Μέσω Ελλάδας μπαίνουν στην Ευρώπη κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες του κόσμου - Επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Εντυπωσιακή είσοδο στην Ευρωπαϊκή ήπειρο κάνουν μέσω της χώρας μας κορυφαίες, υπερπολυτελείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, δίδοντας έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό τουρισμό και ταυτόχρονα βάζοντας στο χάρτη και θέτοντας στο επίκεντρο της διεθνούς πελατείας τους την Ελλάδα.

Η ασιατική αλυσίδα Dusit Hotels and Resorts με έδρα την Ταϊλάνδη πραγματοποίησε πρόσφατα την επέκταση της σε Ιαπωνία και Ευρώπη. Η Dusit έκανε το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο μέσω Ελλάδας με το άνοιγμα του Dusit Suites Athens το Μάρτιο στη Γλυφάδα.

Πρόκειται για μια υπερπολυτελή μονάδα 5 αστέρων, που διαθέτει 36 σουίτες, δύο εστιατόρια και ένα κέντρο SPA. Επενδυτής είναι Αιγύπτιος επιχειρηματίας που διαθέτει ήδη 2 ξενοδοχειακές μονάδες της ίδιας εταιρείας στο Κάιρο. Εκτιμάται ότι το κόστος της επένδυσης ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος επιχειρηματίας έχει ήδη αγοράσει επίσης στη Γλυφάδα, νέου οικοπέδου, όπου σύντομα ξεκινήσει η κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας, που θα λειτουργήσει κάτω από το brand της Dusit Devarana. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μάνατζμεντ του ξενοδοχείου έχει η ίδια η εταιρεία Dusit International. Η Dusit με έδρα την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης διαθέτει σήμερα 36 ξενοδοχεία και θέρετρα σε 12 χώρες.

Mέσω Ελλάδας στην Ευρώπη Banyan και 1 Hotels

To 2026 θα κάνει το ντεμπούτο της μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη και η διεθνούς φήμης πολυτελής αλυσίδα Banyan Tree και μάλιστα στην Αιτωλοακαρνανία. Πρόκειται για τη μεγάλη επένδυση Varko Bay που θα αναπτυχθεί στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, απέναντι από τη Λευκάδα. Το project περιλαμβάνει ξενοδοχείο με 116 πολυτελείς βίλες και 45 branded κατοικίες. Θα διαθέτει τρία εστιατόρια και μπαρ, όπως και τουριστική μαρίνα με δυνατότητα ελλιμενισμού γιοτ έως 40 μέτρων.

Το έργο υλοποιεί η εταιρεία επενδύσεων RND Investments με έδρα το Βέλγιο και έχει προϋπολογισμό 182 εκατ. ευρώ. Το Banyan Tree Varko Bay είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της ασιατικής εταιρείας και του γαλλικού ομίλου φιλοξενίας Accor. Ο Όμιλος της Banyan λειτουργεί πάνω από 60 ξενοδοχεία παγκοσμίως, με πλάνα για περισσότερα από 50 έργα έως το 2025.

Την είσοδο του στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας θα κάνει και το brand της «1 Hotels» στο χώρο των resorts, της αμερικανικής αλυσίδας των SH Hotels & Resorts, που ανήκει στην Starwood Capital. Με δυο ξενοδοχεία σε Λονδίνο και Παρίσι, η αλυσίδα δημιουργεί το πρώτο της θέρετρο στη μεγάλη επένδυση της Mirum Hellas στην Ελούντα της Κρήτης.





Το mega project “Elounda Hills”, που στην πλήρη ανάπτυξη της θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει ξενοδοχεία, βίλες, κατοικίες και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις και ξεκινά σύντομα τις πρώτες εργασίες, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί το 2027. Όπως έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον το ένα μεγάλο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει κάτω από το brand «1 Hotels». Τα 1 Hotels, δημιουργήθηκαν το 2015 και βασίζονται στο οικολογικό ντιζάιν και τη βιώσιμη αρχιτεκτονική. Στην εταιρεία ανήκουν ακόμη τα υπερπολυτελή Baccarat Hotels & Resorts, καθώς και το εμπορικό σήμα Treehouse Hotels.

Επέκταση για την One &Only

Η υπερπολυτελής αλυσίδα ξενοδοχείων One & Only, μετά το Μαυροβούνιο, επεκτείνει την παρουσίαση της στην Ευρώπη, με τρεις επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρόκειται για One & Only Aesthesis που θα ανοίξει πιθανόν το φετινό φθινόπωρο στα πρώην «Αστέρια Γλυφάδας» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε μια έκταση 21 στρεμμάτων.

Θα περιλαμβάνει 127 δωμάτια, σουίτες και ιδιωτικές βίλες, ενώ στις εγκαταστάσεις του θα περιλαμβάνεται το Chenot Spa. Το One & Only Kea στο νησί της Τζιας αναμένεται επίσης να ανοίξει μέσα στο 2023, ενώ ήδη πωλούνται οι πολυτελής βίλες που βρίσκονται γύρω από αυτό. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει και νέο θέρετρο, το οποίο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται στη Μύκονο.

