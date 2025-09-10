Καλαμάτα: Μια πόλη με εξαιρετικά ζωντανούς ρυθμούς

Κάτω από τον επιβλητικό Ταΰγετο, στην αγκαλιά του Μεσσηνιακού κόλπου, η Καλαμάτα σας καλεί να μπείτε στο ζωντανό ρυθμό της.

Η θάλασσα λαμπυρίζει αστραφτερή στα πόδια της. Η παραλία της, ατέλειωτη. Ο ρυθμός της θα σας συνεπάρει: μοντέρνα καφέ, παραλιακά μπαρ, εστιατόρια, πολυτελή ξενοδοχεία, αγορές, ιστορικά κτήρια, το λιμάνι, μια έντονη νυχτερινή ζωή.

Η Καλαμάτα σάς προκαλεί να ξεκινήσετε το ταξίδι. Όλα εδώ είναι μια ζωντανή εμπειρία, γιατί η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, γεννημένη σε έναν τόσο ευλογημένο τόπο όσο η Πελοπόννησος, ξέρει από καλή ζωή…

Η απέραντη παραλία στη σκιά του Ταϋγέτου

Παραλία στην Καλαμάτα ISTOCK

Ξυπόλητοι στην άμμο, θα περπατήσετε ώρα πολλή και θα αφεθείτε στη μαγεία της ατέλειωτης παραλίας: από τη Βέργα ως το λιμάνι της Καλαμάτας, απλώνεται αυτή η μοναδική παραλία με συνολικό μήκος 5 χλμ..

Ζωντανή όλη τη μέρα: μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πολυσύχναστα παραλιακά μπαρ, ντιζαϊνάτα καφέ, ταβέρνες και ουζερί, θαλάσσια σπορ, λούνα παρκ. Όλα είναι εδώ, για να σας εγγυηθούν μια απίθανη βόλτα δίπλα στην παραλία και αξέχαστες διακοπές στην Καλαμάτα!

Εξερευνήστε μια πόλη με πολλά πρόσωπα

Το ιστορικό κάστρο της Καλαμάτας ISTOCK

Η Καλαμάτα δεν έχει ένα, αλλά έχει πολλά πρόσωπα. Και αξίζει να τα γνωρίσετε όλα. Το κάστρο με τα τείχη του, η μονή Καλογραιών, όπου ακόμη φτιάχνουν τα περίφημα καλαματιανά μαντήλια, το Φεστιβάλ χορού της Καλαμάτας, που τραβά τα βλέμματα όλου του Ευρωπαϊκού νότου, κτήρια με αύρα νεοκλασική, πλατείες με ναούς του 19ου αιώνα, καταστήματα με επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ, καταστήματα τέχνης, παραδοσιακά καφενεία. Αυτή η πόλη της Πελοποννήσου σίγουρα θα σας εκπλήξει!

Νυχτερινή διασκέδαση στην Καλαμάτα

Η Καλαμάτα φοράει κάθε βράδυ τα καλά της. Αστραφτερά φώτα, δυνατές μουσικές, σικ εμφανίσεις, δυνατά μαρσαρίσματα αυτοκινήτων και η αυλαία της νυχτερινής ζωής ανοίγει στην καρδιά της Πελοποννήσου. Αδράξτε την ευκαιρία και ζήστε την εμπειρία μέχρι το τέλος… Δεν θα γυρίσετε στο ξενοδοχείο πριν το ξημέρωμα. Γιατί έτσι διασκεδάζει η Καλαμάτα!

Επισκεφτείτε τα ιστορικά αξιοθέατα της Καλαμάτας

Ανακαλύψτε την ιστορία της πόλης, που κρύβεται σε κάθε δρόμο, σε κάθε κτήριο. Παντού θα συναντήσετε αξιοθέατα στην Καλαμάτα: η εκκλησία της Υπαπαντής που ξεχωρίζει στην πόλη, με τα κωδωνοστάσια και τους ασημένιους τρούλους. Βόρεια του ναού, το Δημοτικό Ωδείο στην οδό Αλεξανδράκη.

Ο ναός της Υπαπαντής στην Καλαμάτα ISTOCK

Στη συμβολή των οδών Κυριακού και Αγίου Ιωάννου, το νεοκλασικό κτήριο, που στεγάζει το ενδιαφέρον Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο.

Νοτιότερα, η πλατεία Όθωνος, όπου άλλοτε λειτουργούσε η κεντρική αγορά. Στην οδό Παπάζογλου, η Δημοτική Πινακοθήκη σε ένα ακόμη νεοκλασικό και, σχεδόν απέναντι, το αξιόλογο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλαμάτας.

Στην πλατεία της 23ης Μαρτίου, η ιστορική εκκλησία των Αγίων Αποστόλων: ο αρχικός ναός που σήμερα στεγάζει το ιερό κτίστηκε στη βυζαντινή περίοδο. Σε κάθε βήμα σας η ιστορία του τόπου παρούσα.

Το θεματικό πάρκο Σιδηροδρόμων

Σε ένα από τα πρώτα θεματικά πάρκα της Ελλάδας, σχεδόν θα ακούσετε… το τρένο να σφυρίζει. Ατμάμαξες, μια ντιζελάμαξα, επιβατηγά και φορτηγά βαγόνια διαφόρων τύπων, το διώροφο κτήριο του Σταθμαρχείου: όλα εδώ αποπνέουν μία ρετρό αύρα. Θα δείτε τον υδατόπυργο με την πέτρινη κυλινδρική βάση, πλατφόρμες επιβίβασης και μια μεταλλική πεζογέφυρα μήκους 28 μέτρων.

Απολαύστε μια αξέχαστη βόλτα στη Μεσσήνη

Έχει το προνόμιο να απέχει ελάχιστα από τη μεγαλύτερη αμμουδιά του Μεσσηνιακού κόλπου. Στο κέντρο της Μεσσήνης εντυπωσιάζει το πάρκο με τα μεγάλα δέντρα, τα σιντριβάνια και το παλιό ρολόι, που το περικυκλώνουν δεκάδες εστιατόρια, ψησταριές, καφενεία και εμπορικά καταστήματα.

Η αρχαία Μεσσήνη της Ιστορίας και του πολιτισμού

Aρχαία Μεσσήνη ISTOCK

Μόλις 30 χλμ. από την Καλαμάτα θα βρεθείτε σε έναν συγκλονιστικό αρχαιολογικό χώρο, από τους σημαντικότερους στην Πελοπόννησο. Η αρχαία Μεσσήνη χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει ναούς, οικίες, τείχη και δημόσια κτήρια, που σώζονται σε καλή κατάσταση.

Θα δείτε, μεταξύ άλλων, το τείχος που χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ. με κυρίαρχη την Αρκαδική Πύλη και τους οκτώ πύργους της, δημόσια κτήρια, την Αγορά, τον ναό της Αρτέμιδος Φωσφόρου ή Ορθίας, το Στάδιο, το Ηρώο, το θέατρο, την κρήνη και κατοικίες. Από το καλοκαίρι του 2013 το αρχαίο θέατρο της Μεσσήνης εγκαινιάστηκε και επαναλειτουργεί, ώστε να φιλοξενεί πολιτιστικά δρώμενα.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Καλαμάτας

To καλαματιανό μαντήλι

Η τοπική τέχνη. Πολυτραγουδισμένα στην Ελλάδα, τα καλαματιανά μαντήλια συνεχίζουν να υφαίνονται στους αργαλειούς. Θα τα βρείτε στα μαγαζιά γύρω από τον ναό της Υπαπαντής. Και να ξέρετε: το γνήσιο καλαματιανό μαντήλι είναι μονόχρωμο.

Στα παπλωματάδικα της Καλαμάτας

Πλακόστρωτα, παραδοσιακά καφενεία, μικρά εμπορικά καταστήματα, ψησταριές και ουζερί το ένα δίπλα στο άλλο. Απολαύστε μια βόλτα στη γειτονιά αυτή, σε ένα από τα πιο ζωντανά κομμάτια του ιστορικού κέντρου της Καλαμάτας.

Οι κατάμεστες “μυστικές στοές”

Κατηφορίζοντας την οδό Αριστομένους κάνετε οπωσδήποτε ένα πέρασμα από τις στοές Λόντου και Βαρβουτσή, που είναι κατάμεστες από κόσμο και τραπεζάκια.

Πού βρίσκεται η Καλαμάτα;

Η Καλαμάτα, απέχει μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα και είναι η πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου και είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Καλάθι, στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου.

Ποια είναι τα Σημαντικότερα Αξιοθέατα της Καλαμάτας;

Τα αξιοθέατα της Καλαμάτας είναι πολλά. Γραφικές πλατείες, απέραντες παραλίες, εκκλησίες, αρχοντικά, μουσεία και ένα κάστρο με μεγάλη ιστορία συνθέτουν την εικόνα μιας σύγχρονης, εντυπωσιακής πόλης.

Γιατί αξίζουν οι διακοπές στην Καλαμάτα;

Οι διακοπές στην Καλαμάτα προσφέρουν στιγμές απαράμιλλης ξεγνοιασιάς καθόλη την διάρκεια του χρόνου. Η Καλαμάτα προσφέρει πλήθος δραστηριοτήτων, γραφικά χωριά, αμέτρητα αξιοθέατα και ανεξερεύνητες παραλίες.