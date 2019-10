Το PlayStation 5 θα παίζει όλα τα δισκάκια των PS1, PS2, PS3 και PS4

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η κουβέντα για το PlayStation 5, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα αφορά την υποστήριξη των παιχνιδιών της προηγούμενης (και όχι μόνο) γενιάς της παιχνιδοκονσόλας. Η Sony έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι θα παίζει κανονικά τα παιχνίδια και για δισκάκια του PS4, αλλά τώρα έρχονται στη δημοσιότητα αναφορές που σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν αν επαληθευτούν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όπως γράφει το Techgear, η Sony θα επιδιώξει να καταφέρει το απόλυτο: πλήρη υποστήριξη όλων των δίσκων από PS1, PS2 και PS3! Η αναφορά έρχεται από γνωστό insider, τον PSErebus, ο οποίος παροτρύνει τους gamers να μην πετάξουν - χαρίσουν - πουλήσουν τα παλιά τους παιχνίδια! Ο συγκεκριμένος έχει αποκαλύψει με εγκυρότητα πρόσφατα την ημερομηνία κυκλοφορίας του The Last of Us Part II, επομένως, έχει καλό παρελθόν στις διαρροές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Patrick Klepek της ιστοσελίδας Vice. Δήλωσε, συγκεκριμένα, ότι όλα όσα έχει ακούσει τα τελευταία δύο χρόνια για το PlayStation 5 από insiders, εστιάζουν ιδιαίτερα στο "παρελθόν" και είναι πεποισμένος πως η Sony θα κάνει τη διαφορά.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία του, το PlayStation 5 θα είναι διαθέσιμο την περίοδο των εορτών του 2020, δηλαδή μεταξύ Νοεβρίου και Δεκεμβρίου!

Τι περιμένουμε να δούμε στο PlayStation 5