίες των Ψυγείων TCL

Η έξυπνη λειτουργία TCL Total No Frost*, φροντίζει έτσι ώστε η θερμοκρασία να είναι πιο ομοιόμορφη στο ψυγείο και έτσι η κατάψυξη δεν παγώνει. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και ευκολία χρήσης. Στη ίδια λογική και με σκοπό τα τρόφιμα να παραμένουν φρέσκα, η λειτουργία Swing Flow διανέμει σταθερά τον δροσερό αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου, ενώ σε περίπτωση που η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή για περισσότερη ώρα, η θερμοκρασία επανέρχεται στο ιδανικό επίπεδο 20% πιο γρήγορα. Τέλος, με το συρτάρι Fresh Zone, τρόφιμα όπως φρέσκα λαχανικά αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες διατηρώντας το επίπεδο υγρασίας τους στο 90%. Ενώ το δοχείο Aroma Safe, αντίθετα, εγγυάται μειωμένο επίπεδο υγρασίας διατηρώντας τα φρούτα ή τα ξηρά τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τέλος, οι εσωτερικές LED λάμπες φωτισμού στα πλάγια των ψυγείων διασφαλίζουν την τέλεια ορατότητα των τροφίμων.

Η τεχνολογία TCL με έξυπνα χαρακτηριστικά χρήσης και στους καταψύκτες

Οι καταψύκτες TCL, χωρητικότητας 198L και 142L αντίστοιχα, συμπληρώνουν την έννοια της ευκολίας στον οικιακό εξοπλισμό, συνδυάζοντας την εξελιγμένη τεχνολογία με τη χρηστικότητα. Με τους καταψύκτες TCL, η θερμοκρασία ελέγχεται ηλεκτρονικά, ενώ με την λειτουργεία ταχείας ψύξεως – super freeze, επιτυγχάνεται η ιδανική κατανομή ψύξης στα τρόφιμα. Η ευκολία στη χρήση TCL δεν σταματά ποτέ, καθώς οι καταψύκτες διαθέτουν ρυθμιζόμενα πόδια και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση, εύκολο μηχανισμό ανοίγματος / κλεισίματος, εσωτερικό LED φωτισμό για εύκολη ορατότητα, αλλά και αποσπώμενο καλάθι για ευκολία στην αποθήκευση μικρών τεμαχίων και την καλύτερη εξοικονόμηση χώρου.

Όλες οι συσκευές TCL της κατηγορίας Ψυγεία – Καταψύκτες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Προγράμματος Αντικατάστασης Ηλεκτρικών Συσκευών, που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν επιδότηση από 30-50% για αγορά νέας συσκευής TCL, ανακυκλώνοντας μια παλαιά συσκευή της ίδιας κατηγορίας.

Λίγα λόγια για Όμιλο Globalsat – Teleunicom

Ο Όμιλος εταιρειών Globasat - Teleunicom, ηγείται στην Ελληνική αγορά στη διανομή και εμπορία προϊόντων τεχνολογίας και οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών και παράλληλα αναπτύσσει εξειδικευμένες επαγγελματικές λύσεις αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης. Ο Όμιλος έχει αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brand, όπως η Samsung, η Huawei, η TCL και η Sencor και συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας καθώς και με όλα τα δίκτυα λιανικής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Globalsat – Teleunicom σε νέες αγορές, η Globalsat ξεκίνησε το 2020 τη συνεργασία της με την Blink Charging Hellas, αναλαμβάνοντας, ως εμπορικός αντιπρόσωπος, την ανάπτυξη του δικτύου των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Blink στην Ελλάδα. Παράλληλα μέσω των θυγατρικών Retail and more και Anadisis Smart, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών (food retail), καθώς και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ & machine learning platforms) αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα μέσω της Retail and more, υλοποιεί την ανάπτυξη και την επαναλειτουργία των καταστημάτων Carrefour στην ελληνική αγορά και μέσω της Anadisis Smart, και το brand WinSmart, προσφέρει υπηρεσίες και εφαρμογές στοιχηματικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), βασιζόμενη σε ειδικές στρατηγικές για τον εκάστοτε πελάτη.

Μάθετε περισσότερα:

Ψυγεία (globalsat.gr) & Ψυγειοκαταψύκτες (globalsat.gr) & Ντουλάπες Multi Door (globalsat.gr)

facebook.com/globalsat.teleunicom

linkedin.com/company/globalsat-teleunicom-group-companies/about/

*Σε όποια μοντέλα διαθέτουν τις παραπάνω τεχνολογίες