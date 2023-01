Αυτά τα νέα υπερπολυτελή ξενοδοχεία θα ανοίξουν φέτος στην Ελλάδα

Κάποιες από τις πιο λαμπερές και υπερπολυτελείς αφίξεις νέων ξενοδοχείων στην ιστορία της θα καλωσορίσει φέτος η Ελλάδα, που αναμένεται να τραβήξουν τόσο το ενδιαφέρον των πιο πλούσιων και διάσημων ταξιδιωτών του κόσμου, αλλά και να προσελκύσουν τα βλέμματα των επενδυτών από όλο τον πλανήτη.

Η πρόσφατη έρευνα της Deloitte άλλωστε έδειξε ότι η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις πρώτες με τη μεγαλύτερη άνοδο το 2023 για ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Ευρώπη, ενώ και η Αθήνα βρέθηκε ανάμεσα στις 10 πρώτες πόλεις της ίδιας λίστας.

Η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Κέα, Μεσσηνία και η Ρόδος θα προσθέσουν φέτος στο χαρτοφυλάκιο τους κορυφαίες ξενοδοχειακές μονάδες, εμπλουτίζοντας το τουριστικό τους προϊόν με υποδομές που απευθύνονται σε πελατεία με πολύ υψηλά βαλάντια.

Η πολυαναμενόμενη άφιξη της διεθνούς αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων One & Only, σε Αθηναϊκή Ριβιέρα και Κέα, πρότζεκς που καθυστέρησαν λόγω κορονοϊού, θα κάνουν φέτος το ντεμπούτο τους στην Ελλάδα, με τα φώτα του διεθνούς jet-set να πέφτουν πάνω στα δύο luxury resorts. Ίσως και την άνοιξη του 2023 θα ανοίξει τις πύλες του στα πρώην «Αστέρια Γλυφάδας» το One & Only Aesthesis, σε μια έκταση 21 στρεμμάτων.

Θα περιλαμβάνει 127 δωμάτια, σουίτες και ιδιωτικές βίλες σχεδιασμένες να πλαισιώνουν τη φυσική ομορφιά της αθηναϊκής ακτογραμμής. Η αρχιτεκτονική τους θα είναι ένας φόρος τιμής στο ντιζάιν των μέσων του αιώνα με ψηλά ταβάνια, με απαλούς τόνους και μοτίβα. Στις εγκαταστάσεις του θα περιλαμβάνεται το Chenot Spa εμπνευσμένο από το φυσικό περιβάλλον και παραδοσιακές πρακτικές και θα προσφέρει μια αυθεντική ελληνική εμπειρία ευεξίας.

Το One & Only Kea στο νησί της Τζιας αναμένεται επίσης να ανοίξει μέσα στο 2023, ενώ ήδη πωλούνται οι πολυτελής βίλες που βρίσκονται γύρω από αυτό.

Στη Μεσσηνία μετά το ξενοδοχείο W που άνοιξε τον Αύγουστο του 2022, θα κάνει το ντεμπούτο της το καλοκαίρι και η Mandarin Oriental, μέσα στο συγκρότημα της Costa Navarino. Το νέο υπερπολυτελές ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει 48 ευρύχωρες βίλες με πισίνα και 51 δωμάτια με μοντέρνο ντιζάιν, και απόλυτη ιδιωτικότητα, σε συνδυασμό με τη μαγευτική θέα στον κόλπο. Η γαστρονομία αποτελεί στοιχείο της εμπειρίας του Mandarin Oriental και το νέο θέρετρο θα περιλαμβάνει πέντε χώρους εστίασης. Θα διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις ευεξίας 1.500 τ.μ. με μια εσωτερική-εξωτερική πισίνα 25 μέτρων.

Στην Κέρκυρα το νέο Ikos Odisia, το δεύτερο του ομίλου Sani/Ikos αναμένεται να ανοίξει το Μάιο φέτος, απένταντι από το Ikos Dassia. Με όμορφο σχεδιασμό και με έναν αέρα κερκυραϊκής γοητείας, τα πολυτελή δωμάτια και οι σουίτες είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους επισκέπτες τους απλωμένα σε μια έκταση 245 στρεμμάτων. Θα διαθέτει 390 κομψά δωμάτια και σουίτες καθώς και άνετα μπάνγκαλοου με ιδιωτικές πισίνες, κήπους, βεράντες και μπαλκόνια. Θα διαθέτει ακόμη πέντε à la carte εστιατόρια και 10 πισίνες.

Τον ερχόμενο Μάιο πρόκειται να ανοίξει το τρίτο ξενοδοχείο Cook’s Club στη Ρόδο από την κινεζική Fosun. Το Cook’s Club Kolymbia, βρίσκεται στο χωριό Κολύμπια και θα διαθέτει 271 δωμάτια και σουίτες, τα οποία θα απλώνονται σε επτά κτήρια. Θα περιλαμβάνει ακόμη, δύο πισίνες, γυμναστήριο, τρία μπαρ και τρία εστιατόρια. Όπως όλα τα ξενοδοχεία της εταιρείας, και αυτό θα απευθύνεται μόνο σε ενήλικες.

