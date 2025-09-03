Αίγινα: Εκεί που συναντιούνται η ομορφιά και η γαλήνη

Η Αίγινα είναι το κοντινό νησί-καταφύγιο της Αθήνας. Είτε για μια μονοήμερη εκδρομή, είτε για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, η Αίγινα σε περιμένει να ανακαλύψεις τις ομορφιές της.

Είσαι στην Αθήνα, η μέρα έχει ζέστη και το μόνο που θες είναι να βουτήξεις στη θάλασσα. Μια σύντομη βόλτα, μια ώρα με το ferry boat από το λιμάνι του Πειραιά, και έχεις φτάσει στον προορισμό σου.

Παραλίες για κάθε γούστο

Οι ακτές της Αίγινας προσφέρουν πολλές επιλογές, είτε ψάχνεις για οργανωμένη παραλία, είτε για κάτι πιο ήσυχο.

Αν είσαι λάτρης της ηρεμίας, η παραλία του Αγίου Βασιλείου είναι ένας κρυμμένος θησαυρός. Με τα γαλανά νερά της και την αίσθηση του ανέγγιχτου, θα σε αποζημιώσει με το παραπάνω. Για όσους θέλουν λίγο περισσότερη ζωντάνια, ο Μαραθώνας και η Πέρδικα είναι ιδανικοί. Εκεί, θα βρεις πολλά ψαροταβερνάκια και καφέ για να απολαύσεις το φαγητό ή τον καφέ σου δίπλα στο κύμα.

Αν έχεις μαζί σου μικρά παιδιά, η παραλία της Αγίας Μαρίνας είναι μια τέλεια επιλογή. Είναι αμμώδης, με ρηχά νερά και πολλά beach bars. Θα βρεις και ξαπλώστρες, για να περάσεις τη μέρα σου με άνεση. Τέλος, για όσους αγαπούν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, το Βαγία, με την πιο μεγάλη σε έκταση παραλία, είναι αυτό που ζητάς.

Τι να κάνεις στο νησί

Εκτός από το κολύμπι, στην Αίγινα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Το Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, ο προστάτης του νησιού, είναι ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά μνημεία και αξίζει να το επισκεφτείς. Μπορείς, επίσης, να περπατήσεις στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου της πόλης της Αίγινας και να χαζέψεις τα παλιά αρχοντικά και τα μαγαζιά.

Μην παραλείψεις, φυσικά, να δοκιμάσεις τα φημισμένα φυστίκια Αιγίνης, που είναι ένα από τα πιο διάσημα προϊόντα του νησιού. Θα τα βρεις σε πολλές παραλλαγές: κλασικά ψημένα, παστέλια, βούτυρο φιστικιού και πολλά άλλα.

Παλαιοχώρα: Ο «Μυστράς» της Αίγινας

Η πιο σημαντική στάση στην ενδοχώρα είναι η Παλαιοχώρα, ο μεσαιωνικός οικισμός του νησιού.

Χτισμένη στην πλαγιά ενός λόφου, η Παλαιοχώρα ήταν η πρωτεύουσα της Αίγινας για περίπου 1.000 χρόνια, καθώς οι κάτοικοι μετακινήθηκαν εκεί για να προστατευτούν από τις πειρατικές επιδρομές.

Αν και σήμερα είναι ένας εγκαταλελειμμένος οικισμός, το τοπίο είναι μαγευτικό. Θα περπατήσεις ανάμεσα σε ερείπια παλιών σπιτιών και δεκάδων βυζαντινών εκκλησιών, κάποιες από τις οποίες είναι ακόμα καλοδιατηρημένες.

Η θέα από την κορυφή του λόφου, όπου βρίσκονται τα ερείπια ενός ενετικού κάστρου, είναι απλά εκπληκτική, με πανοραμική εικόνα του νησιού και της θάλασσας.

Γραφικά χωριά και φυσικές ομορφιές

Πέρα από την Παλαιοχώρα, η ενδοχώρα της Αίγινας σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις την αγροτική της ζωή.

Μεσαγρός: Ένας από τους πιο ιστορικούς οικισμούς, όπου οι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία και την αγγειοπλαστική. Μια βόλτα στα σοκάκια του θα σου δώσει μια αίσθηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής του νησιού.

Αρχαίος Ελαιώνας: Για όσους αγαπούν την πεζοπορία, η διαδρομή μέσα από τον Αρχαίο Ελαιώνα είναι μια μοναδική εμπειρία. Παλιά, υπεραιωνόβια δέντρα συνθέτουν ένα εντυπωσιακό τοπίο, ιδανικό για να χαλαρώσεις και να έρθεις σε επαφή με τη φύση.

Ελλάνιο Όρος: Η ψηλότερη κορυφή του νησιού, για όσους αγαπούν την ορειβασία. Η ανάβαση είναι αρκετά δύσκολη, αλλά η θέα από την κορυφή θα σε αποζημιώσει με το παραπάνω.

Αν λοιπόν βρεθείς στην Αίγινα, μην περιοριστείς μόνο στις παραλίες. Η ενδοχώρα του νησιού έχει τη δική της ξεχωριστή γοητεία και περιμένει να την ανακαλύψεις.

Πώς να πας στην Αίγινα

Το ταξίδι για την Αίγινα είναι το πιο εύκολο που μπορείς να φανταστείς. Από το λιμάνι του Πειραιά, φεύγουν συχνά δρομολόγια τόσο με συμβατικά πλοία, που παίρνουν περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, όσο και με ταχύπλοα, που φτάνουν στον προορισμό τους σε μόλις 40 λεπτά.

Ενώ οι περισσότεροι επισκέπτες της Αίγινας μένουν στις παραλίες και την πόλη, η ενδοχώρα του νησιού κρύβει εκπλήξεις που αξίζει να ανακαλύψεις. Πέρα από τα γαλάζια νερά, θα βρεις ένα τοπίο με πεύκα, φιστικιές και γραφικούς οικισμούς που σε ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο.