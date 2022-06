Επέλαση ξένων ξενοδόχων στην Ελλάδα - Θα εκτοπίσουν τις μεγάλες εγχώριες αλυσίδες;

Επενδυτικός «πυρετός» και μάλιστα υψηλός επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, με την πανδημία, όπως φάνηκε, να μην επηρεάζει τα σχέδια των ξένων επενδυτών που σχεδόν καθημερινά ανοίγουν ξενοδοχεία στη χώρα μας, τα περισσότερα στη θέση παλαιότερων που εξαγόρασαν και ανακαίνισαν.

Ισραηλινοί, Κινέζοι, Κύπριοι και άλλοι επιχειρηματίες «βάζουν για τα καλά πόδι» στον ξενοδοχειακό χάρτη της Ελλάδας, ανοίγοντας φέτος ένα μεγάλο αριθμό μονάδων και ανακοινώνοντας μεγαλεπήβολα σχέδια επέκτασης, πολλά από τα οποία είναι σε προχωρημένο στάδιο. Οι μεγάλες παραδοσιακές οικογένειες της χώρας, δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια, αφού επίσης εξακολουθούν να επενδύουν σε νέες μονάδες.

Την ίδια ώρα, αρκετά ξενοδοχεία βρίσκονται πλέον στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και πωλούνται σε πλειστηριασμούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κατασχεμένα «φιλέτα» έχουν ήδη πουληθεί και ενώ μένουν αρκετές δεκάδες μονάδες να περιμένουν νέους ιδιοκτήτες, που όμως οι περισσότερες είναι προβληματικές και μένουν στα αζήτητα.

Ισραηλινοί VS Grecotel

Την πλέον δυναμική ανάπτυξη στη χώρα μας εμφανίζει η αλυσίδα Brown Hotels, ισραηλινών συμφερόντων, που τους τελευταίους μήνες ανοίγει το ένα resort πίσω από το άλλο, διαθέτοντας ήδη δυνατή παρουσία στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πλήρως ανακαινισμένα και με νέο όνομα εννέα μονάδες, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να γίνουν 15. Το επενδυτικό της πλάνο της εταιρείας για την επόμενη τριετία περιλαμβάνει συνολικά 42 ξενοδοχεία και resorts, τα οποία ήδη βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της ανάπτυξης.

Μέσα στο 2022, ο ξενοδοχειακός Όμιλος θα εγκαινιάσει ακόμα τρία ξενοδοχεία στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα τα: Brown Spices, Domino House και House Sans Rival, ενώ ήδη εγκαινιάστηκαν και τα πρώτα resorts της αλυσίδας στην Κόρινθο, Χαλκίδα, την Ερέτρια και την Κέρκυρα, ενώ αναμένεται αυτό των Χανίων.

Με 42 μονάδες σε όλη τη χώρα, η Brown Hotels θα ξεπερνούσε σήμερα το χαρτοφυλάκιο 40 ξενοδοχείων του Ομίλου Νίκου Δασκαλαντωνάκη – Grecotel, που είναι και η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα της χώρας με δυναμικότητα 17.000 κλινών στις μονάδες του. Τα ξενοδοχεία του Ομίλου είναι 4 και 5 αστέρων και βρίσκονται σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όπως Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονο, Ρόδο και Κω, καθώς και σε αστικούς όπως Αθήνα και Σούνιο, Πελοπόννησος, Χαλκιδική, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη. O Όμιλος Grecotel ενίσχυσε φέτος την παρουσία του στην Κέρκυρα, με τη λειτουργία τέταρτου ξενοδοχείου στο νησί. Η νέα πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα του Ομίλου με την επωνυμία Grecotel Costa Botanica, βρίσκεται στην περιοχή Αχαράβη και διαθέτει 401 δωμάτια.

Κινέζοι VS Mitsis Hotels

Η κινεζική Fosun που «κληρονόμησε» τα ξενοδοχεία του πτωχευμένου κολοσσού Thomas Cook στην Ελλάδα, ήδη δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας με τέσσερις μονάδες, ενώ φέτος άνοιξαν άλλες τέσσερις, κάτω από τα brands «Casa Cook» και «Cook's Club». Στο φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνονται τουλάχιστον 17 πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες που πρόκειται να λειτουργήσει σε διάφορους ελληνικούς προορισμούς. Στο στόχαστρο στης Fosun είναι η Αθήνα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η Ζάκυνθος, η Θάσος, η Χαλκιδική, λουτροπόλεις της ενδοχώρας, καθώς και άλλα νησιά, όχι απαραίτητα σε κύριους προορισμούς, αλλά και σε πιο άγνωστους.

Φτάνοντας τις 17 μονάδες σε όλη τη χώρα ο όμιλος Fosun θα ισοφάριζε τον Όμιλο Mitsis Hotels, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα. Διαθέτει 17 ξενοδοχεία στο δυναμικό του σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς όπως στην Αθήνα, τα Καμένα Βούρλα, την Κρήτη, την Κω και τη Ρόδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από τις δύο εταιρείες, ο όμιλος Mitsis Hotels φαίνεται ότι έκλεισε συμφωνία με τον Όμιλο Aldemar για την απόκτηση των δυο μονάδων του δεύτερου στην Κρήτη.

Οι άλλοι μεγάλοι ξένοι παίχτες

Από τον Ιούνιο του 2020, το επενδυτικό σχήμα της Henderson Park και της Hines, αγόρασε πέντε μονάδες στην Κρήτη, ενώ πέρυσι εξαγόρασε το ξενοδοχειακό συγκρότημα Out of the Blue, που άνηκε στην οικογένεια Καψή, στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο. Οι εταιρείες λειτουργούν ήδη το ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα, το οποίο μάλιστα βρίσκεται στο στάδιο επέκτασης.

Δυναμικά αναπτύσσεται και ο Όμιλος Sani/Ikos που σήμερα μέσω των εμπορικών σημάτων του, Sani Resort, Ikos Resorts, λειτουργεί δέκα ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα, σε Χαλκιδική, Κέρκυρα, και Κω, ενώ σχεδιάζει την επέκταση του στα Χανιά της Κρήτης και αλλού.

Ο Κυπριακός Όμιλος της Louis, μπορεί να πώλησε κάποιες από τις μονάδες του στα Επτάνησα, σήμερα διατηρεί στην Ελλάδα έξι ξενοδοχεία σε Μύκονο, Κρήτη Κέρκυρα και Ρόδο και 20 ξενοδοχεία σε Λευκωσία, Πάφο, Λεμεσό, Πρωταρά και Πόλη Χρυσοχούς.

Μεγάλα επενδυτικά τουριστικά σχέδια για την Κρήτη έχουν ανακοινώσει και οι Όμιλοι Λεπτού και Φωτιάδη.

